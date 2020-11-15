Более 50 тыс. киевлян заболели коронавирусом с начала пандемии, - Кличко. КАРТА
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В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 921 случай заболевания COVID-19. Всего подтвержденных случаев заболевания в столице 50 620.
Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 921. 15 случаев - летальных. Всего от коронавируса в нашем городе за период пандемии умерли 965 человек", - написал Кличко.
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По его информации, за сутки заболели:
- 525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;
- 343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
- 25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и
- 28 мальчиков от 3 лет до 17.
Заболели также 42 медика.
Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 50 620.
В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.
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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 124, в Оболонском - 121 и в Деснянском районе - 120 случаев.
Пожалуйста, подождите...
скажіть їм, щоб більше не хворіли!
ЭТО СУПЕРПАНДЕМИЯ!
Если бы никто ничего не предпринял, то суперпандемия была бы в Украине уже в мае. И когда все врачи в страхе за свою жизнь разбежались бы, все больницы закрылись, когда трупы людей буквально валялись бы на улице - вы бы плакались сидя у себя дома доедая последние сухари что злочынная влада обрекла всех на смерть и не предприняла никаких мер чтобы остановить болезнь, а не сидели бы здесь на цензоре и высмеивали "суперпандемию".
Стояния в часовых пробках каждый день - благоприятно сказывается на их здоровье.
Хай отдыхает, меньше украдёт.
Міг би й досі тішити публіку тримаючи удари своєю порожньою кастрюлєю.
Українцям від того було б тільки більше користі.
И шо теперь...!?
Эта цифра с комплекте с количеством умерших ЯКОБЫ от КОВИДА , только подтверждает, что угрозы надуманны !!!