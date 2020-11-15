Явка во втором туре местных выборов - на 1/3 меньше, чем в первом, - "ОПОРА"

За первые 4 часа выборов явка избирателей в 7 городах, где выбирают городских голов, составила 8,6%.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.

Наблюдатели "ОПОРЫ" отмечают, что повторное голосование происходит в основном при соблюдении законных процедур и в бесконфликтной атмосфере.

По данным сети, в первом туре 25 октября в аналогичное время явка достигла 13,5%.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, итоговая явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.

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Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра выбирают в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.