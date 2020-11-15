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Незаконную псевдолабораторию с "тестами" на COVID-19 демонтировали в Киеве. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве демонтировали незаконный мобильный пункт, где проводилось якобы ПЦР-тестирование на СОVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве обнаружили, что данное учреждение работало в Киеве на проспекте Правды незаконно, кроме того зафиксировано нарушение всех возможных противоэпидемических условий.

Незаконную псевдолабораторию с тестами на COVID-19 демонтировали в Киеве 01

Как выяснилось, что в демонтированном вагончике отсутствует электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация, не представлены сведения по утилизации использованных средств индивидуальной защиты и изделий медицинского назначения, отсутствуют условия для хранения отобранных лабораторных образцов, отсутствуют условия для дезинфекции медицинского инструментария и средств индивидуальной защиты медицинских работников, отсутствуют надлежащие условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (отсутствует туалет, место для хранения личной и медицинской одежды).

Кроме того установлено, что у владельца МАФа отстутствует лицензия на осуществление хозяйственной деятельности в сфере медпрактики.

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За несоблюдение профилактических и противоэпидемических требований составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 44-3 КУоАП.

Незаконную псевдолабораторию с тестами на COVID-19 демонтировали в Киеве 02
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Топ комментарии
+7
Не пиши херню! От коронавируса такого точно не будет, по крайней мере от того который сейчас!
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15.11.2020 12:28
+6
Та нихера не будет. Хватит паниковать. Люди постоянно умирают. В Украине без коронавируса умирает 1600человек В ДЕНЬ!!!
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15.11.2020 12:38
+6
зеленая медицина в действии.
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15.11.2020 12:42
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Ща начнут расти как газовые заправки!!!! А скоро мини морги начнут ставить!!!! И вообще умирающие люди прямо на улицах в блакадном Ленинграде никого не пугали!!! Просто будем падать как листва с деревьев. Похоже на третью мировую!!!!
Но пока все молчат!!!! СМОТРИМ дальше!!!!
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15.11.2020 12:18 Ответить
Мы не просто смотрим , мы участвуем в этом
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15.11.2020 12:26 Ответить
Не пиши херню! От коронавируса такого точно не будет, по крайней мере от того который сейчас!
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15.11.2020 12:28 Ответить
Согласен, на улицах падать не будут, будут умирать дома
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15.11.2020 12:31 Ответить
Та нихера не будет. Хватит паниковать. Люди постоянно умирают. В Украине без коронавируса умирает 1600человек В ДЕНЬ!!!
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15.11.2020 12:38 Ответить
А где вы панику увидели ?
В том что люди будут умирать дома ?
А сейчас такого нет ?
Это не паника, это хладнокровное понимание что нас ждёт .
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15.11.2020 12:39 Ответить
Так люди всегда умирают... В чем новость?
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15.11.2020 12:41 Ответить
Вы проболели уже ?
По моему мозг задет раз не понимаете
Если люди и раньше умирали, это не значит забить на него (народ) правительственный зелёный хер, и не помогать ему, и пустить все на самотёк
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15.11.2020 12:47 Ответить
Это у тебя от рождения мозг задет раз считаешь что можно хамить незнакомым!
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15.11.2020 13:11 Ответить
Я на Вы )))
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15.11.2020 13:16 Ответить
ага, мне когда люди перестают нравиться я с ними тоже на Вы начинаю разговаривать Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві - Цензор.НЕТ 6336
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15.11.2020 13:41 Ответить
Просто не знаю как отвечать на дурацкие реплики
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15.11.2020 13:17 Ответить
а я не знаю как отвечать на дурацкие, примитивные угрозы вроди КОВИД.
В Украине в год 70тыс умирает от сердечно-сосудистых заболеваний! Но никто не закрывает ларьки по продаже сигарет и не сносит табачные фабрики!!!
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15.11.2020 13:39 Ответить
Только сердечно - сосудистые не передаются другому ни в автобусе, ни в магазине, ни на работе. Я лично не хочу заразиться ковид19 из -за таких умников. И если даже все мы переболеем этим, то уж лучше позже. Может тогда уже вакцину придумают. По крайней мере хочется ещё пожить.
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15.11.2020 17:45 Ответить
Из-за каких таких???
Вакцины разрабатываются десятилетиями!
Не хочешь заразиться - сиди дома!
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15.11.2020 18:45 Ответить
С другой стороны он прав, бо умирают и будут умирать дома без медпомощи от других болячек. И не только дома, бо ковид главнее всего, в первую очередь надо искать его, а не ставить правильные диагнозы.
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15.11.2020 13:41 Ответить
Ну, так пополни ряды параноиков и всепрпальцев, и начни готовиться к смерти!
Или готовься к тому, что болезнь тебя может не обойти и встреть её укрепленным иммунитетом и обогащенным витаминами организмом. Хотя бы!
Что выберешь?
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15.11.2020 13:36 Ответить
корона взагалі впливає на весь організм та на головний мозок зокрема. Тому кількість дтп буде зростати серед тих, хто нещодавно перехворів цим недугом, кількість помилок буде збільшуватись і у операторів виробництв та навіть АЕС -тому попереду важкі часи .... доречі, безголова фікція президента та його прихильники вступили в протистояння зі здоровим глуздом та еволюцією...замість оснащення медичних закладів, фінансового заохочення лікарів, страхування іхнього життя та закіпівлі кисню - бабло руки їм гріло...

Незаконную псевдолабораторию с "тестами" на COVID-19 демонтировали в Киеве - Цензор.НЕТ 6509
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15.11.2020 12:49 Ответить
такого скорее всего не будет . и моя херня так и будет херней.
Я только за!!!!
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15.11.2020 12:58 Ответить
Ага-ага, від страшної іспанки не падали, а тут прям почнуть...
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15.11.2020 12:31 Ответить
Как раз падали. Почитай про испанку для начала. Жуткая была вещь, особенно вторая волна.
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15.11.2020 13:40 Ответить
Чисто бізнес. Незаконную псевдолабораторию с "тестами" на COVID-19 демонтировали в Киеве - Цензор.НЕТ 2163
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15.11.2020 12:27 Ответить
а кто тебе сказал что там ничего не делали? Пока написано что ЛАРЁК НЕ ЗАКОННЫЙ!!! И манога-многа нарушений... Ну так МНОГА шо аж надо закрыть, наверное цена была ниже чем в поликлинике...
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15.11.2020 12:40 Ответить
у полікліниці безкоштовно - принаймні в мене така інформація. 17 буду робити тест - або підтвержу або заперечу...
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15.11.2020 12:51 Ответить
А можно верить результатам такой "лаборатории"?
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15.11.2020 17:47 Ответить
Ну вопрос "веры" это вообще личное дело каждого Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві - Цензор.НЕТ 2280
Вон кто то верит в привидения, а кто то в черта лысого))))
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15.11.2020 18:43 Ответить
Старая поговорка опять в строю:
- Без лоха и жизнь плоха!
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15.11.2020 13:19 Ответить
Тесты должны делать только у избранных простым смердам не положено зарабатывать
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15.11.2020 12:31 Ответить
зарабатывать?да наперсточники честнее...
ведь ясно же,раз нет условий для хранения-достоверность стремится к нулю,все образцы обменяются между собой вирусами.
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15.11.2020 12:42 Ответить
Для гранения применяются специальные боксы...
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15.11.2020 12:44 Ответить
...под названием пластиковые стаканчики из ближайшего АТБ ? Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві - Цензор.НЕТ 2249
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15.11.2020 13:42 Ответить
они самые Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві - Цензор.НЕТ 5081
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15.11.2020 14:06 Ответить
зеленая медицина в действии.
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15.11.2020 12:42 Ответить
Малороський бізнесмен і на пандемії наживеться...
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15.11.2020 12:44 Ответить
степашины конкуренты. Сначала заплати ковидной мафии потом работай.
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15.11.2020 13:30 Ответить
а кому легко
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15.11.2020 14:12 Ответить
просто прибрали конкурентов
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15.11.2020 14:29 Ответить
А если Вася Пупкин на сарае напишет "Лаборатория" и будет брать анализы, а через день печатать от балды результат. Ты тоже напишешь "просто прибрали конкурентов". Бизнес на жизнях это преступление.
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15.11.2020 17:52 Ответить
Все и официально такое творят, просто не все могут себе позволить сделать несколько тестов хотя с разницей в сутки.
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15.11.2020 19:13 Ответить
 
 