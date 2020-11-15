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Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, 15 ноября, российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперы ГСЧС разминировали более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

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"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сводке.

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Эту рубрику пора уже в Прогноз погоды перенести...
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15.11.2020 18:03
+7
То випадково, неприцільно. І на "мирний план зЕзідента" не вплине.
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15.11.2020 18:02
+5
Как неожидано! Уже не стреляли и вот опять! Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1224
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15.11.2020 17:59
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От і добре, що втрат нема.
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15.11.2020 17:58 Ответить
І разом втрачається надія на визволення окупованих територій.
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15.11.2020 18:21 Ответить
Втрачається? Вона вже років три-чотири як втрачена, я тобі чітко про це казав.
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15.11.2020 18:27 Ответить
Тоді ще була надія, зараз з приходом того що побачив мир в очах ***** я її втрачаю..
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15.11.2020 18:36 Ответить
Как неожидано! Уже не стреляли и вот опять! Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1224
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15.11.2020 17:59 Ответить
То випадково, неприцільно. І на "мирний план зЕзідента" не вплине.
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15.11.2020 18:02 Ответить
Эту рубрику пора уже в Прогноз погоды перенести...
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15.11.2020 18:03 Ответить
Нє. Спочатку про ковід, потім про погоду, а вже наприкінці сказати: "...а на фронті з кацапами мінлива хмарність з проясненнями. Ведеться неприцільний вогонь з недозволеного озброєння, а вцілому сприятливі умови, що б вийти з окопу і тицьнути дулю. Бо стріляти - не можна!"
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15.11.2020 18:29 Ответить
Это для них амнистия Леонид Макарович? Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2028
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15.11.2020 18:06 Ответить
пока главнокакбыкомандующий веселиться и ******** (от слова кубло))) в Феофании кто-то ведет учет перемирных тихих дней? а? или опять все на самотек пустили??? как ему в третьей серии шоу "за экраном в Феофании.. записи сама-шедшего" статистикой щеголять?)))
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15.11.2020 18:12 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі поблизу Мар'їнки, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 342
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15.11.2020 18:25 Ответить
Сводка от клоуна: Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
==============
Вопрос в студию: как именно мгновенно отреагировали подразделения на обстрел позиций ВССУ?
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15.11.2020 18:13 Ответить
Ну як як, миттєво скаргу написали в ОБСЄ щоб Кравчук з Арестовичем негайно могли сказати "аяяй нарушаєте."
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15.11.2020 18:48 Ответить
А чому у них ПОТЕРЬ НЕТ?!
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15.11.2020 18:16 Ответить
Надо касапам компас подарить.. тела уже и сторонах света потерялись..
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15.11.2020 18:31 Ответить
Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки" -а какой толк в прекращении огня вернее не отвечать орки разве дали время срок или это спор кто сколько продержится например месяц не отвечайте и мы уйдем?какой смысл как долго это может продолжатся год или больше ясно уже что кацапы не уйдут или отвоевывать или проигрывать мир на наших условиях наступит только когда пойдем в наступление и отвоюем бескровно не выйдет кацапы на блюдечке не подарят наш же полностью разрушенный донбасс
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15.11.2020 18:37 Ответить
 
 