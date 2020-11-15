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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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миротворцы (944) Россия (91317) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (327)

Вопрос введения российских миротворцев на Донбасс в ТКГ не обсуждается, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос введения российских миротворцев на Донбасс в ТКГ не обсуждается, - Арестович

Россияне вбрасывают версии о своих миротворцах на Донбассе, чтобы поднимать панику среди народа Украины.

Так прокомментировал слухи о введении российских миротворцев на Донбасс представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Никто это не лоббирует и не рассматривает даже в качестве шутки. Это информационное сопровождение, россияне бросают разные версии, чтобы поднимать панику среди народа Украины, который, скажем так, не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любое предательство. Эта "зрада" делается специально, чтобы оказывать давление на население. И чтобы оппозиция оказывала давление на членов делегации и на президента Украины", - сказал он.

По словам Арестовича, россияне могут официально присутствовать на Донбассе только в одном случае.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту

"Я могу заверить вас официально, что в любом варианте никаких российских миротворцев там быть не может. Единственное, что может быть - что некоторое время будут работать в рамках СЦКК, например, совместные группы ОБСЕ, украинских офицеров и российских офицеров, так было с 2014 года, которые в качестве наблюдателей является продолжением наблюдательной миссии в ТКГ, считайте", - сказал он.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что Киев изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
а кто, кроме самого Арестовича, разносит слухи про кацапских миротворцев на Дамбасе ?
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15.11.2020 18:40
+10
Так вроде они там уже 7 лет "миротворствуют"?
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15.11.2020 18:39
+9
Нехай вони курви поздихають цi iпанi миротворцi з Козлостану всi до одного..
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15.11.2020 19:08
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Нехай вони курви поздихають цi iпанi миротворцi з Козлостану всi до одного..
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15.11.2020 19:08 Ответить
Кровавый кремлёвский злодей поделил Армению в междусобойчике с Эрдоганом,Причём инициатором раздела есть кремль..Эрдоган воспользовался картбланшем ,предоставленным мерзавчиком.В Результате Армения оказалась без вооружений( более 120 одних только танков потеряла.)Армения поплатилась за свою самонадеянность.Поделом!Точно также мерзавчик кровавый не будет спрашивать ни Киева ни Европы и США для ввода своих,,миротворцев" в Донбасс,как это сделал Ельцин в Югославии в 1994году.Мерзавчику нужна заварушка,хоть маленькая и он полностью легализует свои войска уже находящиеся в Донбассе и может ещё подогнать.Их вокруг оккупированных территорий расквартировано очень много и разных.Все построено стократ быстрее ,чем наши казармы на Широком Лане..Сейчас очень важна консолидация нашего общества и усилий на обустройстве украинской армии и вооружений.Я понимаю открытых врагов Украины -ОПЗЖ,Коллаборантов отпетых.Но остальные?.Позиционируют себя патриотами,а помогают взять власть ОПЗЖ,Для меня это -дико!!Если ЕС надеется на реванш,то её ждёт полная прострация поражения.
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15.11.2020 19:21 Ответить
А разве сегодняшнее ликование кацапской жОППы не результат вчерашнего бездействия сегодняшних пЕСиков ?
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15.11.2020 20:15 Ответить
Впредь, где увидите фразу "российские миротворцы", выжигайте её либо калёным железом, либо соляной кислотой, а на её месте пишите фразу "кремлёвские оккупанты" и это будет идти, как говорил Брежнев, "наГАВНОгусовременем".
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15.11.2020 19:27 Ответить
допускается ввод расеянских миротворцев на Донбасс..., только в перёд ногами, и только в виде груза 200, для удобрения нашей земли.
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15.11.2020 19:28 Ответить
З яких пір цей покидьок почав називати російських окупантів миротворцями. Скоро цей посібник російських окупантів буде називати визволітєлямі... Цього недоумка треба судити за зраду.
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15.11.2020 19:33 Ответить
)))
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15.11.2020 19:36 Ответить
Не свисти. Арестович никогда не называл кацапов миротворцами и небыл пособников окупантов. Ето ты медвечуковская гнида делаешь вбросы чтобы поменять проукраинских членов ТКГ на открытых предателей.
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15.11.2020 20:10 Ответить
цікавий фрукт цей Арестович, видно " із зазеркалья ", Це український народ схильний неправильно впливати на Зе ?. Це українцям бачиться завжди зрада? Ще один бубонос в "команді" Єрмака та Колі Котлети. Глобальні політики, опозорились в Америці, втрутились у вибори, опублікували і коментували розмови президентів. Сталіну таке могло приснитись у виді кошмару. Ну який д.....б буде вести перемовини з Зе за відсутності свідків, чи буде взагалі їх вести, коли є підозра, що спотворять і опублікують. Навіть преска Путіна і той сказав, що це ініціатива ЗЕ. Хлопці, Америка заходить в процес, затягуйте ремені на штанах, Вам потрібно вибачитись перед Америкою, бо президента Америка ніхто не принижував крім Вас. А призвіще чергового коментатора викликає цілком правомірні асоціації з майбутнім його шефа" якщо не втече. А Юрась два роки позорив посла, офіційну особа Америки в Україні. ЇЇ нагородили медаллю конгресу за мужність в протистоянні з "генпянью". Щасти Вам на американському континенті.
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15.11.2020 19:34 Ответить
Так обсудите.Вы же допускаете выборы в марте,амнистию боевикам,восстановление Донбасса. Питання введення російських миротворців на Донбас у ТКГ не обговорюється, - Арестович - Цензор.НЕТ 3985
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15.11.2020 19:37 Ответить
так этой фразой он и приступил к обсуждению и призвал обсуждать этот вопрос.

что сейчас и делается как минимум на этой странице.
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15.11.2020 22:11 Ответить
россияне могут официально присутствовать на Донбассе только в одном случае- в качестве удобрения.
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15.11.2020 20:07 Ответить
Слова -словами ,а нарисуй свой план действий перевода ,,миротворцев" на удобрение.Не забывай ,они тоже учатся у турков и их дроны тоже будут нас атаковать.Вся концепция теперешней войны пересмотрена в сторону разнообразных дронов и ковровых бомбардировок.Они плюют на,,озабоченность" всех и вся,как это делает Лука Кровавый
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15.11.2020 20:39 Ответить
У нас было 7 лет чтобы подготовиться к войне беспилотниками и дронами. При етом мы с Рашкой приблизительно в равных условиях потому что находимся на одном и той же ступеньке по производству дронов. Понятное дело что в танковых битвахах мы даже близко не можем тягаться с Рашкой так как у нас и танков почти нету. А вот наращивание ракетного вооружения разных видов в том числе переносных комплексов полностью нивелюрует росийскую броневую мощь. Но самое главное у украинцев должен быть стимул и желание оборонять нашу землю, которые начал уничтожать Парашенко а Зеленский добивает остатки нашего патриотизма.
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15.11.2020 20:48 Ответить
Соєві тролі завжди бурчать...те не то,це не так...
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15.11.2020 20:07 Ответить
С 2014 года ввела сРашка "миротворцев". Видал я их под Песками.
К слову, очень скорбят по ним
https://m.vk.com/memorial_dnr
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15.11.2020 20:25 Ответить
У.ки кацапские косящие под миротворцев уже там с 2014 года. Зачем обсуждать ахинею?
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15.11.2020 20:59 Ответить
Я бы на месте шарика начал волноваться-Алексей явно пытается топтаться на его поле поклонников полудебилов-полукацапов.
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15.11.2020 21:16 Ответить
Питання введення російських миротворців на Донбас у ТКГ не обговорюється, - Арестович - Цензор.НЕТ 3336 Питання введення російських миротворців на Донбас у ТКГ не обговорюється, - Арестович - Цензор.НЕТ 6651
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15.11.2020 21:19 Ответить
согласие на рашистских "миротворцев" в Украине - это согласие на дальнейшую добровольную оккупацию Украины рашистом
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15.11.2020 21:26 Ответить
почему у росии получается северная корея,а у американцев южная?почему самая отсталая провинция царской росии-удел убогого чухонца-получив свободу от империи стповится самой обеспеченной страной европы финляндией.а окупированая сталиным убогая карелия,самой депресивной Левиафанией?
никогда не думали об этом?а почему росия самое убогое существо куда бы оно не приходило,а америка наоборот, цветет куда бы не пришла
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15.11.2020 21:45 Ответить
Давно пора ввести на Донбасс украинских миротворцев.
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15.11.2020 22:46 Ответить
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