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Более 50 тыс. киевлян заболели коронавирусом с начала пандемии, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

Более 50 тыс. киевлян заболели коронавирусом с начала пандемии, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 921 случай заболевания COVID-19. Всего подтвержденных случаев заболевания в столице 50 620.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 921. 15 случаев - летальных. Всего от коронавируса в нашем городе за период пандемии умерли 965 человек", - написал Кличко.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине выявлен 10 681 новый случай COVID-19: умерло 95 человек, 2 633 - выздоровели

По его информации, за сутки заболели:

- 525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;

- 343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

- 25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и

- 28 мальчиков от 3 лет до 17.

Заболели также 42 медика.

Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 50 620.

В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.

Также на Цензор.НЕТ: "Медицины нету! Это - геноцид! Президенту, Степанову надо признаться!", - "слуга народа" Богуцкая рассказала об умерших знакомых

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 124, в Оболонском - 121 и в Деснянском районе - 120 случаев.

Более 50 тыс. киевлян заболели коронавирусом с начала пандемии, - Кличко 01
Более 50 тыс. киевлян заболели коронавирусом с начала пандемии, - Кличко 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Лучше бы таких дебилов как ты "зныщувала"!
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15.11.2020 11:51
+6
0.5% за 8месяцев???? Населения города Киев????
ЭТО СУПЕРПАНДЕМИЯ!
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15.11.2020 11:53
+4
Чим дурніша влада, тим зліше коронавірус. Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко - Цензор.НЕТ 1104
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15.11.2020 12:30
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Правила форума Совет форумчан
навіщо вони те роблять?
скажіть їм, щоб більше не хворіли!
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15.11.2020 11:47 Ответить
ай, малаца!
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15.11.2020 11:50 Ответить
Лучше бы таких дебилов как ты "зныщувала"!
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15.11.2020 11:51 Ответить
0.5% за 8месяцев???? Населения города Киев????
ЭТО СУПЕРПАНДЕМИЯ!
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15.11.2020 11:53 Ответить
В Киеве народ массово соблюдает карантин и носит маски. Народ более культурный, читающий, образованный, сознательный. Вместо гнобить "злочынну владу" он методично выполняет все рееоментации ВОЗ по предотвращению заражения. Меняет маски, обрабатывает руки, поверхности и продукты антисептиками. Придерживается гигиены, не живет по 5 чел в однокомнатной квартире. Часто проветривает квартиры, не сидит как рагули селяне в наглухо закрытых хатах, боясь глотнуть кислорода. Если болен - силит дома, не шастает и не трындит часами с соседями. Лечится, а не ждет пока само пройдет. Причем лечится препаратами из аптек, а не самогоном и спиртом. Алкоголь кстати сильно понижает иммунитет, но селянам главное нажраться. Киевляне в целом тратят больше сил и денег на оздоровление, спорт, разнообразную еду, витамины. А не жрут сало с картошкой. Давно замечено что в Африке, Сомали разгул Спида, гепатита и прочих болезней, по причине бедности, несоблюдения гигиены и *************.
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15.11.2020 14:19 Ответить
Еще один Свидетель плоской Земли. А про тотальный локдаун, карантин и ограничения введенные вы не слышали?

Если бы никто ничего не предпринял, то суперпандемия была бы в Украине уже в мае. И когда все врачи в страхе за свою жизнь разбежались бы, все больницы закрылись, когда трупы людей буквально валялись бы на улице - вы бы плакались сидя у себя дома доедая последние сухари что злочынная влада обрекла всех на смерть и не предприняла никаких мер чтобы остановить болезнь, а не сидели бы здесь на цензоре и высмеивали "суперпандемию".
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15.11.2020 17:15 Ответить
Хватит херню строчить иди делом займись!
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15.11.2020 19:58 Ответить
Заболевшие жители левого берега могут сердечно поблагодарить своего безмозглого мера, который заблокировал мосты и отменил городскую электричку.
Стояния в часовых пробках каждый день - благоприятно сказывается на их здоровье.
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15.11.2020 12:07 Ответить
А когда уж тупой Клячко склеит свои ласты ?
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15.11.2020 12:17 Ответить
напевно після тебе придурка - та й то не відразу
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15.11.2020 13:09 Ответить
Чим дурніша влада, тим зліше коронавірус. Понад 50 тис. киян захворіли коронавірусом від початку пандемії, - Кличко - Цензор.НЕТ 1104
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15.11.2020 12:30 Ответить
Это правда, что сейчас кличко отдыхает в Египте? Кайт-сафари? Если это не правда, то виталий должен судится с прессой, которая выкатывает эту информацию. А если это реально, то мне жаль киевлян за такого мэра. Свой город тоже оч жаль:нет достойного кандитата. Второй тур 22 ноября у нас. Эх.
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15.11.2020 12:34 Ответить
Дык, с него, кроме вреда и показухи для приезжих, толку никакого.
Хай отдыхает, меньше украдёт.
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15.11.2020 12:41 Ответить
Я дуже шкодую що він так рано пішов з боксу..
Міг би й досі тішити публіку тримаючи удари своєю порожньою кастрюлєю.
Українцям від того було б тільки більше користі.
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15.11.2020 13:32 Ответить
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в моей наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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15.11.2020 13:29 Ответить
Игорек. Если ві рагулек, не нужно остальніх так мерять. Хоча ви не рагуль, а просто жлоб.
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15.11.2020 13:45 Ответить
Люди, ви що не розумієте, що з вас знущаються? Зніміть всі заходи!, 70% перехворіють, так багато буде померлих, але ніхто не відмінив натуральний відбір!!!
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15.11.2020 13:50 Ответить
Чисто рагульский сельский безмозглый и безграмотный подход: "пускай все переболеют, тогда эпидемия кончится". Во Франции посчитали, что если эпидемию не сдерживать, умрет около полумиллиона французов. В Украине таких расчетов не делали, но думаю ближе к миллиону. Рагули готовы приговорить своих близких, соседей и окружающих, чтобы им, рагулям, было удобнее ходить по улицам и зарабатывать свои копейки. Кстати, иммунитет после болезни держится до полугода, потом болеют снова и гораздо тяжелее. То есть через пол-года вымрет еще миллион украинцев. Не дай Бог такого рагуля в министры здравоохранения!!!!
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15.11.2020 14:29 Ответить
А ты больше уши для лапши раставляй, лапоть!
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15.11.2020 16:10 Ответить
1.25% от фактического населения Киева?????? А кипеша - во время чумы в средневековье такого не было..
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15.11.2020 14:50 Ответить
Та ти шо... !?

И шо теперь...!?
Эта цифра с комплекте с количеством умерших ЯКОБЫ от КОВИДА , только подтверждает, что угрозы надуманны !!!
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15.11.2020 16:08 Ответить
 
 