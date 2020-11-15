ЦИК: Повторное голосование на выборах мэров началось вовремя и проходит в штатном режиме

Повторное голосование на выборах городского головы в семи городах Украины в воскресенье, 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме.

Об этом заявляет Центральная избирательная комиссия, информирует Цензор.НЕТ.

"932 избирательных участка по выборам городского головы в 7 регионах открылись вовремя, в 8:00. Происшествий не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В ЦИК утверждают, что члены участковых избирательных комиссий контролируют соблюдение на участках противоэпидемических мер.

На входе избирателям измеряют температуру, людям с признаками заболевания выделили отдельные кабинки для голосования.

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"Напоминаем, местные выборы организуют и проводят соответствующие территориальные избирательные комиссии. Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены территориальными избирательными комиссиями не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 включительно", - добавили в ЦИК.

Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра выбирают в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

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Также происходит повторное голосование по выборам депутатов 53 местных советов: 1 городской, 14 поселковых и 38 сельских в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 тыс. в 17 регионах.