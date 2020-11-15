Полиция прекратила работу ресторана на столичном Печерске: нарушали карантин и избили журналиста. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Сотрудники спецподразделения полиции Киева штурмовали ресторан "Гавана", расположенный на Набережном шоссе, который работал несмотря на введенный карантин выходного дня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о том, что во время выполнения редакционного задания администрация заведения на улице Набережное шоссе препятствует журналистской деятельности. На место происшествия выехали экипажи патрульных, спецназовцы и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
Установлено, что ресторан, несмотря на карантинные ограничения, работал в обычном режиме и принимал посетителей. Когда в заведение приехали журналисты, между съемочной группой и администрацией возник словесный конфликт, в ходе которого работник заведения ударил корреспондента. После этого съемочную группу закрыли в ресторане и не выпускали.
"На законные требования работников полиции открыть дверь, прекратить работу заведения и выпустить указанных лиц, в течение часа администрация и охрана не реагировала. В дальнейшем сотрудники спецподразделения открыли двери ресторана и зафиксировали правонарушение", - говорится в сообщении.
Работники полиции вывели всех посетителей из заведения и составили на директора административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Также следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого правонарушения правоохранители задержали двух работников заведения - 1982 и 1989 года рождения. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.
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Редакционное задание облить заведение помоями. Или хотели в одной передаче показать все нелегально работающие заведения. Странная у нас журналистика.
А хозяин и охрана спасли жизнь журналисту! В зале обедал ортодоксальный мусульманин, которому вера запрещает не то что фотографироваться, а даже в зеркало смотреть. Сфоткавшего или снявшего его на камеру вера требует зарезать!
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Столичный ресторатор рассказал все подробности происшествия
Скандал со штурмом полицейскими ресторана "Гавана" в Киеве, который якобы нарушал так называемый карантин выходного дня 14 ноября, обрастает новыми деталями.
Так, столичный бизнесмен и ресторатор Дмитрий Федотенков рассказал, что все события были спровоцированы членами организации "Стоп коррупция". Кроме того, при штурме ресторана правоохранители довольно жестоко обращались с сотрудниками заведения, превышая служебные полномочия. Об этом Федотенков подробно рассказал на своей странице в Facebook.
"Вчера ночью доблестная национальная полиция спасала планету. В результате антитеррористической операции был побежден коронавирус, коронопорядок, побиты все антирекорды и мужественно нейтрализованы мои мангальщик, пиццайоло и директор ресторана. Захватывали ресторан Гавана", - пишет он
Также ресторатор рассказал, что первыми в ресторан приехали представители "Стоп коррупции".
"Внутри находилась компания из 14 человек моих знакомых, вместе с директором ресторана и сотрудниками, которые обслуживали клиентов на вынос. Чтобы оценить масштаб проблемы, "Гавана" - это ресторан на 300 посадочных мест. Он был закрыт для наших целей. Мы никого не приглашали, не ждали и никому не мешали. В какой-то момент появилась группа провокаторов из "Стоп коррупция". Сегодня они называют себя "журналистами", но к этой доблестной профессии не имеют никакого отношения. Это ряженые коммерческие провокаторы, работающие под заказ. Полагаю, мы у них не первые и не последние, поэтому делюсь опытом", - рассказывает Дмитрий.
Обманным путем активисты попали на кухню ресторана и стали звонить в полицию.
"Активисты попросили снять шоу кухню и обманным путем зашли внутрь. Сели, вызвали полицию. Мы предложили им выйти. Они объявили себя заложниками и заявили, что уйдут в сопровождении полицейских - никак иначе. Рассчитывал, что они сами привяжут себя к стульям, но обошлось", - сообщает о "захвате заложников" ресторатор.
В результате штурма ресторана были и пострадавшие.
"В скором времени приехали два автобуса с полицейскими, в масках и с автоматами. Выломали дверь, вломились в ресторан, поцеловались и обнялись с провокаторами и уложили на пол четверых наших людей, в том числе директора ресторана, который не оказывал никакого сопротивления. Заломали руки, нанесли телесные повреждения", - добавил киевлянин.
Также отмечается, что сейчас проводятся следственные работы.
"Мы этого так просто не оставим. И все виновные, в том числе провокаторы, понесут ответственность за вчерашний инцидент", - подытожил ресторатор.
"мордой в пол это конечно жестковато" - это нарушения закона.
Нарушают закон преступники. Преступники издеваются над людьми. Суды, прокуроры, министерства юстиции жрут миллиарды и нихера не делают.
На.уй такое "государство".
Ошибся о "нихера не делают" - Малюська рубит бабло на ВИП-камерах, зе-шобла закатывает миллиарды в асфальт, Степанов тоже при деле - пердит с телевизора "вам п.здец, вам п.здец" ...
Бо ходять чутки,що в ресторан через кухню ломились гошечники Бочкали (в минулому-журналіста),продажної організації "Стоп корупція".
Оп ! Українську громадську організацію «Стоп корупції», яка випускає однойменний проект журналістських розслідувань, виключено з Глобальної мережі журналістів розслідувачів GIJN через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів. (От з-за такої заказухи й продажності й виключили)