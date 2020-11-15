Незаконную псевдолабораторию с "тестами" на COVID-19 демонтировали в Киеве. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве демонтировали незаконный мобильный пункт, где проводилось якобы ПЦР-тестирование на СОVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".
Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве обнаружили, что данное учреждение работало в Киеве на проспекте Правды незаконно, кроме того зафиксировано нарушение всех возможных противоэпидемических условий.
Как выяснилось, что в демонтированном вагончике отсутствует электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация, не представлены сведения по утилизации использованных средств индивидуальной защиты и изделий медицинского назначения, отсутствуют условия для хранения отобранных лабораторных образцов, отсутствуют условия для дезинфекции медицинского инструментария и средств индивидуальной защиты медицинских работников, отсутствуют надлежащие условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (отсутствует туалет, место для хранения личной и медицинской одежды).
Кроме того установлено, что у владельца МАФа отстутствует лицензия на осуществление хозяйственной деятельности в сфере медпрактики.
За несоблюдение профилактических и противоэпидемических требований составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 44-3 КУоАП.
Пожалуйста, подождите...
Но пока все молчат!!!! СМОТРИМ дальше!!!!
В том что люди будут умирать дома ?
А сейчас такого нет ?
Это не паника, это хладнокровное понимание что нас ждёт .
По моему мозг задет раз не понимаете
Если люди и раньше умирали, это не значит забить на него (народ) правительственный зелёный хер, и не помогать ему, и пустить все на самотёк
В Украине в год 70тыс умирает от сердечно-сосудистых заболеваний! Но никто не закрывает ларьки по продаже сигарет и не сносит табачные фабрики!!!
Вакцины разрабатываются десятилетиями!
Не хочешь заразиться - сиди дома!
Или готовься к тому, что болезнь тебя может не обойти и встреть её укрепленным иммунитетом и обогащенным витаминами организмом. Хотя бы!
Что выберешь?
Я только за!!!!
Вон кто то верит в привидения, а кто то в черта лысого))))
- Без лоха и жизнь плоха!
ведь ясно же,раз нет условий для хранения-достоверность стремится к нулю,все образцы обменяются между собой вирусами.