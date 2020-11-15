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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Судебная отмена результатов выборов в горсовет Харькова: теризбирком принял новый протокол, список избранных депутатов остался тем же

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судебная отмена результатов выборов в горсовет Харькова: теризбирком принял новый протокол, список избранных депутатов остался тем же

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во исполнение решения апелляционного суда подписала новый протокол по результатам выборов в Харьковский городской совет.

Эту информацию Суспільному 15 ноября подтвердила председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая, передает Цензор.НЕТ.

Протокол комиссии в документах ТИК на сайте горсовета пока не опубликован, отмечает издание.

Список избранных депутатов, как объясняли в ТИК, не изменится. Остался вопрос, будут ли уже зарегистрированных депутатов новоизбранного совета регистрировать заново.

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Напомним, 13 ноября Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии от 5 ноября о признании избранными 84 депутатов Харьковского городского совета. Суд установил, что городская ТИК приняла решение без учета решений судов, где рассматривались дела, связанные с выборами в районах города.

С ТИК судился кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Вац. Кроме признания противоправным и отмены протокола ТИК, он также настаивал на назначении повторных выборов, однако суд в этом ему отказал.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
все теркомиссии (и их доп/составы, на случай смерти, болезни, СБУ, и тд.), все Гепины на 100%.. все выборы в Харькове это фикция и игра наперстков..
при чем, схема организованная Гепой, стала самоорганизованной, и получила самостоятельную жизнь..
теперь этот механизм подделки результатов выборов будет жить самостоятельной жизнью и плодить новую коррупцию..
Теризбиркомы стали как и суды, работать сами на себя..
Если мы их не уничтожим, они уничтожат нас!
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15.11.2020 19:37
+7
Гепавские карусели круче американских горок !
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15.11.2020 19:30
+4
Мендельнулись в очередной раз. Слава зеленым яйцам Судебная отмена результатов выборов в горсовет Харькова: теризбирком принял новый протокол, список избранных депутатов остался тем же - Цензор.НЕТ 7946
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15.11.2020 19:33
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Гепавские карусели круче американских горок !
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15.11.2020 19:30 Ответить
Мендельнулись в очередной раз. Слава зеленым яйцам Судебная отмена результатов выборов в горсовет Харькова: теризбирком принял новый протокол, список избранных депутатов остался тем же - Цензор.НЕТ 7946
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15.11.2020 19:33 Ответить
все теркомиссии (и их доп/составы, на случай смерти, болезни, СБУ, и тд.), все Гепины на 100%.. все выборы в Харькове это фикция и игра наперстков..
при чем, схема организованная Гепой, стала самоорганизованной, и получила самостоятельную жизнь..
теперь этот механизм подделки результатов выборов будет жить самостоятельной жизнью и плодить новую коррупцию..
Теризбиркомы стали как и суды, работать сами на себя..
Если мы их не уничтожим, они уничтожат нас!
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15.11.2020 19:37 Ответить
Что самое скотское, так то что двухколёсный ещё со времени секретарём горсовета выстроил схему распила бюджета города с совками что там лет 35 как сидят. Две там бабушки за 70, одна по финансам, другая длинная и седой, плюс подросшая шваль. На этих выборах 9 депутатов выбраных в гор и облсовет детки тех же, что там же и давно. И мальчик Родион что от первого брака 23 лет. И для стёба. Но не в Харькове. Но так же. В Краматорске в горсовет выбрали паренька в 19 лет. Мамка протолкала. Натахой зовут, а фамилия у неё *царская*---по нашему а не как в Европе где короли. Скорее всего и по другим местам такое. Это общество не готово ни к чему. Так вроде нельзя говорить на всех---но то что происходит---происходит.
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16.11.2020 00:43 Ответить
Кого то помножат на 0.
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15.11.2020 19:39 Ответить
Жаба та гадюка.
Судове скасування результатів виборів до міськради Харкова: тервиборчком прийняв новий протокол, список обраних депутатів залишився тим же - Цензор.НЕТ 1376
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15.11.2020 19:52 Ответить
Гитлер в первую очередь уничтожал оппозицию и евреев. Медведчук, разумется, не еврей, но почему тогда не на нарах в концлагере этот "оппозиционер" Судове скасування результатів виборів до міськради Харкова: тервиборчком прийняв новий протокол, список обраних депутатів залишився тим же - Цензор.НЕТ 5052
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15.11.2020 20:04 Ответить
💰 Х.йла наверно мешают свершится правосудию !
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15.11.2020 20:10 Ответить
Какая мразь Мертведчука с дурки выпустила ???
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15.11.2020 20:08 Ответить
Прошу прощенья за мой французский, но он,падла, ещё за Стуса должен ответить.
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15.11.2020 20:52 Ответить
Обана,ещё в одного "синдром Пуйла" и не удивительно - кумовья!
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15.11.2020 20:47 Ответить
Как-то уже Пох стало после 20 мая 2019 года наследников московского шута Балакирева при Петре-1.
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15.11.2020 19:56 Ответить
Виктор Стеценко 216e0192 - та эту гниду Медведчука завалят как не завтра, то через неделю. 100 процентов.
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15.11.2020 19:56 Ответить
Вспливе або знову воскресять.
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15.11.2020 20:10 Ответить
а если б на их месте был дональдушка
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15.11.2020 20:21 Ответить
 
 