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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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В Луцке на двух участках нет протоколов заседания, в Каменец-Подольском не хватает избирательных урн, - "ОПОРА"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Луцке на двух участках нет протоколов заседания, в Каменец-Подольском не хватает избирательных урн, -

Наблюдатели гражданской сети "ОПОРА" сообщают о нарушениях на избирательных участках в день голосования во втором туре выборов городского головы в некоторых населенных пунктах Украины.

Информация о нарушениях опубликована на сайте "ОПОРЫ", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Луцке на двух избирательных участках комиссии не вели протоколов утреннего заседания. На одном из участков комиссия не объявила количество избирателей и бюллетеней. Относительно протокола ответили, что оформят его позднее.

На избирательных участках в Каменец-Подольском не хватает урн для голосования, фиксируют наблюдатели "ОПОРЫ". На одном из участков члены комиссии решили не использовать урну из-за повреждения, поэтому заклеили ее скотчем, перевернули и отставили в сторону.

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Нехватка избирательных урн и кабинок для голосования наблюдается и на трех участках в Херсоне.

В городе Украинка (Киевская обл.) на одном из участков секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дождавшись завершения голосования, почти с начала рабочего процесса.

Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра выбирают в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

Также на Цензор.НЕТ: Кандидат от СН Пруський забрал брусчатку из двора в Черновцах, потому что за него проголосовало мало людей, - СМИ

Автор: Ольга Лузан
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В Луцке на двух участках нет протоколов заседания, в Каменец-Подольском не хватает избирательных урн, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6557
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15.11.2020 11:59 Ответить
Щось той Луцьк такий популярний став після терориста.
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15.11.2020 12:10 Ответить
В нас ще й старовинний замок Любарта є. Та багато чого іншого цікавого. У Луцьку на двох дільницях немає протоколів засідання, у Кам'янці-Подільському не вистачає виборчих скриньок, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 3881
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15.11.2020 13:12 Ответить
Да шо ви гаварітє, а я не знав.
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15.11.2020 13:43 Ответить
В нас, ще Палиця є, який по 500 гривень роздає. З 2013р такса не змінилась.
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15.11.2020 13:58 Ответить
Прийшла з виборів, на дільниці пусто.
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15.11.2020 14:00 Ответить
 
 