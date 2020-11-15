За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов. ИНФОГРАФИКА
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За сутки полицейские в Украине начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Всего зафиксировали 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"К принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлечено около 20 тыс. правоохранителей. В частности, работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тыс. субъектов хозяйствования. В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни: 891 заведений сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 заведений общественного питания, 21 дискотек и ночных клубов, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, 6 торгово-развлекательных центров 3 учреждения, оказывающих услуги по размещению лиц (кроме гостиниц)", - говорится в сообщении.
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Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области - 390, в Днепропетровской области - 209, в Черкасской области - 128, в городе Киеве - 121, в Киевской области - 84 и в Тернопольской области - 74.
"По выявленным нарушениям составлено 990 административных протоколов предусмотренных ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 9 уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что с начала карантина в органы полиции поступило 134 067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 52 003 административных протокола и начали 445 уголовных производств.
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Оно и понятно..предпринимателя щимить это тебе не бандитов ловить...безопасно и прибыльно..
В большинстве случаев помещения, в которых находятся заведения, в аренде. А арендную плату никто не снижает, то есть заведения платят аренду но не работают, а это 8-10 дней в месяц!
Арендодатели у нас убытки не несут)
"В очень много заведений вчера врывались, закрывали, ложили лицом в пол и связывали посетителей, очень грубо себя вели спецслужбы Киева! "
"А ещё у половины из них автоматы, некоторые вообще не из полиции (якобы помошники, в коричневой форме). Очень грубые, один дятел щемил девочку и не давал ей пройти к своему парню. Тягают нас за одежду, будто бы мы какие-то отбитые преступники."
Выламывали двери и вели себя как бандиты. Это совсем не похоже на заботу о здоровье граждан!
"Мудрый нарид" допрыгался...
И все это безпредел творится с нерушением законов и конституции. Еднаться а то завтра прийдут к нам и отведут в стойло.
охрана 700
есв +налог 1300
квартплата 3500
как я могу заработать ЧИСТЫМИ 8000 за 16 дней работы(в месяц) а суки жрать что я буду????? а суки что мои двое детей жрать будут?? МРАЗИ ЗЕЛЕНЫЕ