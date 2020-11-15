Жизнь вернется к норме после пандемии COVID-19 зимой 2021-2022 года, - создатель вакцины Сахин
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Профессор Угур Сахин, сооснователь компании BioNTech, разработавшей вакцину от коронавируса, считает, что пандемия пойдет на спад к лету 2021 года. В норму жизнь на планете вернется к зиме 2021-2022 года.
Об этом он заявил в интервью ВВС, информирует Цензор.НЕТ.
"Я абсолютно уверен, что вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому - возможно, не на 90%, возможно, на 50% - но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии", - сказал он.
После новости об изобретении вакцины ряд обозревателей предполагали, что жизнь может вернуться в привычное русло к весне 2021 года. Но профессор Сахин не разделяет это мнение.
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По его словам, если все пойдет хорошо, вакцинация начнется "в конце этого года - начале следующего года". Ощутимое влияние на распространение вируса она начнет оказывать к апрелю 2021 года, когда по всему миру будут поставлены более 300 млн доз вакцины.
"Лето поможет нам, потому что летом уровень инфицирования снизится, и что абсолютно важно, так это то, чтобы мы получили высокий уровень вакцинации до осени/зимы следующего года или раньше", - добавил Сахин.
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Вон уже одни "создатели, создали"
Например после вакцинации лет через пять все вакцинированные будут массово слепнуть или еще что то...
Вакцина нужна, но пока еще нет такого кризиса что бы прививать ею в панике не дождавшись исследований.
Мало того, если они заявляют что те кто переболел получают иммунитет только на 3-4 месяца, то что это за вакцина такая что дает иммунитет на сколько???
...ну, если ваши Карманычи вас не обдурят, с вашего позволения......
будет скорее всего так-золотому миллиарду платные вакцины,а в особо горячих очагах-бесплатные(ну или вернее,под транши мвф).
Начиная с 2021, при обнаружении даже самого безобидного нового вируса, будут объявлять месячный локдаун!
З тобою зелох косяком поділився?
А собственно лечить болезнь как не могли так и не могут? Ну снизят процент заболевших, а заболевшие как умирали так и будут умирать... Может нужно еще и лекарства от ковида создавать?
Дай бог.
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