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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) явка (146) ОПОРА (247)

Явка во втором туре местных выборов - на 1/3 меньше, чем в первом, - "ОПОРА"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Явка во втором туре местных выборов - на 1/3 меньше, чем в первом, -

За первые 4 часа выборов явка избирателей в 7 городах, где выбирают городских голов, составила 8,6%.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.

Наблюдатели "ОПОРЫ" отмечают, что повторное голосование происходит в основном при соблюдении законных процедур и в бесконфликтной атмосфере.

По данным сети, в первом туре 25 октября в аналогичное время явка достигла 13,5%.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, итоговая явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.

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Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра выбирают в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
народ забил на все ... типа - голосуй не голосуй ...пздц
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15.11.2020 15:36
+2
Люди взагалі не прийшли.
Вибори можна вважати недійсними.
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15.11.2020 15:37
+2
не дивно, якщо вибір без вибору з двох сортів багна... Явка во втором туре местных выборов - на 1/3 меньше, чем в первом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6446
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15.11.2020 15:41
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народ забил на все ... типа - голосуй не голосуй ...пздц
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15.11.2020 15:36 Ответить
Люди взагалі не прийшли.
Вибори можна вважати недійсними.
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15.11.2020 15:37 Ответить
не дивно, якщо вибір без вибору з двох сортів багна... Явка во втором туре местных выборов - на 1/3 меньше, чем в первом, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6446
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15.11.2020 15:41 Ответить
в нас паличне лайно обируть
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15.11.2020 15:43 Ответить
28 человек???? Зато можно почти с уверенностью сказать, что считать будут - 28дней..
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15.11.2020 15:42 Ответить
Беньги на подкуп закончились ! Неподрасчитали !!!
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15.11.2020 15:45 Ответить
..я не знаю чи доживе Україна в її нинішньому виді до слідуючих виборів, але знаю точно одне - якщо і надалі ці покидьки від влади будуть так і надалі безкарно бикувати - то Україна як держава зникне... сумно ***
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15.11.2020 15:47 Ответить
у владі нема жодного "покидька" за якого б не прогосував мудрий нарід.

І держава таки зникне якщо мудрий нарід цього не зрозуміє
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15.11.2020 18:07 Ответить
выборы уже были шо это за цирк у нас нет выборов в городе
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15.11.2020 15:48 Ответить
У вас неправильный город и потому отменили.
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15.11.2020 16:38 Ответить
другий тур виборів мерів перетворився у гру "пан або пропав" ...
Для Садового точно...
при абсолютній випадковості результату....
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15.11.2020 16:40 Ответить
За первые 4 часа выборов явка избирателей в 7 городах, где выбирают городских голов, составила 8,6%.

теоретично сьогодні за менше як 5 000 грн свій голос продавати не варто(Велике перевищення попиту над пропозицією і збільшення "ваги голосу як мінімум вп"ятеро ) )))
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15.11.2020 16:44 Ответить
Люблю Отчизну я, но странною любовью. (с)
...за украинцев уже даже и не стыдно... -- ...скоро будет совсем наплевать.
Добровольно ползущего на кладбище, токо могила остановит...
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15.11.2020 17:04 Ответить
-Нічого не змінюється! Білі прийшли грабували, Червоні з Чорними прийшли грабували, Шоколадні вони теж ніби то грабували .Тепер прийшли зелені українофоби- капітулянти і теж почали грабувати та й ще крім того почали продавати все підряд і народну землю навіть і торгувати суверенітетом і територіальною цілісністю України. І хочуть щоб ще прийшли і теж почали грабувати їх повелителі прокляті три-колорові кацапи -окупанти фашиста )(уйла. Ну і куди і під кого простому Українцю податися, а може все таки як каже Ляшко - лошко пора і за вила взятися? Дійсно настала пора щоб разом з усіма українськими патріотами -націоналістами, ветеранами війни, активістами, добробатами.... жорстко присікти таку продажну прокремлівську владу можновладців злодюг ЗЕбілів - капітулянтів. Та й Українська влада повинна бути не з продажних "Слуг" у олігархів і кремлівських -оккупантов і терористів - колаборантів, вона повинна бути тільки народної і проукраїнська, і не на словах продажних брехливих "Слуг" із зрадників - капітулянтів, цих проклятих московських холуїв ЗЕбілів -українофобів.
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15.11.2020 17:09 Ответить
Суть цього простирадла, всі однакові? Товарищь, без путін-***** та Крим- це Україна... ніби то й не зараховано?
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15.11.2020 19:06 Ответить
самий кращий карантин
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15.11.2020 17:29 Ответить
Явка в другому турі місцевих виборів - на 1/3 менша, ніж у першому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 1030
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15.11.2020 18:27 Ответить
Післямова
Іноді виборцям простіше зробити вибір, керуючись емоціями від передвиборчої реклами або харизматичних виступів політиків. Проте така політична традиція призвела до того, що стан багатьох сфер в містах України є незадовільним. Хворі не отримують необхідне лікування, пенсіонери - належний соціальний захист, автомобілісти їздять по розбитих дорогах, а жителі спальних районів змушені терпіти сморід від неприбраного вчасно сміття.
Розірвати це порочне коло можна лише свідомим голосуванням на виборах і подальшим контролем влади. І почати це робити варто з вдумливого прочитання передвиборчих програм кандидатів на посаду мера, який має широкі можливості впливу на якість життя жителів громади. Адже саме на основі програм переможців місцевих виборів надалі буде формуватися стратегія розвитку міста.
https://vybory.24tv.ua/2-tur-u-sumah-lisenko-ta-akpyerov-shho-obitsyayut-kandidati_n1459061
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15.11.2020 18:28 Ответить
є дубінізми, а чому б не озвучити дубранізми? Скиглинізми, якщо точніше... Явка в другому турі місцевих виборів - на 1/3 менша, ніж у першому, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5029
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15.11.2020 19:09 Ответить
 
 