РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7527 посетителей онлайн
Новости За рубежом Революция в Беларуси
14 418 59
Беларусь (7527) врачи (1453) Минск (1560)

Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным". АУДИО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они

В соцсетях опубликована аудиозапись, на которой представившийся начальником изолятора временного содержания на Окрестина в Минске Игорем Кенюхом мужчина просит диспетчера скорой помощи заменить работающих там врачей из-за их "неблагонадежности".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Еврорадио".

Запись была опубликована в соцсетях утром 15 ноября, подтвердить или опровергнуть ее аутентичность пока не удалось.

Приводим фрагмент расшифровки аудиозаписи.

"- Алло, скорая.

- Здравствуйте.

- Здравствуйте.

- А это старший врач?

- Да, Грибок.

- Здравствуйте, моя фамилия Кенюх Игорь Григорьевич, я начальник изолятора временного содержания на Окрестина. Так. Смотрите, значит, у меня сейчас находятся, только что были две бригады ваши, вот. Слышите меня?

Смотрите на Цензор.НЕТ: На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

- Да, слышу.

- Я сейчас… У меня был разговор с врачами. Я вам хочу сказать, ну, мягко так, что это врачи не совсем благонадежные и они здесь не должны находиться. Если можно, уберите их, пожалуйста, отсюда. Они несут абы что и не туда, куда надо.

- Как это понять, объясните, пожалуйста? Что значит "неблагонадежные"?

- Сочувствуют задержанным.

- Ну это нормально, они же медработники.

- Нормально?

- Ну медработники, ну как они могут не сочувствовать?".

Также на Цензор.НЕТ: Американцы создали в Украине центр для работы против Беларуси, - Лукашенко

Старший врач скорой помощи Грибок уточнила, что ее сотрудники забрали из изолятора двух больных в тяжелом состоянии, одного из них - с судорогами.

Начальник изолятора сказал, что будет звонить в министерство здравоохранения и решать этот вопрос там.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Лукашизм.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:18
+15
Правда повинна бути з кулаками.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:25
+11
Неблагонядежных и политических срочно нужно в Концлагеря определять. Хайль Гитлер!!! Пардон, Хайль Лукашеску!!!
показать весь комментарий
15.11.2020 14:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лукашизм.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:18 Ответить
Фашизм. Гітлеризм. Сталінізм. Путінізм. Лукашизм...
показать весь комментарий
15.11.2020 16:20 Ответить
)) щас ********* прикажет вместо клятвы Гиппократа, всем врачам приносить клятву ***********. Гиппократа же, прикажет арестовать и в окрестину его, шоб знал хто в белофашистии хозяин.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:21 Ответить
Клятва Руссократа.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:26 Ответить
тода - клятва бульбокраду, **********,.... тоже потянет )
показать весь комментарий
15.11.2020 15:20 Ответить
Неблагонядежных и политических срочно нужно в Концлагеря определять. Хайль Гитлер!!! Пардон, Хайль Лукашеску!!!
показать весь комментарий
15.11.2020 14:23 Ответить
За намi Прауда! Слава Украiне! Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
15.11.2020 14:24 Ответить
Правда повинна бути з кулаками.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:25 Ответить
Вопрос о том, какой тип ненасильственного протеста эффективнее - символический или действенный, некорректен. Символический протест выполняет задачу мобилизации и пропаганды, он создает нужную картинку, что для информационного общества имеет колоссальное значение. Но к политическому результату (захвату власти) приводит ТОЛЬКО действенный протест. Он работает даже без соответствующего символического оформления, что наглядно продемонстрировала последняя революция в Кыргызстане, сделанная за ночь. Можно сказать так: действенный протест - это конфета, а символический протест - красивый фантик к ней. Белорусский протест - это пока яркая упаковка практически без всякого содержания. Можно сказать - пустышка, пусть кому-то такое сравнение и покажется обидным.https://telegra.ph/SUSHCHESTVUET-LI-MIRNYJ-PROTEST-11-15
показать весь комментарий
15.11.2020 16:10 Ответить
Так грохніть таке государство. Які проблеми?
Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным" - Цензор.НЕТ 7433
показать весь комментарий
15.11.2020 14:24 Ответить
ну, они же не украинцы
показать весь комментарий
15.11.2020 14:26 Ответить
А мы "грохнули" своё государство? Или ты ***********?
показать весь комментарий
15.11.2020 20:19 Ответить
при чем тут грохнули / не грохнули свое государство?
бульбаши, как оказывается, не бойцы, а терпилы
а украинцы, как показала практика, - таки бойцы
показать весь комментарий
15.11.2020 20:23 Ответить
Честно? Пох на бульбашей, это их выбор.
показать весь комментарий
15.11.2020 20:30 Ответить
Білоруси не самостійно діють, а під командою центра, а центр у проросійських кураторів. До речі, хто фінансує телеканал "Бєлсат", що винаймають у Польщі? Тепер білорусів закликають до терору, підлого терору -- при чому тут жінки і діти міліціонерів, яким загрожують протестувальники?
показать весь комментарий
15.11.2020 22:26 Ответить
да, есть такая мысль
те, кто организовывал протесты, изначально все делал через жопу... похоже, что специально
показать весь комментарий
15.11.2020 23:29 Ответить
В моем городе горс совет простоял ровно 2 часа после того как орки яныка в 2014 для устрашения плебса упаковали и магазин одежды и ресторан.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:16 Ответить
Наконец то на Беларашке полным ходом заработает 58-я статья. Хотели Сталина- получите.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:24 Ответить
А достатньо було просто перейменувати Площу на Майдан...
показать весь комментарий
15.11.2020 14:27 Ответить
Лучше президента поменяйте..
показать весь комментарий
15.11.2020 14:36 Ответить
Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным" - Цензор.НЕТ 229 Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным" - Цензор.НЕТ 3367
показать весь комментарий
15.11.2020 14:36 Ответить
Революция?Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным" - Цензор.НЕТ 3683
показать весь комментарий
15.11.2020 14:39 Ответить
Події в Білорусі - то не є революція, події в Білорусі - то є протести вихідного дня.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:44 Ответить
гестапо тихо курит в стороне.....
показать весь комментарий
15.11.2020 14:47 Ответить
лука кровавый.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:48 Ответить
даже не знаю что сказать, у нас после такого думаю всё это сизо уже разобрали по кирпичам, а начальник срал бы кирпичами где-то в ростове если бы успел добежать
показать весь комментарий
15.11.2020 14:54 Ответить
"Не знаю, что сказать..." Може, вам ще випаде така нагода, коли терпець лопне від воровської влади.
показать весь комментарий
15.11.2020 22:31 Ответить
И этих позорников белорусы верят убрать шариками и хороводами) может пора свозить покрышки и разливать по бутылкам бензин, не?
показать весь комментарий
15.11.2020 14:55 Ответить
а если уберем?
показать весь комментарий
15.11.2020 15:14 Ответить
Шариками и цветами? Ну, хризантемы вам в помощь...
показать весь комментарий
15.11.2020 15:19 Ответить
Проблема вовсе не в Лукашенко. Вам нужно от рабской психологии избавляться
показать весь комментарий
15.11.2020 17:12 Ответить
Приберете луку,буде ***** ,а з совка все одно не повилазите,бо народ який немає своєї віри і мови ніколи не буде вільним.
показать весь комментарий
15.11.2020 18:11 Ответить
Лукашизм и Путинизм.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:56 Ответить
Побоище в Варшаве 11 ноября. ссылка Много фоток и видео.
Да сябры на своего "кровавого тирана" молиться должны
показать весь комментарий
15.11.2020 14:59 Ответить
Не совсем корректное сравнение.Одно дело выступать против выборной демократической власти,а другое против диктаторского беспредела.У Польши можно перевыбрать власть,если она зверствует.А вот в Беларуси нельзя переизбрать.Разницу улавливаешь?У поляк власть имеет право на силу,а у Луки нелегитимный беспредел,который сябры не могут переизбрать,бо им тупо не дают та прессуют Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим" - Цензор.НЕТ 5404
показать весь комментарий
15.11.2020 15:20 Ответить
полностью согласен. Вопрос в другом - почему Цензор молчит про побоища в Польше, как и про многие другие события которые на передовицах мировых СМИ, да еще и трет ссылки на них С каких пор привести ссылки на Рейтерс, Нью-Йорк Таймс или Ассошиэйтед Пресс, с новостями которые не вписываются в чернобелую-картинку мира "патриотов", стало крамолой?
показать весь комментарий
15.11.2020 15:27 Ответить
Ну там не такое значимое событие.Польские наци дудят в мордовскую дудку.Шо там интересного? Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим" - Цензор.НЕТ 4726
показать весь комментарий
15.11.2020 15:39 Ответить
"пьяный житель Ифано-Франковска нарушил ПДД и сбил полицейского" - конечно куда более интересное событие, чем побоища в стране которая стала домом для 2 млн. украинцев.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:43 Ответить
Мечта москалей поссорить нас с поляками.В ГРУ Мордовии целый отдел этим занимается.Вбухиваются большие гроши в провокации,осквернения памятников,пропаганду и перекручивание истории и пр лабуды для отчётности за потраченные гроши мордовских оброкоплательщиков Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим" - Цензор.НЕТ 6897
показать весь комментарий
15.11.2020 15:49 Ответить
Підтримую на рахунок замішаності козломордих.
На відео послухайте з 1:06 "давай пєтарди подавай"
https://oko.press/images/2020
показать весь комментарий
15.11.2020 16:02 Ответить
шо рома за своего агрофюрера топишь? ты такой же рома ровенский как я ван шанхайский т.е. провокатор ты кацапский... иди молись на тирана
показать весь комментарий
15.11.2020 16:30 Ответить
Жесть... Белорусы, или вы насильственно сносите эту по настоящему, а не как типа в Украине кровавую хунту, или вас будут по одиночке уничтожать.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:17 Ответить
Это какое-то садо-мазо шоу, но не революция. В моем городе горс совет простоял ровно 2 часа после того как орки яныка в 2014 для устрашения плебса упаковали магазин одежды и ресторан.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:19 Ответить
До сих звенит в правом ухе когда вспоминаю, на голову летели сотни гранат и цистерны воды из брандспойтов, вынесли всех регионалов вместе с мебелью.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:22 Ответить
"Неблагонадёжный врач"... И какие ещё могут быть сомнения насчёт Лукашенко?
показать весь комментарий
15.11.2020 15:25 Ответить
Им туда нужно врача Александра Чернова, который, если надо, готов и яд пациенту дать.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:54 Ответить
Куди цей Кенюх буде ховатись, коли Бацька дрисне в Рашу?
Тіхановська має починати формувати всі держструктури, включно з судами і виносити вироки. Кенюху - довічне з конфіскацією
показать весь комментарий
15.11.2020 16:01 Ответить
Давай поради своїй жулі.
показать весь комментарий
15.11.2020 22:35 Ответить
Свободная Беларусь, [15.11.20 13:38]Сколько копий сломано в дискуссиях о том, как надо протестовать белорусам: мирно или немирно. Споры эти совершенно беспредметны. Кто прочитает этот текст ( ), разрушающий стереотипы - тот узнает, что мирных протестов, как метода, просто не существует. Достаточно назвать вещи своими именами - и предмет для спора исчезает. Свои возражения и замечания можете высказать в комментариях. https://telegra.ph/SUSHCHESTVUET-LI-MIRNYJ-PROTEST-11-15СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МИРНЫЙ ПРОТЕСТ?

Революція в Білорусі: начальник ізолятора на Окрестіна просить замінити лікарів, бо вони "співчувають затриманим" - Цензор.НЕТ 6771

Наш протест должен оставаться мирным - это заклинание за последние три месяца повторено сотни миллионов раз и превратилось в мантру. Между тем данная фраза лишена какого-либо смысла. Протест должен быть мирным, чтобы что? Кто решил, что он должен быть мирным? Чем это обосновал? Где общепризнанный список форм мирного протеста? Действительно, попробуйте задуматься, как конкретно должен выглядеть мирный протест? Дарить ментам цветочки - мирный. А швырять в них букетами роз - это уже агрессия? Допустим, в сторону карателей полетел первый кирпич. Если он не долетел до цели, протест сохраняет свой мирный характер? А если долетел, но не нанес карателю телесных повреждений? Придется открыть вам страшную тайну: такой зверь, как «мирные протесты» науке не известен. Мирным может быть лишь ХАРАКТЕР конкретной протестной акции, причем оценка ее, как мирной/немирной носит глубоко субъективный характер. Для кого-то демонстрация является мирной, если обошлось без трупов, а количество сожженных машин значения не имеет. А кто-то считает манифестацию немирной, если перевернули две урны и вытоптали газон.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:02 Ответить
Специалисты же делят протест на два типа - насильственный и ненасильственный. Насильственный основан на применении насилия или угрозы его применения, как способа достижения политической цели.
Методов насильственного протеста всего три - терроризм, вооруженное восстание (герилья) и военный путч.
Все остальные методы протеста квалифицируются, как НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ, и их порядка 300.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:04 Ответить
25 октября народ массово вышел на улицу в поддержку Народного Ультиматума. Это - символический протест. Воскресный марш выражал желание граждан, но не являлся актом принуждения. Иное дело - забастовка. Это уже эффективный метод действенного протеста. Государство терпит от забастовки весьма конкретный ущерб и это может заставить его выполнить заявленные требования. Мы можем говорить об этом лишь в гипотетическом ключе, потому что анонсированная Народным Ультиматумом общенациональная забастовка не случилась. Протесты Беларуси вообще носят почти исключительно символический характер. Потому они и не решают поставленные перед ним задачи.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:07 Ответить
Толстовство (рух толстовців) - релігійно-етичний суспільний рух у Росії, що виник під час політичної реакції 1880-их рр. під впливом ідей і творчості Льва Толстого. Головними принципами були 5 заповідей Толстого: не гнівайся, не перелюбствуй, не клянись, не протився злу насиллям, возлюби ворога свого, як себе самого
показать весь комментарий
15.11.2020 16:32 Ответить
Направить в изолятор на Окрестина на усиление врача Ульяну Супрун и она несомненно всех вылечит - ходить будут все, но только под себя.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:03 Ответить
Врачиха протупила, нужно было этого кенюха господином оберстом назвать - его б разорвало нахер..
показать весь комментарий
15.11.2020 16:43 Ответить
Потрібно було просто перервати розмову,сказавши,що по телефону такі справи не вирішуються...А Грибок злякалась якогось кендюха...
показать весь комментарий
15.11.2020 16:56 Ответить
быть преданным как собака никто не апрещал. а после смены бацьки будет говорить что боялся режима и за свою семью.и если другой президент будет такой как наш. возьмет его в свою " команду"
показать весь комментарий
15.11.2020 18:37 Ответить
Демократия. Кто сказал, что у стада есть права? Самых умных куда то девают, а тех кто по проще, дубинкой охаживают. Свою свободу придется выгрызать с кровью, а цветочками и улыбками, великие дела не делаются. Чем меньше будете хотеть крови, тем больше ее прольется.
показать весь комментарий
15.11.2020 18:56 Ответить
обычный такой вертухай-психопат без сочувствия.
другие там не задерживаются.
показать весь комментарий
15.11.2020 19:03 Ответить
 
 