Следователь по делам Майдана Ена умер от коронавируса, - Адвокатская совещательная группа
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11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Адвокатской совещательной группы.
"Это большая потеря для нас и для расследования. Андрей Ена уже длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской. Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео. Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы. Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана. Выражаем сочувствие и поддержку близким, друзьям, коллегам", - говорится в сообщении.
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И всю красоту игры мы увидим тогда, когда войдем в пик эпидемии, к которому мы или уже подошли, или приблизимся к нему в течение месяца. Поэтому дальше вступает в силу дарвинистская логика - каждый сам за себя и выживает сильнейший.(с)
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