Азербайджан разрешил Армении продлить время выхода из Кяльбаджарского района из-за плохой погоды
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Продолжается работа по исполнению совместного заявления, подписанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным 10 ноября.
Об этом 15 ноября на брифинге заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на АПА.
Он отметил, что согласно заявлению, ВС Армении должны были покинуть территорию Кяльбаджарского района до 15 ноября.
"Вчера состоялись обсуждения президентов Азербайджана и России. Было обращение армянской стороны к Азербайджану посредством России. Армянская сторона попросила продлить этот срок до 25 ноября. Погодные условия ухудшаются, есть только одна дорога в этом направлении - дорога в Варденис, а пропускная способность дороги низкая. Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября. Обязательства остаются в силе, специальное заявление о продлении срока не подписано", - отметил он.
Армении продлили до 25 ноября время для освобождения Кяльбаджарского района.
"Согласно совместному заявлению, подписанному 10 ноября Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, до 15 ноября должны быть освобождены Кяльбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский, до 1 декабря - Лачинский район", - цитирует АПА помощника президента Алиева.
По его словам, по просьбе армянской стороны дано еще 10 дней для того, чтобы они покинули Кяльбаджар: "Соглашение о выводе армянских вооруженных сил из Агдама и Лачина остается в силе".
Пожалуйста, подождите...
тогда Гейдар, папа нынешнего Ильхама, предлагал армянам очень хорошие условия окончательногои мира... армяне их не приняли
ну вот, у них - Гейдар, у нас - Зеленский... и русские предложения Зе тоже не примут
по дешевке прикупили военное совковое барахло, корчили из себе непереможных, а на деле - яростно играли во внутреннюю политику, забив на внешнюю
и самое главное - армяне сами уезжают из Карабаха, их не нужно геноцидить
при этом:
1. у Карабаха нет никакого статуса автономии... и не будет (Алиев четко на эту тему высказался)
2. армяне сами уезжают из Карабаха... САМИ! и не нужно никакого геноцида, который непременно случился бы. если бы до армянского мирняка добрались бы азерские солдаты
мозги в их бестолковках и не водились никогда
"алиев испугался! алиев запустил русских!" и прочая чепуха
хоть подумали бы
допустим, азеры продолжили бы наступление
у ар еще оставались мощнейшие УРы - под Агдамом, Мартуни, Лачином, на севере (там вообще один сплошной УР)
ну, допустм, азеры, уложив в землю к нынешним 2-3 тысячам еще тысяч 20-30, их бы взяли, допустим
и допустим, азеры выдержали бы нарастающее международное давление (от лягушатников и кацапов до амеров), допустим
но тут мы приходим к самому главному
вот приходят азеры в горы, а там арский мирняк сидит
это ж не равнинный карабах с руинами азерских городов
так вот, этот мирняк начали бы резать
в общем - был бы геноцид
а это такой зашквар, что... не, Алиева в Гаагу не потащили бы, но это то, от чего не отмыться столетиями
плюс после такого ары в Армении стали бы дыбки и дулю Алиеву показали бы, а не коридор в Нахичевань
а сделав так, как он сделал, Алиев получает все нужное ему с минимальными потерями
ары сами убегают и Карабаха
коридор в Нахичевань будет
ну а кацапы через 5 лет уберутся... куда ж они денутся? и ничего азерам с турками на их земле они не сделают
ты тупо не в теме
например, ты не в курсе, что делали ары и азеры в 1989 - 1994... а с того времени список претензий взаимных только вырос
собственно, только за Ходжалы азеры резали бы ар без всякой пощады, это 100%
что делали ары и азеры в 1989 - 1994 такого, що тягне на геноцид?
Моя рідня, он, з Термезу тікала. (казахи дали добу) і ніхто про геноцид не згадував, а різали там неказахів неслабо.
Ходжалы:
https://nemihail.livejournal.com/798113.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=aQ4DUr5AdUg
Сумгаит:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
и еще десятки случаев подобного
а в этом случае азерские солдаты были бы еще и на взводе от обстрелов армян ракетами мирных кварталов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8
А ти солдат СРСР пригадай у 1942-45-му. все те саме. Чи думаєш ми (українці) квітами сепарів проваджати будемо з Донбасу чи москалів з Криму?
за все, что они сделали
вот скажи, как бы ты реагировал, если бы ты пришел на землю твоих отцов, с которой вас изнали и увидел бы такое?
https://twitter.com/newkc14/status/1328079659108589569
бои проходили в местности с 30 лет назад брошенными азербайджанскими городками и селами
единственный город с реальным армянским населением, в котором шли бои - Гадрут
но там было 3-4 тыс. ар, они легко сбежали за 3 недели боев в окрестностях
еще как бы была ШушА, но... она и до войны была практически на 100% азерским городомв, ары ее потом так и не обжили
были там казармы арского ополчения + члены их семей жили в домах центре
и это все
вот если бы азеры вошли в степанакерт или мартуни... ооо, вот там бы началось
Если бы да кабы .... А если бы не началось?
Це як москалі в Крим не вдерлися, то там були б солдати НАТО? В тім що щас коїться в Криму, коли вдерлися москалі?
До речі тебе не було в казахстані в 90-х, а моя рідня була. Ледь встигла виїхати до варфоломеєвої ночі.
Читаю вот тебя и удивляюсь твоему инфантилизму... И ты ведь в этом среди украинцев не одинок - вот в чем тоска-печаль!
А если у тебя во рту грибы вырастут? Будет всерьез обсуждать такую идиотическую фантазию?
Серьезные люди типа Алиева не дебилизм комментируют, а меры принимают, чтобы не попасть под категорию "военные преступления".
На этом - все, давай до свидания.
На этом - все, давай до свидания.
Краще прощавай.
где уж тебе осознать написаное выше, что в этом межэтническом конфликте для правительства в Баку нет другого варианта, кроме очистки азербайджанской и земли от армян? собственно, и для армян в 1994-м иного варианта, кроме геноцида азербайджанцев в Карабахе, не было
а все потому, что ты - инфантильный невежественный дурачок, воображающий о себе невесть что
там взаимные геноцидные практики в полный рост были еще в 1918 - 1920-х
І ГОРЕ ПЕРЕМОЖЕНОМУ ! )
Демократические армяно-кацапы расстреляли бы колонну беженцев!
И вообще, давайте без расизма (оголтелого).
Сергій Йосипович Параджанов (Сергей Параджанов)
Сергій Йосипович Параджанов - український та вірменський кінорежисер. Один із представників хвилі «українського поетичного кіно». Вікіпедія
Еще можно вспомнить Каспарова - родом из Баку..
і ВОНИ НІКОЛИ НЕ СТРАЖДАЮТЬ НАЦизмом і расАСИЗМОМ...
ВОНИ НЕ МАЮТЬ НА ЦЕ ЧАСУ..
вІРМЕНИ НЕ ВСТИГАЮТЬ ВИВЕЗТИ СКЛОПАКЕТИ З ВІКОН,ЕЛЕКТРИЧНІ СТОВПИ ТА,ЗВИЧАЙНО,УНІТАЗИ...
азерам потом проще будет построить дома с нуля
Кто и как пригласил террористов из Сирии в Карабах! "РИА Новости" признание Багдасарова! https://www.youtube.com/watch?v=LMF9kGB64_g&t=249s
-- ключевые слова: с ******.
А как колбасились за взаимную Независимось -- аж до посинения...
Одна польза -- Турция свои дроники обкатала на лохах... -- другим наука!