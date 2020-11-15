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Жизнь вернется к норме после пандемии COVID-19 зимой 2021-2022 года, - создатель вакцины Сахин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Жизнь вернется к норме после пандемии COVID-19 зимой 2021-2022 года, - создатель вакцины Сахин

Профессор Угур Сахин, сооснователь компании BioNTech, разработавшей вакцину от коронавируса, считает, что пандемия пойдет на спад к лету 2021 года. В норму жизнь на планете вернется к зиме 2021-2022 года.

Об этом он заявил в интервью ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно уверен, что вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому - возможно, не на 90%, возможно, на 50% - но мы не должны забывать, что даже это может привести к резкому сокращению распространения пандемии", - сказал он.

После новости об изобретении вакцины ряд обозревателей предполагали, что жизнь может вернуться в привычное русло к весне 2021 года. Но профессор Сахин не разделяет это мнение.

Читайте на Цензор.НЕТ: Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от COVID-19, - Global Justice Now

По его словам, если все пойдет хорошо, вакцинация начнется "в конце этого года - начале следующего года". Ощутимое влияние на распространение вируса она начнет оказывать к апрелю 2021 года, когда по всему миру будут поставлены более 300 млн доз вакцины.

"Лето поможет нам, потому что летом уровень инфицирования снизится, и что абсолютно важно, так это то, чтобы мы получили высокий уровень вакцинации до осени/зимы следующего года или раньше", - добавил Сахин.

Также на Цензор.НЕТ: Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Особливо Бразилія "не знає". Як у спамі?
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15.11.2020 16:24
+5
По сути Путлеру осталось полгода...
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15.11.2020 15:54
+5
лохдавун...
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15.11.2020 16:12
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Правила форума Совет форумчан
По сути Путлеру осталось полгода...
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15.11.2020 15:54 Ответить
Жизнь вернется к норме после пандемии COVID-19 зимой 2021-2022 года, - создатель вакцины Сахин - Цензор.НЕТ 3491
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15.11.2020 15:57 Ответить
До чего?
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15.11.2020 17:04 Ответить
Спасибо за оптимизм
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15.11.2020 15:56 Ответить
все правильно каже,поки що нема чому радіти BioNTech буде зроблено 300 млн доз...а на землі проживає 7 млрд.405 млн.людей.
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15.11.2020 15:57 Ответить
первоначальная задача-сбить темпы,прекратить пандемию...а затем и отдельные эпидемии по странам.а полный иммунитет еще не скоро. Жизнь вернется к норме после пандемии COVID-19 зимой 2021-2022 года, - создатель вакцины Сахин - Цензор.НЕТ 1265
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15.11.2020 15:58 Ответить
Та чушь полнейшую заявляет этот Хрен! Тестирование лекарств происходит десятилетиями!
Вон уже одни "создатели, создали"
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15.11.2020 16:13 Ответить
практика покажет...
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15.11.2020 17:15 Ответить
Понимаешь, практика может так показать что последствия будут хуже чем от коронавируса.
Например после вакцинации лет через пять все вакцинированные будут массово слепнуть или еще что то...
Вакцина нужна, но пока еще нет такого кризиса что бы прививать ею в панике не дождавшись исследований.
Мало того, если они заявляют что те кто переболел получают иммунитет только на 3-4 месяца, то что это за вакцина такая что дает иммунитет на сколько???
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15.11.2020 18:53 Ответить
Это не вакцина такая, это иммунитет такой. Те, кто переболели короной, запросто могут заболеть повторно через полгода. Потому что иммунитет у человека держится только 3-4 месяца.
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16.11.2020 11:08 Ответить
треба трохи точніше,збити темпи в країнах "золотого мільярду",всі інші зачекають..
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15.11.2020 16:21 Ответить
Мы за неё заплатим и на себе испытаем... -- а вы бесплатно получите.

...ну, если ваши Карманычи вас не обдурят, с вашего позволения......
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15.11.2020 16:45 Ответить
так,звісно безкоштовно) і айфон десятий будуть роздавати під діджиталізацію,головне вірити Зе-найвеличнішому президенту всесвіту.
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15.11.2020 17:34 Ответить
в современном мире невозможно.слишком велики связи.
будет скорее всего так-золотому миллиарду платные вакцины,а в особо горячих очагах-бесплатные(ну или вернее,под транши мвф).
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15.11.2020 17:14 Ответить
В норму жизнь на планете вернется к зиме 2021-2022 года. забыл добавить-''наверно''!
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15.11.2020 15:59 Ответить
А почему на "планете"? Вроде в Африке все нормально.Да и в некоторых европейских странах забили на Корону.А в Южной Америке наверно и не знают шо . такое Короновирус.Вопрос-почему?Ответ-Психокарантин вводят там где надо усмирить.
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15.11.2020 16:02 Ответить
Особливо Бразилія "не знає". Як у спамі?
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15.11.2020 16:24 Ответить
Население Земли в 19 веке было 40 миллиардов,но ядерная война 1816 года и 1843 года уничтожили почти все население....если вы найдете фото в инете то многие выжившие города Мира остались без деревьев...,Сибирская тайга не даст соврать...лесу тамошнему не более 200 лет...
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15.11.2020 16:03 Ответить
деревья конечно железное доказательство
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15.11.2020 16:07 Ответить
бред
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15.11.2020 16:10 Ответить
Согласен с Вами! Чего только стоит Всемирный Потоп, после ядерного взрыва! Если бы неной- ничегоб не осталось!
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15.11.2020 16:10 Ответить
Ну ты сказочник! Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 року, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 7169 Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 року, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 7169 Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 року, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 7169
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15.11.2020 16:14 Ответить
А ведь наверняка кто-то да поведется. И глядишь, через год-два будет общество людей, которые в это верят. "это нас специально обманывают, чтобы усмирить..."
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16.11.2020 11:12 Ответить
P.S. Если не придумаем чего то новенького.
Начиная с 2021, при обнаружении даже самого безобидного нового вируса, будут объявлять месячный локдаун!
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15.11.2020 16:09 Ответить
лохдавун...
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15.11.2020 16:12 Ответить
Ну, это не новый вирус, это штамм уже известного вируса. Вообще, чтобы понимали масштаб проблемы с этими вирусами, считается самими учеными, что обнаружено, классифицировано не более 1% от всех существующих вирусов, а 99% до сих пор находятся в тени и ждут своего часа.
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16.11.2020 11:14 Ответить
В городе Тула были начаты раскопки в 2016 году специалистами ядерного дела...нашли карьер с массовыми захоронениями люди погибли от ядерной радиации в 19 веке...
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15.11.2020 16:11 Ответить
Все это есть в интернете БОЛВАНЫ...
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15.11.2020 16:12 Ответить
В тырнете есть не только это, но иТО!
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15.11.2020 16:33 Ответить
В інтернеті є, а в історії немає.
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15.11.2020 17:06 Ответить
В 1816 году был год без лета...после ядерных бомбардировок...
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15.11.2020 16:14 Ответить
Шо ж они такое "жрали" в то время,шо их так бомбило?
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15.11.2020 17:07 Ответить
Стихи Пушкина читайте,там тоже есть о ядерное войне стих,почему Александр Сергеевич смылся на Кавказ? Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 року, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 2234
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15.11.2020 16:17 Ответить
Від Тули до Сибіру була ядерна війна, а Кавказ не зачепило?

З тобою зелох косяком поділився?
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15.11.2020 17:07 Ответить
одним словом нам бы ещё 1000 дней простоять и 1000 ночей продержаться ...
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15.11.2020 16:26 Ответить
BioNTech поддержал несуществующую болячку, потом выпустит вакцину с глюконатом
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15.11.2020 16:29 Ответить
Убогого учить, что мёртвого лечить...
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15.11.2020 16:49 Ответить
Если бы не придумали тесты мы так ине узнали что у нас была эпидемия . Какой % смертности ради чего страдаемот от ковида.
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15.11.2020 16:32 Ответить
интернет творит чудеса, люди верят любому бреду в мире, поколение дистанционников ещё тупее будет
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15.11.2020 16:41 Ответить
Кто это?
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15.11.2020 16:35 Ответить
Ванд
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15.11.2020 17:10 Ответить
Так она и так в норме
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15.11.2020 16:38 Ответить
Тобто ще мінімум рік..
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15.11.2020 16:43 Ответить
Думаю, к лету границы откроют... ...с надеждой предполагаю...*)
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15.11.2020 16:47 Ответить
..А может не вернётся ...
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15.11.2020 16:47 Ответить
...вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому...
А собственно лечить болезнь как не могли так и не могут? Ну снизят процент заболевших, а заболевшие как умирали так и будут умирать... Может нужно еще и лекарства от ковида создавать?
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15.11.2020 16:55 Ответить
Ага, а лекарства создаются по взмаху волшебной палочки. Нормальные противовирусные препараты, а не фуфломицин по типу арбидола, создаются десятками лет. Вот лет через 20 и ждите лекарство.
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16.11.2020 11:18 Ответить
Эх...
Дай бог.
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15.11.2020 17:05 Ответить
та вам жопа в любом случае...
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15.11.2020 17:26 Ответить
Вся багатовікова історія епідемій і пандемій говорить нам,що якась частина народу захворіє,якась ні...З тих що захворіють якась частина виздоровіє,якась помре...Це буде продовжуватись не більше трьох років,людство переступить через ковід і піде далі,повністю асимілювавшись до інфекціі...І так буде,поки природа,захищаючи себе від людей не створить таку інфекцію (можливо руками самих людей),яка одномоментно знищить все людство...Все почнеться спочатку...
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15.11.2020 17:13 Ответить
ему я верю: умеющий думать выводы сделает. а быдлу думать не нужно.
.
Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 років, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 7825
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15.11.2020 17:28 Ответить
Ніколи вже не повернеться. Тепер все веше залишкове життя буде складатися з етапів від однієї пандемії до іншої і постійного страху. Механізм відпрацьований у світовому масштабі. Регулювать населення будуть так.
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15.11.2020 17:56 Ответить
А в чем заключается в данном случае "регуляция"? А то развитые страны вообще-то всячески стимулируют рождаемость и неявным образом, чтобы не дразнить население, стимулирует иммиграцию. Потому что сейчас самый главный и ценный ресурс любой развитой страны - это её люди. Не думаю, что пандемии как-то стимулируют рост населения, скорее наоборот
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16.11.2020 11:21 Ответить
А я про шо? Про регулювання кількості шляхом зменшення і утримання в певній кількості.
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16.11.2020 11:24 Ответить
Ещё раз, для любителей теории заговоров и тайного правительства рептилоидов, сейчас правительства нормальных стран заинтересованы в росте населения. Даже Китай уже отказался от политики уменьшения рождаемости. Идеи "золотого миллиарда" несколько устарели с 70-х годов 20-го века, когда они были популярны, пора выходить из анабиоза, мир изменился.
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16.11.2020 11:30 Ответить
Да, да, да...... Життя повернеться до норми після пандемії COVID-19 взимку 2021-2022 років, - розробник вакцини Сахін - Цензор.НЕТ 3410 А навіщо збільшувати кількість населення? Давайте називайте причини, загинаємо пальці. А ще хочу сказати таким як ви примітивним, які прикривають змови через клеймо - "любітель теорій заговоров", змови та інтриги це не теорія - це життя, вони були з часів створення людини і є зараз і будуть вічно доки житимуть люди на цій грішній землі. Чи ви хочете сказати, що самі не плетете інтриги чи проти вас не роблять змови в колективі та навіть серед родичів? Не брешіть собі і іншим. Змови та інтриги повторюся це не теорія - це життя.
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16.11.2020 11:39 Ответить
А, ну тогда окей, вопросов больше нет. С религиозными фанатиками нет смысла спорить об их вере, их или игнорируют... или уничтожают...
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16.11.2020 11:47 Ответить
От і я за те щоб таких тупих і бесполезних, як ти не потрібно так грубо "унічтожать", скажу дипломатичніше - зачистити.
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16.11.2020 11:51 Ответить
То есть в марте 2023.
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15.11.2020 21:14 Ответить
Не .. в марте 2022 ( ну если после зимы 2021-2022.. Хотя это "вилами по воде"
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15.11.2020 21:16 Ответить
Составляйте списки этих мошенников. Все авторы "ковидного" фейка, а также его соучастники - все подлежат суду международного трибунала.
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15.11.2020 22:09 Ответить
Все идиоты из церкви порохоботов-отрицателей пандемии подлежат медицинской психиатрической комиссии.
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15.11.2020 22:18 Ответить
Teбя, казла драного, никто ни о чём не спрашивал.
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15.11.2020 22:28 Ответить
а там китайцы снова какуюто фигню выпустят.
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15.11.2020 22:10 Ответить
 
 