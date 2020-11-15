Азербайджан разрешил Армении продлить время выхода из Кяльбаджарского района из-за плохой погоды

Продолжается работа по исполнению совместного заявления, подписанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным 10 ноября.

Об этом 15 ноября на брифинге заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на АПА.

Он отметил, что согласно заявлению, ВС Армении должны были покинуть территорию Кяльбаджарского района до 15 ноября.

"Вчера состоялись обсуждения президентов Азербайджана и России. Было обращение армянской стороны к Азербайджану посредством России. Армянская сторона попросила продлить этот срок до 25 ноября. Погодные условия ухудшаются, есть только одна дорога в этом направлении - дорога в Варденис, а пропускная способность дороги низкая. Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября. Обязательства остаются в силе, специальное заявление о продлении срока не подписано", - отметил он.

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Армении продлили до 25 ноября время для освобождения Кяльбаджарского района.

"Согласно совместному заявлению, подписанному 10 ноября Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, до 15 ноября должны быть освобождены Кяльбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский, до 1 декабря - Лачинский район", - цитирует АПА помощника президента Алиева.

По его словам, по просьбе армянской стороны дано еще 10 дней для того, чтобы они покинули Кяльбаджар: "Соглашение о выводе армянских вооруженных сил из Агдама и Лачина остается в силе".

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