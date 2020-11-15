Жизнь вернется к норме после пандемии COVID-19 зимой 2021-2022 года, - создатель вакцины Сахин

Профессор Угур Сахин, сооснователь компании BioNTech, разработавшей вакцину от коронавируса, считает, что пандемия пойдет на спад к лету 2021 года. В норму жизнь на планете вернется к зиме 2021-2022 года.

Об этом он заявил в интервью ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно уверен, что вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому - возможно, не на 90%, возможно, на 50% - но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии", - сказал он.

После новости об изобретении вакцины ряд обозревателей предполагали, что жизнь может вернуться в привычное русло к весне 2021 года. Но профессор Сахин не разделяет это мнение.

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По его словам, если все пойдет хорошо, вакцинация начнется "в конце этого года - начале следующего года". Ощутимое влияние на распространение вируса она начнет оказывать к апрелю 2021 года, когда по всему миру будут поставлены более 300 млн доз вакцины.

"Лето поможет нам, потому что летом уровень инфицирования снизится, и что абсолютно важно, так это то, чтобы мы получили высокий уровень вакцинации до осени/зимы следующего года или раньше", - добавил Сахин.

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