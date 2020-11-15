Экзитпол КМИС на повторных выборах мэра Одессы: Труханов набирает 56,7% голосов и выигрывает. ТАБЛИЦА

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал окончательные результаты экзитпола на повторных выборах мэра Одессы по состоянию на 20:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМИС, респондентам предлагалось анонимно ответить на вопрос, за какого кандидата на должность Одесского городского головы они только что проголосовали.

Опрос показал такой результат: Николай Скорик набрал 40,9% голосов, Геннадий Труханов - 56,7%. При этом испортили бюллетени 2,3% опрошенных.

Также социологи интересовались, кто имеет больше шансов на победу. Тут в пользу труханова высказались более 65% опрошенных.

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Уточняется, что генеральная совокупность экзитпола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории города Одесса (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 20:00 опрошено 2126 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 65,9%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.

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