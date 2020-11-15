Экзитпол КМИС на повторных выборах мэра Одессы: Труханов набирает 56,7% голосов и выигрывает. ТАБЛИЦА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал окончательные результаты экзитпола на повторных выборах мэра Одессы по состоянию на 20:00.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМИС, респондентам предлагалось анонимно ответить на вопрос, за какого кандидата на должность Одесского городского головы они только что проголосовали.
Опрос показал такой результат: Николай Скорик набрал 40,9% голосов, Геннадий Труханов - 56,7%. При этом испортили бюллетени 2,3% опрошенных.
Также социологи интересовались, кто имеет больше шансов на победу. Тут в пользу труханова высказались более 65% опрошенных.
Уточняется, что генеральная совокупность экзитпола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории города Одесса (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 20:00 опрошено 2126 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 65,9%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.
Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.
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В Украине нет партии «войны» и партии «мира». Это фейк придуманный на Лубянке. В Украине есть партия сопротивления российскому православному агрессору и прокремлевская еврейская партия капитуляции. https://www.youtube.com/watch?v=PvCvBe_syUA&vl=ru
Адеситы- одесситы, атрицаете-отрицаете, порохобосы-порохоботы. Садись два.
Совпадение? Не думаю!
не знаючи навіть ,що Скорик не композитор ,а відомий прихильник"Одесской народной республики"...
Ніякого співчуття Зе за його ідіотську політику щодо Генпрокурорів......!
спочатку тримати Людину Порошенко Рябошапку,а потім трійєчницю Вєнєдіктову ?
а ось губернатора одещини часів Порошенко добре знаєм...
"Велике Ні...уя" МІхо.
Головне -щоб ресторан був елітний....)))
це взагалі-то в Конституцї ,пане з таким чудовим щироукраїнським іменем Дамір ! ))))
Тут подробно https://youtu.be/OhFb-TN3lWY
Так,шо тут х.. редьки не слаще.
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Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницькою компанією "Ю.С.С.".
У його суперника - Володимира Мельниченка - 36,8%.
чому Свободівець перемагає не у Львові... ?
все просто...
У Львові за Свободою досі "шлейф негативу"...
За постмайданний період....
Коли Юлєчка подарувала "Свободі" "три дні на розграбування" Галичини
Кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик заявил, что данные экзитполов свидетельствуют о его победе во втором туре выборов мэра Одессы.
вот ахмет, колом, гепа с допой, янык и т.д. тоже крепчайшие хоз.
Час кращий лікар, і в цьому випадку.
А поки що, Україна Марусі Звіробій, бореться з Хохляндією Снєжани Мухарської.
Боже поможи Україні.
Для подтверждения информации Оксюта выложил свой запрос российскому МВД насчет наличия у мэра Одессы паспорта РФ. Ответ, который он получил от российских чиновников, Оксюта также обнародовал. В нем сказано, что Труханов и до сих пор остается гражданином РФ. (ФОто) ссылка -
https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/14/novost/obshhestvo/truxanov-vse-eshhe-imeet-rossijskoe-grazhdanstvo-advokat
Шоколадные медали,
Силу власти вертикали
Любит наш народ
Любит наш народ, всякое говно...
https://youtu.be/vNJ1Ks4XF8E
Ну, победил труханов, что теперь радоваться?
Бедная Одесса - вот, что можно сказать. Ещё годы бездорожья и застоя впереди