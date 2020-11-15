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Байден (2386) выборы (24321) США (23212) Трамп (3351)

Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение

Президент США Дональд Трамп впервые публично признал в Твиттере победу на выборах своего соперника от Демократической партии Джо Байдена. Вскоре он удалили этот твит и заявил, что будет бороться.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Твиттер президента США.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдателей не допустили, голоса считала леворадикальная частная компания "Доминион" с плохой репутацией и низкопробным оборудованием", - написал Трамп.

Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение 01

Сейчас этот твит удален.

"Он победил только в глазах фейковых медиа. Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Эти выборы были сфальсифицированы!" - написал президент США.

Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение 02

Также на Цензор.НЕТ: Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение - Цензор.НЕТ 7538
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15.11.2020 17:40
+26
У Северодонецьку та Лисичанську обурені - влада будує дороги в бік окупованих територій, практично не займаючись дорогами на велику Україну.
Окрім того в містах почали помічати тих, хто втік до росіян у 2014-ому.

Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение - Цензор.НЕТ 1578
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15.11.2020 17:38
+26
Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение - Цензор.НЕТ 9381
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15.11.2020 17:39
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Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 6551
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15.11.2020 19:59 Ответить
Гари Табах про выборы в США: https://www.youtube.com/watch?v=uHXTeDhxfUo
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15.11.2020 20:22 Ответить
Сейчас в США проигрывает демократия и капитализм, а побеждает совок, леваки и Байден. Мир становится большим совком и теория и "стакане воды" скоро станет нормой.
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15.11.2020 20:23 Ответить
Я бачу що українці, які в опозиції до зєлєнского, повністю його заслуговують. Не вміють думати.
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15.11.2020 20:49 Ответить
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15.11.2020 21:57 Ответить
іфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффк
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15.11.2020 21:58 Ответить
пише кіт)
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15.11.2020 21:58 Ответить
Кіт вчений Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 8696
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15.11.2020 22:46 Ответить
...торг
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15.11.2020 21:59 Ответить
деньги трампа от росии фбр нашли в германии.трамп сядет на пожизненое
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15.11.2020 22:11 Ответить
Care to prove your fabricated lies?
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15.11.2020 22:26 Ответить
А шо, Трампу значит лгать можно о вбросах, а другим нельзя о его российских деньгах? Нет уж, суд разберётся.
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16.11.2020 22:08 Ответить
Звичайно, що він не визнає свою поразку, бо кацапи ж йому дують в вуха, що він виграв, як дують вони нам тут та на ютюбі. Кацапські ратиці скрізь встигають, бо рудий був їхньою останньою надією на зняття санкцій та повернення раські фєдєраські в серйозну політичну світову тусовку.
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15.11.2020 22:55 Ответить
Нічо коммуніст Хутін з коммуністкой Камалой спільну мову знайдуть скоріше.

Байден там взагалі вже не причому, просто милий забудькуватий одуванчик. ЗМІ вже святкують Камалу. Навіть Сірі знає що президент - Харріс і їй 56 років. https://www.shorenewsnetwork.com/2020/11/09/ask-siri-how-old-the-president-and-shell-tell-you-kamala-harris-is-56-years-old/
З безпринципними все може бути, Камала ще може запросто Хутіна в дьосна цілувати - вона ж не брезглива, кар'єру на геронтофілії зробила
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16.11.2020 08:25 Ответить
Фууу, трампіст-путініст. Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 9427
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16.11.2020 09:08 Ответить
Полум'яний революційний привіт тобі, більшовичка-троцкістка!
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16.11.2020 19:43 Ответить
Фууу! Бобік, фууу! Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 6140
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16.11.2020 21:20 Ответить
шарикові памятають собачі комади, чомусь мене це не дивує
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16.11.2020 22:37 Ответить
Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 475
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16.11.2020 22:43 Ответить
Ну шо, Швондєр, догавкався? А я попереджала. Більше навіть не підходь до мене зі своїм рудим Донні.
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17.11.2020 02:06 Ответить
Ви радієте, що когось забанили? А що ви цим довели, для вас же це означає повний програш?
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17.11.2020 02:49 Ответить
Я радію, що забанили канадійського маніяка не сексуального, який мене переслідує з різних акаунтів та провокує.
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17.11.2020 03:11 Ответить
..астанавитесь.. я - легитимный.. йолка.. абырвалг.. примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать! - нужное подчеркнуть..)
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15.11.2020 22:57 Ответить
Да чего там,Трампуля! Ты не оговорился,это ведь правда!
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15.11.2020 23:48 Ответить
Вот же кретин.
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15.11.2020 23:49 Ответить
Будет судиться пока Байдена не добьет маразм, а там новые выборы. По традиции противником будет прошлый вице-президент, а это черная женщина. С другой стороны черная женщина все-таки лучше Трампа.
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15.11.2020 23:57 Ответить
Наступним президентом Америки буде хтось чорношкірий. Дуже сподіваюсь, що це буде на Кані Вест. Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 2003
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16.11.2020 01:15 Ответить
*не Кані Вест
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16.11.2020 01:16 Ответить
Американцы о выборах и о том, что Трамп отказался передать власть.
:
https://www.youtube.com/watch?v=wcPwoz0F6ZE

https://www.youtube.com/watch?v=cYte6obCLjU

Америка похожа на Донбасс. Не сразу, но она поднимется. Американский народ не отдаст Трампа. Америка не хочет коммунистов-социалистов байденистов и их угроз ухудшить жизнь вамериканцев и разорить штаты.
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16.11.2020 00:29 Ответить
Байден или не Байден… Потому как российская ботва топит против Байдена и как построена их повестка дня на поддержку Трампа до конца, не нужно быть политическим гуру семи пядей во лбу, чтобы понимать насколько демократ нервирует реваншистов в Белокаменной .

Трамп - единственный президент США, который страшно боится потерять власть. Что за "шлейф" он за собой оставил? Какие "тайны трамповского двора" будут раскрыты после того, как Дональд "вылетит" из Белого дома? А потому, да - Байден! (с)
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16.11.2020 01:01 Ответить
Байден - взяточник. Ездит по миру и набивает свои карманы. Как может быть такой президентом? А что хорошего он сделал для Америки? А для Украины? Запустил руки в фирму Бурисма? Помню при нем нашей армии вместо Джавелинов каски и одеяла присылали. А еще как он радовался, как Порох ему докладывал что вместо просимых им 80 процентов увеличения ЖКХ для украинцев, Рада повысила ЖКХ на сто процентов, а стоимость лекарств на 300 процентов. И потом, у него деменция, потеря памяти. Коммунисты-социалисты-байденисты - не за традиционный брак, а за родителя номер 1 и родителя номер два... Да там только начни перечислять... Думаете даром его американский народ терпеть не может и только голосованием кладбищами и программной фальсификацией он пытается стать Презом. Как могла за него голосовать Пенсильвания, когда он обещал разорить Пенсильванию???
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16.11.2020 04:28 Ответить
Це що за пропагандиський фінт: "Трамп - единственный президент США, который страшно боится потерять власть" ? З якого переляку він повинен визнавати премогу намальовану ЗМІ?
Це після того як Демонократи тупо вкидали голоси, а всі ЗМІ і СоцМережі топили за Байдена і цензурили Трампа.
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16.11.2020 08:07 Ответить
"Надев на пса корону, на цепь его уже не посадишь".
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16.11.2020 07:54 Ответить
Все чистять і чистять коментарі дописувачів з Півн. Америки які підтримують Трампа та розвінчуть міфи ЗМІ. Видно правда очі ріже.
Ну та Б-г з вами, спеціалістами по натисканню мишки, тільки не кувікайте там, коли незабаром соросята вас будуть нагинати.
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17.11.2020 03:04 Ответить
Брешеш троляка! Всі коментарі від канадійських трампістів залишились на місті. Не роби наклеп на модераторів. Видалені лише два коментарі з однаковим текстом та посиланням, що є порушенням правил.
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17.11.2020 03:18 Ответить
Я не модератор, але знаю за що видалили два коментарі, тому що сама подавала скаргу Адміну. Де ви там зібрались «жарити» Бутусова навіть собі не уявляю. Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 9204
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22.11.2020 23:12 Ответить
Мабуть повісився від горя, що рудий програв. Перелогинся на його нік та він одразу з'явиться.

Якщо не ви будете смажити, то якого дідька ви нас тут залякуєте? З американцями у нас дружба-жвачка, а от канадійці мене вже дістали, якщо чесно.
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23.11.2020 01:49 Ответить
Моє повідомлення зверху видалено. Зроблю скріншот для Б.
Чого ви саме так боїтеся, що трете нещадно?
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04.12.2020 04:46 Ответить
Обов'язково зроби скріншот для Б. Візьми його у рамочку та повісь на стіну. Я особисто взагалі нічого не боюсь у цьому житті, навіть маніяка із Канади, який мене переслідує вже кілька тижнів. Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 8871
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04.12.2020 13:50 Ответить
Харе банить тоді....
"маніяка із Канади, який мене переслідує" Трамп вперше сказав про перемогу Байдена, але відразу ж відмовився визнати поразку - Цензор.НЕТ 5602
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11.12.2020 04:34 Ответить
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