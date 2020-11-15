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За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За первый

За сутки полицейские в Украине начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Всего зафиксировали 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"К принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлечено около 20 тыс. правоохранителей. В частности, работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тыс. субъектов хозяйствования. В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни: 891 заведений сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 заведений общественного питания, 21 дискотек и ночных клубов, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, 6 торгово-развлекательных центров 3 учреждения, оказывающих услуги по размещению лиц (кроме гостиниц)", - говорится в сообщении.

За первый карантинный выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция прекратила работу ресторана на столичном Печерске: нарушали карантин и избили журналиста. ВИДЕО

Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области - 390, в Днепропетровской области - 209, в Черкасской области - 128, в городе Киеве - 121, в Киевской области - 84 и в Тернопольской области - 74.

"По выявленным нарушениям составлено 990 административных протоколов предусмотренных ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 9 уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

За первый карантинный выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов 02

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В ведомстве отметили, что с начала карантина в органы полиции поступило 134 067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 52 003 административных протокола и начали 445 уголовных производств.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Менты работают не щадя себя и кармана своего....
Оно и понятно..предпринимателя щимить это тебе не бандитов ловить...безопасно и прибыльно..
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15.11.2020 14:36
+7
Тупое добивание малого и среднего бизнеса
В большинстве случаев помещения, в которых находятся заведения, в аренде. А арендную плату никто не снижает, то есть заведения платят аренду но не работают, а это 8-10 дней в месяц!
Арендодатели у нас убытки не несут)
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15.11.2020 14:44
+4
Идёт тренировка и отработка диктатуры.

"Мудрый нарид" допрыгался...
За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 4562
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15.11.2020 14:51
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Правила форума Совет форумчан
сейчас этот патч, будет сильно в моде..
За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 5037
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15.11.2020 14:26 Ответить
Сьогодні зранку на вулиці було обмаль людей.
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15.11.2020 14:28 Ответить
Зеленский наконец то взялся за корупцию !!!
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15.11.2020 15:41 Ответить
Да, больше уголовных дел на Порошенко!
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15.11.2020 14:28 Ответить
Начебто і погано, що клей для плитки закінчився, а купити ніде... А з іншої сторони - хоч в неділю відпочину від того ремонту. За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 5969
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15.11.2020 14:30 Ответить
Давай к нам в порохоботы - у нас хватает зп на плиточников.
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15.11.2020 14:37 Ответить
такая же фигня ,крепеж нужен сливной механизм на унитаз и брус.закрыто всё первое и второе подождет,а брус спилял голубую ель возле поссовета.нехай думают головой а не местом на котором сидят
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15.11.2020 14:42 Ответить
Не поддерживаю идею никакого локдауна... НО если решение принято - надо выполнять, нравится тебе это или нет..
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15.11.2020 14:35 Ответить
Менты работают не щадя себя и кармана своего....
Оно и понятно..предпринимателя щимить это тебе не бандитов ловить...безопасно и прибыльно..
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15.11.2020 14:36 Ответить
мусора
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15.11.2020 21:32 Ответить
экономику похерили - штрафы с народа восстановят надходження до бюджету.повезло шмаркле с народом,он за него голосовал -а бубочка его обдирает
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15.11.2020 14:39 Ответить
вот что чудовкарманный штраф на месте с ментами делает какая активность За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 554
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15.11.2020 14:40 Ответить
Тупое добивание малого и среднего бизнеса
В большинстве случаев помещения, в которых находятся заведения, в аренде. А арендную плату никто не снижает, то есть заведения платят аренду но не работают, а это 8-10 дней в месяц!
Арендодатели у нас убытки не несут)
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15.11.2020 14:44 Ответить
Вот что пишут о действиях полисосии:

"В очень много заведений вчера врывались, закрывали, ложили лицом в пол и связывали посетителей, очень грубо себя вели спецслужбы Киева! "

"А ещё у половины из них автоматы, некоторые вообще не из полиции (якобы помошники, в коричневой форме). Очень грубые, один дятел щемил девочку и не давал ей пройти к своему парню. Тягают нас за одежду, будто бы мы какие-то отбитые преступники."

Выламывали двери и вели себя как бандиты. Это совсем не похоже на заботу о здоровье граждан!
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15.11.2020 14:45 Ответить
Идёт тренировка и отработка диктатуры.

"Мудрый нарид" допрыгался...
За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 4562
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15.11.2020 14:51 Ответить
каждый и любой запрет - менту в карман копейка...
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15.11.2020 14:48 Ответить
За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов - Цензор.НЕТ 3742
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15.11.2020 14:52 Ответить
та хоть миллион протоколов - экономику это не спасёт..
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15.11.2020 15:26 Ответить
Зеля дал команду фас . Здровье людей ни причем нужна покрность чтоб загнать в стойло.
И все это безпредел творится с нерушением законов и конституции. Еднаться а то завтра прийдут к нам и отведут в стойло.
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15.11.2020 15:32 Ответить
Сразу видно, что взялись за корупцию !
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15.11.2020 15:40 Ответить
Гражданє нарушитєлі, ховайтесь в Епіцентрах!
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15.11.2020 15:40 Ответить
Власть выполняет приказы Кремля по уничтожению экономики.
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15.11.2020 15:41 Ответить
1542 рейдерские группы и только 1000 протоколов?
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15.11.2020 16:15 Ответить
аренда 2400
охрана 700
есв +налог 1300
квартплата 3500
как я могу заработать ЧИСТЫМИ 8000 за 16 дней работы(в месяц) а суки жрать что я буду????? а суки что мои двое детей жрать будут?? МРАЗИ ЗЕЛЕНЫЕ
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15.11.2020 17:08 Ответить
 
 