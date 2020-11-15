Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным". АУДИО
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В соцсетях опубликована аудиозапись, на которой представившийся начальником изолятора временного содержания на Окрестина в Минске Игорем Кенюхом мужчина просит диспетчера скорой помощи заменить работающих там врачей из-за их "неблагонадежности".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Еврорадио".
Запись была опубликована в соцсетях утром 15 ноября, подтвердить или опровергнуть ее аутентичность пока не удалось.
Приводим фрагмент расшифровки аудиозаписи.
"- Алло, скорая.
- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- А это старший врач?
- Да, Грибок.
- Здравствуйте, моя фамилия Кенюх Игорь Григорьевич, я начальник изолятора временного содержания на Окрестина. Так. Смотрите, значит, у меня сейчас находятся, только что были две бригады ваши, вот. Слышите меня?
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- Да, слышу.
- Я сейчас… У меня был разговор с врачами. Я вам хочу сказать, ну, мягко так, что это врачи не совсем благонадежные и они здесь не должны находиться. Если можно, уберите их, пожалуйста, отсюда. Они несут абы что и не туда, куда надо.
- Как это понять, объясните, пожалуйста? Что значит "неблагонадежные"?
- Сочувствуют задержанным.
- Ну это нормально, они же медработники.
- Нормально?
- Ну медработники, ну как они могут не сочувствовать?".
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Старший врач скорой помощи Грибок уточнила, что ее сотрудники забрали из изолятора двух больных в тяжелом состоянии, одного из них - с судорогами.
Начальник изолятора сказал, что будет звонить в министерство здравоохранения и решать этот вопрос там.
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бульбаши, как оказывается, не бойцы, а терпилы
а украинцы, как показала практика, - таки бойцы
те, кто организовывал протесты, изначально все делал через жопу... похоже, что специально
Да сябры на своего "кровавого тирана" молиться должны
На відео послухайте з 1:06 "давай пєтарди подавай"
https://oko.press/images/2020
Тіхановська має починати формувати всі держструктури, включно з судами і виносити вироки. Кенюху - довічне з конфіскацією
Наш протест должен оставаться мирным - это заклинание за последние три месяца повторено сотни миллионов раз и превратилось в мантру. Между тем данная фраза лишена какого-либо смысла. Протест должен быть мирным, чтобы что? Кто решил, что он должен быть мирным? Чем это обосновал? Где общепризнанный список форм мирного протеста? Действительно, попробуйте задуматься, как конкретно должен выглядеть мирный протест? Дарить ментам цветочки - мирный. А швырять в них букетами роз - это уже агрессия? Допустим, в сторону карателей полетел первый кирпич. Если он не долетел до цели, протест сохраняет свой мирный характер? А если долетел, но не нанес карателю телесных повреждений? Придется открыть вам страшную тайну: такой зверь, как «мирные протесты» науке не известен. Мирным может быть лишь ХАРАКТЕР конкретной протестной акции, причем оценка ее, как мирной/немирной носит глубоко субъективный характер. Для кого-то демонстрация является мирной, если обошлось без трупов, а количество сожженных машин значения не имеет. А кто-то считает манифестацию немирной, если перевернули две урны и вытоптали газон.
Методов насильственного протеста всего три - терроризм, вооруженное восстание (герилья) и военный путч.
Все остальные методы протеста квалифицируются, как НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ, и их порядка 300.
другие там не задерживаются.