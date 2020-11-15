РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12707 посетителей онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины
13 274 162
Азербайджан (746) Армения (798) Нагорный Карабах (470)

Азербайджан разрешил Армении продлить время выхода из Кяльбаджарского района из-за плохой погоды

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Азербайджан разрешил Армении продлить время выхода из Кяльбаджарского района из-за плохой погоды

Продолжается работа по исполнению совместного заявления, подписанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным 10 ноября.

Об этом 15 ноября на брифинге заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на АПА.

Он отметил, что согласно заявлению, ВС Армении должны были покинуть территорию Кяльбаджарского района до 15 ноября.

"Вчера состоялись обсуждения президентов Азербайджана и России. Было обращение армянской стороны к Азербайджану посредством России. Армянская сторона попросила продлить этот срок до 25 ноября. Погодные условия ухудшаются, есть только одна дорога в этом направлении - дорога в Варденис, а пропускная способность дороги низкая. Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября. Обязательства остаются в силе, специальное заявление о продлении срока не подписано", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азербайджанские солдаты расстреляли колонну армянских добровольцев в ходе боев за Шушу 5-6 ноября. ВИДЕО

Армении продлили до 25 ноября время для освобождения Кяльбаджарского района.

"Согласно совместному заявлению, подписанному 10 ноября Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, до 15 ноября должны быть освобождены Кяльбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский, до 1 декабря - Лачинский район", - цитирует АПА помощника президента Алиева.

По его словам, по просьбе армянской стороны дано еще 10 дней для того, чтобы они покинули Кяльбаджар: "Соглашение о выводе армянских вооруженных сил из Агдама и Лачина остается в силе".

Также смотрите: Армяне бегут из Карабаха, сжигая свои дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Это говорит о том, что Азербайджанцы нормальные люди. А вот кремляди если тебе клянутся, что всё по честному - жди беды !
показать весь комментарий
15.11.2020 19:07
+26
А вот и зря. Они когда вас гнали, тоже были такими "добренькимим"
показать весь комментарий
15.11.2020 19:05
+22
деревьев оказалось много не успевают все спилить
показать весь комментарий
15.11.2020 19:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
мы сейчас, если сравнивать с Карабахским конфликтом, в аналоге 2000-го для азеров
тогда Гейдар, папа нынешнего Ильхама, предлагал армянам очень хорошие условия окончательногои мира... армяне их не приняли
ну вот, у них - Гейдар, у нас - Зеленский... и русские предложения Зе тоже не примут
показать весь комментарий
15.11.2020 20:28 Ответить
Вопрос "стрелять хоть из чего-либо" был актуален весной 14-го.Потом некто,согласно канонической версии, "создал армию с нуля".Логичный вопрос:Почему Азербайджан(Алиев),который хотел победить,понапокупал эффективное вооружение в виде современных атакующих(дорогих) беспилотников,а мы нет?Чем мы занимались?
показать весь комментарий
15.11.2020 19:59 Ответить
чем мы занимались? примерно тем же, что и ары после 1994-го
по дешевке прикупили военное совковое барахло, корчили из себе непереможных, а на деле - яростно играли во внутреннюю политику, забив на внешнюю
показать весь комментарий
15.11.2020 20:14 Ответить
боригы как раз и накупили Байрактаров, в виде современных атакующих дронов,если ты не курсе, населенные пункты отжимали, а не отступали.Ну и где те дроны?Новых много закупили? Чем мы занимались? Да Алиева переизбирали , да не переизбрали.А теперь ты требуешь как с Алиева. Вопрос стрелять хоть из чего нибудь сейчас стоит острее чем в 14 году, потому что тогда пакого потока наших раненных и убитых не было
показать весь комментарий
15.11.2020 20:46 Ответить
"Чем мы занимались?" А дороги, М04 например , и мосты с Донбасса вглубь страны строили на деньги Ковидного фонда, откаты это ж святое , свинарчуки тужат и плачут- 35 миллиардов им не снились никогда, жалкие нещасные железяки продавали для всу,а что то всу, оно без денег скоро останется, там копейки заработать можно и гемморой
показать весь комментарий
15.11.2020 20:54 Ответить
Ещё и ДНК армянское пересмотреть не помешает.. и окажется что это подвид касапа обычного - тоесть недееспособного..
показать весь комментарий
15.11.2020 19:43 Ответить
все идет так, как хочет Алиев
и самое главное - армяне сами уезжают из Карабаха, их не нужно геноцидить
показать весь комментарий
15.11.2020 19:54 Ответить
И Степанакерт, как всё же и при Совке на 90% армянский город, остался армянам. Алиева вообще сложно будет упрекнуть в чём-то на уровне ООН.
показать весь комментарий
15.11.2020 20:08 Ответить
да, Алиева ни в чем не упрекнешь

при этом:
1. у Карабаха нет никакого статуса автономии... и не будет (Алиев четко на эту тему высказался)
2. армяне сами уезжают из Карабаха... САМИ! и не нужно никакого геноцида, который непременно случился бы. если бы до армянского мирняка добрались бы азерские солдаты
показать весь комментарий
15.11.2020 20:11 Ответить
мамкины сратеги здесь в комментариях просто поражают
мозги в их бестолковках и не водились никогда
"алиев испугался! алиев запустил русских!" и прочая чепуха

хоть подумали бы
допустим, азеры продолжили бы наступление
у ар еще оставались мощнейшие УРы - под Агдамом, Мартуни, Лачином, на севере (там вообще один сплошной УР)
ну, допустм, азеры, уложив в землю к нынешним 2-3 тысячам еще тысяч 20-30, их бы взяли, допустим
и допустим, азеры выдержали бы нарастающее международное давление (от лягушатников и кацапов до амеров), допустим
но тут мы приходим к самому главному
вот приходят азеры в горы, а там арский мирняк сидит
это ж не равнинный карабах с руинами азерских городов
так вот, этот мирняк начали бы резать
в общем - был бы геноцид
а это такой зашквар, что... не, Алиева в Гаагу не потащили бы, но это то, от чего не отмыться столетиями
плюс после такого ары в Армении стали бы дыбки и дулю Алиеву показали бы, а не коридор в Нахичевань
а сделав так, как он сделал, Алиев получает все нужное ему с минимальными потерями
ары сами убегают и Карабаха
коридор в Нахичевань будет
ну а кацапы через 5 лет уберутся... куда ж они денутся? и ничего азерам с турками на их земле они не сделают
показать весь комментарий
15.11.2020 20:09 Ответить
Майже все так, окрім одного - з якого бодуна ти вирішив що арам вчинили б геноцид? Особливо, що попереднього разу таки вчинили у 1915 році (більше 100 років тому) на територіях, контрольованих владою Османської імперії (турками тобто).
показать весь комментарий
15.11.2020 20:35 Ответить
с такого, что это Кавказ, а ненависть между арами и азерами огромна
ты тупо не в теме
например, ты не в курсе, что делали ары и азеры в 1989 - 1994... а с того времени список претензий взаимных только вырос
собственно, только за Ходжалы азеры резали бы ар без всякой пощады, это 100%
показать весь комментарий
15.11.2020 21:09 Ответить
був би в темі, не питав би - невже не ясно?
что делали ары и азеры в 1989 - 1994 такого, що тягне на геноцид?

Моя рідня, он, з Термезу тікала. (казахи дали добу) і ніхто про геноцид не згадував, а різали там неказахів неслабо.
показать весь комментарий
15.11.2020 21:43 Ответить
что делали? ну, например
Ходжалы:
https://nemihail.livejournal.com/798113.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F

https://www.youtube.com/watch?v=aQ4DUr5AdUg

Сумгаит:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC

и еще десятки случаев подобного

а в этом случае азерские солдаты были бы еще и на взводе от обстрелов армян ракетами мирных кварталов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8
показать весь комментарий
15.11.2020 23:36 Ответить
Вірмени за підтримклю москалів і чудили. В азерів нерви не залізні.
А ти солдат СРСР пригадай у 1942-45-му. все те саме. Чи думаєш ми (українці) квітами сепарів проваджати будемо з Донбасу чи москалів з Криму?
показать весь комментарий
16.11.2020 00:32 Ответить
я думаю, что наши возьмут плату с кацапов
за все, что они сделали
показать весь комментарий
16.11.2020 00:40 Ответить
вот только что наткнулся... подобное уже видел
вот скажи, как бы ты реагировал, если бы ты пришел на землю твоих отцов, с которой вас изнали и увидел бы такое?
https://twitter.com/newkc14/status/1328079659108589569
показать весь комментарий
15.11.2020 23:56 Ответить
але ж не ріжуть... Не встигли набратись "доброти " від "старшого брата" ?
показать весь комментарий
15.11.2020 22:25 Ответить
не режут просто потому, что не успели добраться до армянских деревень и городов
бои проходили в местности с 30 лет назад брошенными азербайджанскими городками и селами
единственный город с реальным армянским населением, в котором шли бои - Гадрут
но там было 3-4 тыс. ар, они легко сбежали за 3 недели боев в окрестностях
еще как бы была ШушА, но... она и до войны была практически на 100% азерским городомв, ары ее потом так и не обжили
были там казармы арского ополчения + члены их семей жили в домах центре
и это все
вот если бы азеры вошли в степанакерт или мартуни... ооо, вот там бы началось
показать весь комментарий
15.11.2020 23:44 Ответить
вот если бы азеры вошли в степанакерт или мартуни... ооо, вот там бы началось
Если бы да кабы .... А если бы не началось?
Це як москалі в Крим не вдерлися, то там були б солдати НАТО? Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 1443 В тім що щас коїться в Криму, коли вдерлися москалі?
До речі тебе не було в казахстані в 90-х, а моя рідня була. Ледь встигла виїхати до варфоломеєвої ночі.
показать весь комментарий
16.11.2020 00:27 Ответить
А если бы не началось?

Читаю вот тебя и удивляюсь твоему инфантилизму... И ты ведь в этом среди украинцев не одинок - вот в чем тоска-печаль!
А если у тебя во рту грибы вырастут? Будет всерьез обсуждать такую идиотическую фантазию?
Серьезные люди типа Алиева не дебилизм комментируют, а меры принимают, чтобы не попасть под категорию "военные преступления".

На этом - все, давай до свидания.
показать весь комментарий
16.11.2020 00:45 Ответить
От, от Серьезные люди типа Алиева чтобы не попасть под категорию "военные преступления", не будуть дебілізмом страждати штибу "а нумо всіх вірмен то повиріжемо, загеноцидимо їх".

На этом - все, давай до свидания.
Краще прощавай.
показать весь комментарий
16.11.2020 01:02 Ответить
ты не умеешь читать, что "до свидания"
где уж тебе осознать написаное выше, что в этом межэтническом конфликте для правительства в Баку нет другого варианта, кроме очистки азербайджанской и земли от армян? собственно, и для армян в 1994-м иного варианта, кроме геноцида азербайджанцев в Карабахе, не было
а все потому, что ты - инфантильный невежественный дурачок, воображающий о себе невесть что
показать весь комментарий
16.11.2020 08:05 Ответить
В тебе словесна нежить, москалику, чи робити нічого?
показать весь комментарий
16.11.2020 08:16 Ответить
да, собственно, не только в 1989 - 1994
там взаимные геноцидные практики в полный рост были еще в 1918 - 1920-х
показать весь комментарий
15.11.2020 21:11 Ответить
Алиев получает все нужное ему с минимальными потерями

І ГОРЕ ПЕРЕМОЖЕНОМУ ! )
показать весь комментарий
15.11.2020 22:26 Ответить
Какая боль, какая боль, Турция - Россияшка 3:2 Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 8647
показать весь комментарий
15.11.2020 20:57 Ответить
Та та там вже мабуть10 : 0, бо Турєцкій поток заглух теж
показать весь комментарий
15.11.2020 21:27 Ответить
Можно спросить, а КПВВ там не собираються строить, ну хотя бы на 5 лет?
показать весь комментарий
15.11.2020 21:15 Ответить
Збираються, в одну сторону. Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 358
показать весь комментарий
16.11.2020 01:03 Ответить
Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 9735
показать весь комментарий
15.11.2020 21:25 Ответить
Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 2720
показать весь комментарий
15.11.2020 21:29 Ответить
Армяне прихватили с собой даже электрические столбы.
показать весь комментарий
15.11.2020 21:30 Ответить
Тоталитарный Алиев, мать его! Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 4628
Демократические армяно-кацапы расстреляли бы колонну беженцев! Азербайджан дозволив Вірменії продовжити час виходу з Кельбаджарського району через погану погоду - Цензор.НЕТ 3224
показать весь комментарий
15.11.2020 21:48 Ответить
Армения это великий Джигарханян, а Азербайджан это бездарный Бюль-Бюль оглы. Все просто...
показать весь комментарий
15.11.2020 22:09 Ответить
Маслим Магомаев - тоже бездарность? На вкус и цвет, как говорится...
И вообще, давайте без расизма (оголтелого).
показать весь комментарий
15.11.2020 22:21 Ответить
Муслим Магомаев,Параджанов....
показать весь комментарий
15.11.2020 22:23 Ответить
Саркис Овсепи Параджанян наверно...
показать весь комментарий
15.11.2020 22:26 Ответить
з Параджановим я погарячкував )))


Сергій Йосипович Параджанов (Сергей Параджанов)

Сергій Йосипович Параджанов - український та вірменський кінорежисер. Один із представників хвилі «українського поетичного кіно». Вікіпедія
показать весь комментарий
15.11.2020 22:28 Ответить
Иранский азербайджанец Хоссейн Реза-заде - самый сильный человек в мире (достижения занесены в книгу рекордов Гиннеса). На олимпийских играх 2004 в Афинах превзошел свой рекорд и поднял 263,5 кг. Двукратный чемпион олимпийских игр (Сидней-2000, Афины-2004). Чемпион мира по тяжелой атлетике 2002-2006 гг. в весе +105 кг. (ИРИ)

показать весь комментарий
15.11.2020 22:34 Ответить
Конечно, Муслим. Промахнулся на клаве.
Еще можно вспомнить Каспарова - родом из Баку..
показать весь комментарий
15.11.2020 22:34 Ответить
тОМУ Я ЗА ТЕ ,ЩО ГЕНІЇВ ВАРТО ВВАЖАТИ позанаціональними.
і ВОНИ НІКОЛИ НЕ СТРАЖДАЮТЬ НАЦизмом і расАСИЗМОМ...
ВОНИ НЕ МАЮТЬ НА ЦЕ ЧАСУ..
показать весь комментарий
15.11.2020 22:39 Ответить
Генії не мають на расизм часу, а простий работяга має? І взагалі, ви пропонуєте сортувати людей?
показать весь комментарий
15.11.2020 23:01 Ответить
це тупо.. відзначати Геніїїв за національністю....
показать весь комментарий
15.11.2020 22:24 Ответить
зря, друзяки москалей не понимают человечности!
показать весь комментарий
15.11.2020 22:10 Ответить
Погодні умови погіршуються, є тільки одна дорога в цьому напрямку - дорога у Варденіс, а пропускна здатність дороги низька. Азербайджан дав згоду на виведення цивільного населення з Кельбаджару до 25 листопада.

вІРМЕНИ НЕ ВСТИГАЮТЬ ВИВЕЗТИ СКЛОПАКЕТИ З ВІКОН,ЕЛЕКТРИЧНІ СТОВПИ ТА,ЗВИЧАЙНО,УНІТАЗИ...
показать весь комментарий
15.11.2020 22:36 Ответить
пускай прут
азерам потом проще будет построить дома с нуля
показать весь комментарий
15.11.2020 23:49 Ответить
В 1993 г. армянские террористы 10 часов дали мирным гражданам Азербайджана, сейчас сами умаляют . На этом видео армянские террористы на азербайджанском языке сообщают о 10 часов времени, что бы мирное азербайджанское население покинуло Кельбаджарский район. https://www.youtube.com/watch?v=-TKqlAYIwwI

Кто и как пригласил террористов из Сирии в Карабах! "РИА Новости" признание Багдасарова! https://www.youtube.com/watch?v=LMF9kGB64_g&t=249s
показать весь комментарий
16.11.2020 00:51 Ответить
президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным

-- ключевые слова: с ******.
А как колбасились за взаимную Независимось -- аж до посинения...

Одна польза -- Турция свои дроники обкатала на лохах... -- другим наука!
показать весь комментарий
16.11.2020 01:49 Ответить
Спосибо УКРАИНА и прости НАС Азербайджанцов .надеюс Меня понемают УКРАИНЦЫ.
показать весь комментарий
16.11.2020 03:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 