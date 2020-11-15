Полиция прекратила работу ресторана на столичном Печерске: нарушали карантин и избили журналиста. ВИДЕО

Сотрудники спецподразделения полиции Киева штурмовали ресторан "Гавана", расположенный на Набережном шоссе, который работал несмотря на введенный карантин выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о том, что во время выполнения редакционного задания администрация заведения на улице Набережное шоссе препятствует журналистской деятельности. На место происшествия выехали экипажи патрульных, спецназовцы и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Установлено, что ресторан, несмотря на карантинные ограничения, работал в обычном режиме и принимал посетителей. Когда в заведение приехали журналисты, между съемочной группой и администрацией возник словесный конфликт, в ходе которого работник заведения ударил корреспондента. После этого съемочную группу закрыли в ресторане и не выпускали.

"На законные требования работников полиции открыть дверь, прекратить работу заведения и выпустить указанных лиц, в течение часа администрация и охрана не реагировала. В дальнейшем сотрудники спецподразделения открыли двери ресторана и зафиксировали правонарушение", - говорится в сообщении.

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Работники полиции вывели всех посетителей из заведения и составили на директора административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого правонарушения правоохранители задержали двух работников заведения - 1982 и 1989 года рождения. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.