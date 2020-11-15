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По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона

В первом туре выборов президента Молдовы ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому 15 ноября прошел второй тур.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, по результатам экзитпола Майя Санду (лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность", сторонница проевропейской политики) набирает 55%, а Игорь Додон (действующий президент, сторонник пророссийской политики) - 45%.

По состоянию на 21:00, когда закрылись участки, явка составила 52,59%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят "избирателей". ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+77
Вітаю Молдову з перемогою над кацапським бидлом.
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15.11.2020 22:18
+56
Контрацептив пукинский пролетает.. По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона - Цензор.НЕТ 7870
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15.11.2020 22:18
+52
и турки не сплоховали По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона - Цензор.НЕТ 6918

По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона - Цензор.НЕТ 8610
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15.11.2020 22:22
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Не ври,-он говорил "москальскi гниди".
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16.11.2020 11:24 Ответить
глянь в wiki и не неси хрень, если точно не знаешь: Гірше, ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди
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16.11.2020 11:55 Ответить
Не может быть,-это он оговорился! А вообще-то это я поправку в Википедию вставил,так что ты мне доверяешь! За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона - Цензор.НЕТ 2276
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16.11.2020 12:37 Ответить
неужели козлорылому путенину еще один удар в спину... хорошо было бы... а там и кацапские войска из Приднестровья уйдут...
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16.11.2020 07:26 Ответить
совковий маятник хитнувся в бік очікування халяви з Європи. Але це ненадовго. За даними екзитполу, на виборах президента Молдови проєвропейська Санду перемагає проросійського Додона - Цензор.НЕТ 637
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16.11.2020 08:45 Ответить
счас кацапы вмешаются.....
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16.11.2020 12:20 Ответить
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