Вопрос введения российских миротворцев на Донбасс в ТКГ не обсуждается, - Арестович

Россияне вбрасывают версии о своих миротворцах на Донбассе, чтобы поднимать панику среди народа Украины.

Так прокомментировал слухи о введении российских миротворцев на Донбасс представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Никто это не лоббирует и не рассматривает даже в качестве шутки. Это информационное сопровождение, россияне бросают разные версии, чтобы поднимать панику среди народа Украины, который, скажем так, не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любое предательство. Эта "зрада" делается специально, чтобы оказывать давление на население. И чтобы оппозиция оказывала давление на членов делегации и на президента Украины", - сказал он.

По словам Арестовича, россияне могут официально присутствовать на Донбассе только в одном случае.

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"Я могу заверить вас официально, что в любом варианте никаких российских миротворцев там быть не может. Единственное, что может быть - что некоторое время будут работать в рамках СЦКК, например, совместные группы ОБСЕ, украинских офицеров и российских офицеров, так было с 2014 года, которые в качестве наблюдателей является продолжением наблюдательной миссии в ТКГ, считайте", - сказал он.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что Киев изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса.