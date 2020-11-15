Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение
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Президент США Дональд Трамп впервые публично признал в Твиттере победу на выборах своего соперника от Демократической партии Джо Байдена. Вскоре он удалили этот твит и заявил, что будет бороться.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Твиттер президента США.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдателей не допустили, голоса считала леворадикальная частная компания "Доминион" с плохой репутацией и низкопробным оборудованием", - написал Трамп.
Сейчас этот твит удален.
"Он победил только в глазах фейковых медиа. Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Эти выборы были сфальсифицированы!" - написал президент США.
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Пожалуйста, подождите...
Байден там взагалі вже не причому, просто милий забудькуватий одуванчик. ЗМІ вже святкують Камалу. Навіть Сірі знає що президент - Харріс і їй 56 років. https://www.shorenewsnetwork.com/2020/11/09/ask-siri-how-old-the-president-and-shell-tell-you-kamala-harris-is-56-years-old/
З безпринципними все може бути, Камала ще може запросто Хутіна в дьосна цілувати - вона ж не брезглива, кар'єру на геронтофілії зробила
:
https://www.youtube.com/watch?v=wcPwoz0F6ZE
https://www.youtube.com/watch?v=cYte6obCLjU
Америка похожа на Донбасс. Не сразу, но она поднимется. Американский народ не отдаст Трампа. Америка не хочет коммунистов-социалистов байденистов и их угроз ухудшить жизнь вамериканцев и разорить штаты.
Трамп - единственный президент США, который страшно боится потерять власть. Что за "шлейф" он за собой оставил? Какие "тайны трамповского двора" будут раскрыты после того, как Дональд "вылетит" из Белого дома? А потому, да - Байден! (с)
Це після того як Демонократи тупо вкидали голоси, а всі ЗМІ і СоцМережі топили за Байдена і цензурили Трампа.
Ну та Б-г з вами, спеціалістами по натисканню мишки, тільки не кувікайте там, коли незабаром соросята вас будуть нагинати.
Якщо не ви будете смажити, то якого дідька ви нас тут залякуєте? З американцями у нас дружба-жвачка, а от канадійці мене вже дістали, якщо чесно.
Чого ви саме так боїтеся, що трете нещадно?
"маніяка із Канади, який мене переслідує"