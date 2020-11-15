Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным". АУДИО

В соцсетях опубликована аудиозапись, на которой представившийся начальником изолятора временного содержания на Окрестина в Минске Игорем Кенюхом мужчина просит диспетчера скорой помощи заменить работающих там врачей из-за их "неблагонадежности".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Еврорадио".

Запись была опубликована в соцсетях утром 15 ноября, подтвердить или опровергнуть ее аутентичность пока не удалось.

Приводим фрагмент расшифровки аудиозаписи.

"- Алло, скорая.

- Здравствуйте.

- Здравствуйте.

- А это старший врач?

- Да, Грибок.

- Здравствуйте, моя фамилия Кенюх Игорь Григорьевич, я начальник изолятора временного содержания на Окрестина. Так. Смотрите, значит, у меня сейчас находятся, только что были две бригады ваши, вот. Слышите меня?

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- Да, слышу.

- Я сейчас… У меня был разговор с врачами. Я вам хочу сказать, ну, мягко так, что это врачи не совсем благонадежные и они здесь не должны находиться. Если можно, уберите их, пожалуйста, отсюда. Они несут абы что и не туда, куда надо.

- Как это понять, объясните, пожалуйста? Что значит "неблагонадежные"?

- Сочувствуют задержанным.

- Ну это нормально, они же медработники.

- Нормально?

- Ну медработники, ну как они могут не сочувствовать?".

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Старший врач скорой помощи Грибок уточнила, что ее сотрудники забрали из изолятора двух больных в тяжелом состоянии, одного из них - с судорогами.

Начальник изолятора сказал, что будет звонить в министерство здравоохранения и решать этот вопрос там.