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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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местные выборы (2145) мэр (1632) Одесса (7384) Труханов Геннадий (305)

Экзитпол КМИС на повторных выборах мэра Одессы: Труханов набирает 56,7% голосов и выигрывает. ТАБЛИЦА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал окончательные результаты экзитпола на повторных выборах мэра Одессы по состоянию на 20:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КМИС, респондентам предлагалось анонимно ответить на вопрос, за какого кандидата на должность Одесского городского головы они только что проголосовали.

Опрос показал такой результат: Николай Скорик набрал 40,9% голосов, Геннадий Труханов - 56,7%. При этом испортили бюллетени 2,3% опрошенных.

Также социологи интересовались, кто имеет больше шансов на победу. Тут в пользу труханова высказались более 65% опрошенных.

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Экзитпол КМИС на повторных выборах мэра Одессы: Труханов набирает 56,7% голосов и выигрывает 01

Уточняется, что генеральная совокупность экзитпола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории города Одесса (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 20:00 опрошено 2126 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 65,9%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+30
Явка минимальная, задействован админ ресурс, из двух зол, между бандитом - Трухановым и коллаборантом - Скориком, выбрали Труханова, что в нынешней ситуации - наверное лучше, очень жаль что Одесса стала перед таким выбором.
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15.11.2020 20:52
+27
правильно... между бандитом и колобарантом, мудрый нарИд Одессы решил, что бандюга и казнокрад лучше... а других кандидатов Одесса не имеет....
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15.11.2020 20:53
+26
Краще введення прямого Президентського правління в Одеській області та створення військово-цивільних адміністрацій, бо Труханов та Скорик абсолютно ідентичні бандити та проросійські агенти!
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15.11.2020 20:55
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Страница 2 из 2
Может ты и прав, но я рассуждаю с позиций формальной логики: были реальные кандидаты в Президенты - Кравчук, Кучма, Ющенко, Тимошенко, Янукович, Порошенко, Зеленский. Выбрали всех, кроме Юли и все дружно обосрались. Тут и закрадывается мысль, а может мы ребенка с водой из тазика выплеснули?
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15.11.2020 21:45 Ответить
Ну тоді я думаю ви цілком задоволені теперішнью Зе владою яка вкрала через УКРавтодор 36 млрд гнн з ковідного фонду. Також вам до вподоби падіння економіки, "відведення" військ на Донбасі та ситуація в медицині.
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15.11.2020 21:37 Ответить
Украинская делегация в ТКГ по ранжиру должна состоять: Председатель - Александр Турчинов (пастор). 1-й Заместитель Дмитрий Ярош. Помощник Зама - Софочка Федина.
В Украине нет партии «войны» и партии «мира». Это фейк придуманный на Лубянке. В Украине есть партия сопротивления российскому православному агрессору и прокремлевская еврейская партия капитуляции. https://www.youtube.com/watch?v=PvCvBe_syUA&vl=ru
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16.11.2020 10:31 Ответить
на конкурсе агентов путена победил агент путена
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15.11.2020 21:13 Ответить
адеситы жмут руку харковчанам ...и что где зебилы ? они так и при порохо голосовали или нет вы это атрицаете ....порохобосы ?
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15.11.2020 21:13 Ответить
Адеситы - одесситы, атрицаете-отрицаете, порохобосы -порохоботы. Садись два.
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15.11.2020 21:17 Ответить
куда садиться на пики или на шляпы ?
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15.11.2020 21:19 Ответить
На бутилку.
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15.11.2020 21:38 Ответить
Что же ты творишь Порошенко?!
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15.11.2020 21:16 Ответить
ахахахаха при Порошенке точно не так голосовали а наоборот ? и в Харькове тоже не при Порошенке было ?
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15.11.2020 21:20 Ответить
При Порошенко не только за Труханова голосовали, но и за Зеленского.
Совпадение? Не думаю!
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15.11.2020 21:25 Ответить
вы с "цукерг берг" должны двойню вылупить Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 2651
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15.11.2020 22:08 Ответить
порохообос..ты а ну раскажите кто там при порошенке был мерами Одессы и Харькова ..ну кто в Виннице был мы знаем
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15.11.2020 21:22 Ответить
То ЗЕбильный скот голосовал за ЗЕкловуна шоб всё было так же как при Порошенко??
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15.11.2020 21:25 Ответить
я підозрюю що Зебіла, що Труханова обрали одні й ті самі дебіли.
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15.11.2020 21:27 Ответить
особливо тупі звикли лише пердіти на Цензорі.....
не знаючи навіть ,що Скорик не композитор ,а відомий прихильник"Одесской народной республики"... Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 6987
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15.11.2020 21:31 Ответить
Так же как ты усиленно пердел на Цензоре как ЗЕкловун посадит Порошенко?
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15.11.2020 21:32 Ответить
я ніколи подібного не "пердів"... яказав,що якшо Зе не посадить Баригу,то втратить рейтинг... так і сталось.

Ніякого співчуття Зе за його ідіотську політику щодо Генпрокурорів......!
спочатку тримати Людину Порошенко Рябошапку,а потім трійєчницю Вєнєдіктову ? Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 2213
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15.11.2020 23:06 Ответить
Зе ,наоборот втратыв рейтинг из за своих неуклюжих и смешных попыток посадить сывочолого гетьмана ,а петро от этих криминальных переслидувань только выиграл
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15.11.2020 23:55 Ответить
Так голосуватись, щоби у другому турі було проросійське лайно проти проросійського лайна, можуть тільки дебіли!
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15.11.2020 21:32 Ответить
Те, що в Одесі 40% за сепара, а 60% - за відомого на всю Європу корупціонера - нічого хорошого про Одесу не говорить. А ще особливо те, що кращого кандидата аж ніяк не знайшлось. Як і в Харкові. Закономірність? Скоріше мафія, а не всенародна дурість.
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15.11.2020 22:21 Ответить
так же ж як і Кернеса) але то для зебілів неочевидно. Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 7998
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15.11.2020 21:37 Ответить
не в пововаженнях президента призначати мерів .

а ось губернатора одещини часів Порошенко добре знаєм...
"Велике Ні...уя" МІхо.
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15.11.2020 21:29 Ответить
Так МИхо щас самый корешь у ЗЕбилов, там с ними шкуру трёт по полной...даже какую то должность ему дали клоуны
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15.11.2020 21:31 Ответить
Міхо пох ,з ким "тєрється"...
Головне -щоб ресторан був елітний....)))
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15.11.2020 21:32 Ответить
Зебилье , вообще с логикой не дружит !
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15.11.2020 21:44 Ответить
пашка, ты ж давно здесь прославился как слабоумный Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 6767
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15.11.2020 22:10 Ответить
не в пововаженнях президента призначати мерів .


це взагалі-то в Конституцї ,пане з таким чудовим щироукраїнським іменем Дамір ! ))))
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15.11.2020 23:08 Ответить
Фантомас хоть под колпаком у СБУ и вообще ему похер, кому служить, а вот за Скориком... точно стоят мертветчуки. Там и Червоненко маячит... А я все думал, ну чего я эту падлу, пистливо-хвастливую, так не люблю? Всплыл, гавнючий "гонщик".
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15.11.2020 21:27 Ответить
Я не знаю каким дебилом с атрофированным мозгом нужно быть, чтоб вестись на то фуфло, что гонят мертветчуковские...
Тут подробно https://youtu.be/OhFb-TN3lWY
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15.11.2020 21:34 Ответить
Победило менее смердючее дерьмо.
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15.11.2020 21:30 Ответить
Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 7611
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15.11.2020 21:33 Ответить
отличный кондидат в епоху развитого зебилизьма...
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15.11.2020 21:40 Ответить
Скорика в мусорку вместе с шуфричем
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16.11.2020 00:27 Ответить
Рюский мир пабеждает при любом раскладе.
Так,шо тут х.. редьки не слаще.
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15.11.2020 21:34 Ответить
Зато в Днепре Филатов а в Киеве Кличко. Не все еще потеряно.
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15.11.2020 22:26 Ответить
В Днепре второй тур 22.11.2020 и все еще может измениться. У Филатова достаточно большой негативный рейтинг.
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16.11.2020 12:33 Ответить
Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 6447
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15.11.2020 21:34 Ответить
КМИС зашкваренная конторка
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15.11.2020 21:35 Ответить
Одесити зробили свій вибір.
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15.11.2020 21:37 Ответить
Ой садили хлопці сосну, а виросла туя. хоч кого би ви обрали, - виберете ... ! Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 2452
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15.11.2020 21:39 Ответить
Екзит-пол: "Свободівець"Посітко перемагає на виборах мера Кам'янця-Подільського Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 7158
+

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного дослідницькою компанією "Ю.С.С.".
У його суперника - Володимира Мельниченка - 36,8%.
чому Свободівець перемагає не у Львові... ?

все просто...
У Львові за Свободою досі "шлейф негативу"...
За постмайданний період....
Коли Юлєчка подарувала "Свободі" "три дні на розграбування" Галичини
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15.11.2020 21:41 Ответить
Лишь бы не Саакашвили. Труханов все таки друг Порошенка
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15.11.2020 21:43 Ответить
Мера Одеси обирає Порошенко?
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16.11.2020 05:51 Ответить
Скорик заявил, что во втором туре выборов мэра Одессы он одержал победу

Екзитпол КМІС на повторних виборах мера Одеси: Труханов набирає 56,7% голосів і виграє - Цензор.НЕТ 4702

Кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик заявил, что данные экзитполов свидетельствуют о его победе во втором туре выборов мэра Одессы.
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15.11.2020 21:44 Ответить
жабка краще гадюки
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15.11.2020 21:46 Ответить
аплодисменты одесситам, любят бандитскую сепарню.
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15.11.2020 21:47 Ответить
Одесситы выбрали нормального хозяйственника. А не очередного идиота в вышиванках. Но идиотам не понять.
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16.11.2020 06:16 Ответить
прекрасно, я всегда понимал, что норм хоз должен начинать (и продолжать) бандюком, быть сепаром и иметь росс паспорт. но остальные идиоты этого не поймут.
вот ахмет, колом, гепа с допой, янык и т.д. тоже крепчайшие хоз.
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16.11.2020 07:40 Ответить
Краще місцеві бандити і феодали ніж відверті колаборанти і сепари.
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15.11.2020 21:49 Ответить
Одесса всегда была ватной, поэтому такие кандидаты. Ничего другого в ближайшем времени там и не будет, проукраински настроеного населения max 10-15% все остальное либо лютая вата, либо те котрым все равно
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15.11.2020 21:55 Ответить
ДонГандон проиграл выборы в Молдове😂
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15.11.2020 21:55 Ответить
Обоє Рябоє!
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15.11.2020 22:02 Ответить
Одеса стане українським містом,але лише з плином часу,коли українці з навколишніх сел і містечок,вибираючи життя в мегаполісі, врешті решт кількістю переважать і "українізують" місцеву сепарню.Благо,що поповнення кацапні з "історічєской родіни",як це сталося в Криму,не передбачається,а розмножуватись,як таргани, вони не можуть.
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15.11.2020 22:11 Ответить
Так.
Час кращий лікар, і в цьому випадку.
А поки що, Україна Марусі Звіробій, бореться з Хохляндією Снєжани Мухарської.
Боже поможи Україні.
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15.11.2020 22:18 Ответить
Это тот случай ,когда большую дрянь не выбрали. А переизбранному надо сделать выводы ; Орда его самолетила т.к. поддержаный ею выкормыш обещал город на блюдечке. Все бывшие дружки легко предали. Надо искать новую конфигурацию.
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15.11.2020 22:46 Ответить
Действующий мэр Одессы Труханов все еще имеет действительный паспорт гражданина РФ - адвокат Вадима Оксюта

Для подтверждения информации Оксюта выложил свой запрос российскому МВД насчет наличия у мэра Одессы паспорта РФ. Ответ, который он получил от российских чиновников, Оксюта также обнародовал. В нем сказано, что Труханов и до сих пор остается гражданином РФ. (ФОто) ссылка -

https://ru.slovoidilo.ua/2020/11/14/novost/obshhestvo/truxanov-vse-eshhe-imeet-rossijskoe-grazhdanstvo-advokat
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15.11.2020 22:56 Ответить
На носки носить сандали,
Шоколадные медали,

Силу власти вертикали
Любит наш народ
Любит наш народ, всякое говно...
https://youtu.be/vNJ1Ks4XF8E
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15.11.2020 23:00 Ответить
Цікаво, а Васька ще в опозиції? Бо Шнур вже у владі, продався, опозиціонер сраний.
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16.11.2020 00:26 Ответить
Политики не проститутки -- у них нет прошлого -- токо будущее! ...*)
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16.11.2020 00:28 Ответить
ну да при порошенке труханов и кернес не побеждали ниразу ..атрицаете порохоблохи ?
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15.11.2020 23:02 Ответить
Для самых безнадежно тупых зебилов - мэров городов выбирают избиратели этих городов,а не Порошенко, Зеленский или какой-либо другой президент Украины.
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16.11.2020 07:41 Ответить
оба дерьмо то ещё
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15.11.2020 23:20 Ответить
обое рябое.
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15.11.2020 23:34 Ответить
Два сорта гуано.
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15.11.2020 23:44 Ответить
А я-то думал, что ну наконец-то Труханов обтрухаеца, ан-нет - ошибся.
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16.11.2020 00:16 Ответить
Як виявилось, є ще труха у трухівниці. Як вони вже задовбали ці мафіозо та прокацапські повії . Коли вже нормальна проукраїнська людина буде в Одесі, невже наш лугандон ще не все довів малоросам та ваті?
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16.11.2020 00:23 Ответить
В Одессе надо постороить ещё штук 100 домов профсоюзов и пускать туда выборцев труханова, может тогда придут проевропейские, процивилизационные и антирашистские кандидаты
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16.11.2020 00:25 Ответить
Голоса скорику (рожевощокий перебіжник з Криму) дадуть тюрми а особливо в Херсоні і Миколаєві рабіновіч(дуже яскрава особа-злочинець і брехун) вже все владнав.
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16.11.2020 05:20 Ответить
Маршаль Жюков навел шороху в Одессе в 1946 году. После такого шухера много кацапни поселилось в Одессе на ПМЖ. Вот их потомки и голосуют за кандидата "За Ж-ОПУ". Хотя, сам действующий мэр из Сергиев Посада Московской области. С вашим мнением согласен.
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16.11.2020 05:56 Ответить
нужно придумать как забрать у них порты и таможню
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16.11.2020 06:00 Ответить
Я не знаю, кто туда ходил вообще. Может, на посёлке Котовского ходили голосовать.
Ну, победил труханов, что теперь радоваться?
Бедная Одесса - вот, что можно сказать. Ещё годы бездорожья и застоя впереди
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16.11.2020 07:44 Ответить
Одесити вам що "пороблено"???
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16.11.2020 08:46 Ответить
Конечно Труханов для Одессы зло, но пророссийский гандон Скорик, зло в десятки раз большеее!!
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16.11.2020 13:23 Ответить
Из двух сортов говна выбрали уже приевшееся.
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16.11.2020 20:52 Ответить
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