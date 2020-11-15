Явка во втором туре местных выборов - на 1/3 меньше, чем в первом, - "ОПОРА"
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За первые 4 часа выборов явка избирателей в 7 городах, где выбирают городских голов, составила 8,6%.
Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", информирует Цензор.НЕТ.
Наблюдатели "ОПОРЫ" отмечают, что повторное голосование происходит в основном при соблюдении законных процедур и в бесконфликтной атмосфере.
По данным сети, в первом туре 25 октября в аналогичное время явка достигла 13,5%.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, итоговая явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.
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Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра выбирают в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.
Пожалуйста, подождите...
Вибори можна вважати недійсними.
І держава таки зникне якщо мудрий нарід цього не зрозуміє
Для Садового точно...
при абсолютній випадковості результату....
теоретично сьогодні за менше як 5 000 грн свій голос продавати не варто(Велике перевищення попиту над пропозицією і збільшення "ваги голосу як мінімум вп"ятеро ) )))
...за украинцев уже даже и не стыдно... -- ...скоро будет совсем наплевать.
Добровольно ползущего на кладбище, токо могила остановит...
Іноді виборцям простіше зробити вибір, керуючись емоціями від передвиборчої реклами або харизматичних виступів політиків. Проте така політична традиція призвела до того, що стан багатьох сфер в містах України є незадовільним. Хворі не отримують необхідне лікування, пенсіонери - належний соціальний захист, автомобілісти їздять по розбитих дорогах, а жителі спальних районів змушені терпіти сморід від неприбраного вчасно сміття.
Розірвати це порочне коло можна лише свідомим голосуванням на виборах і подальшим контролем влади. І почати це робити варто з вдумливого прочитання передвиборчих програм кандидатів на посаду мера, який має широкі можливості впливу на якість життя жителів громади. Адже саме на основі програм переможців місцевих виборів надалі буде формуватися стратегія розвитку міста.
https://vybory.24tv.ua/2-tur-u-sumah-lisenko-ta-akpyerov-shho-obitsyayut-kandidati_n1459061