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Следователь по делам Майдана Ена умер от коронавируса, - Адвокатская совещательная группа

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Следователь по делам Майдана Ена умер от коронавируса, - Адвокатская совещательная группа

11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Адвокатской совещательной группы.

"Это большая потеря для нас и для расследования. Андрей Ена уже длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской. Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео. Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы. Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана. Выражаем сочувствие и поддержку близким, друзьям, коллегам", - говорится в сообщении.

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Следователь по делам Майдана Ена умер от коронавируса, - Адвокатская совещательная группа 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Міністра МОЗ Степанова звільняють, рішення в ОП вже прийняте, голоси депутатів для його зняття вже є, через це Степанов сімулірує хворобу на коронавірус, щоб не вигнали! Знімати Степанова потрібно було відразу після призначення, на другий день, а краще взагалі його не призначати! Потрібно повернути Супрун на посаду міністра МОЗ, вона сьогодні найбільш адекватна кандидатура - має успішний досвід роботи міністром, має наукову ступень в медицині в найкращому медичному університеті світу і має практичні медичні знання як практикуючий лікар для боротьби з епідемією на рівні міністра МОЗ!
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16.11.2020 00:49
+10
Царство небесное. Но, все уже потеряли надежду на результат
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16.11.2020 00:49
+10
Ковид - это как очищающая буря, он показывает все изъяны социальной системы. Они налицо: системы здравоохранения нет, государства, способного мобилизовать ресурсы и эффективно их использовать, нет, элита абсолютно невменяема, и приняв решения, старается на них заработать по максимуму, а народ не хочет их контролировать и влиять. Всем просто наплевать и, когда нет эмпатии в обществе, то, соответственно, мы и получаем то, что сейчас видим.
И всю красоту игры мы увидим тогда, когда войдем в пик эпидемии, к которому мы или уже подошли, или приблизимся к нему в течение месяца. Поэтому дальше вступает в силу дарвинистская логика - каждый сам за себя и выживает сильнейший.(с)
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16.11.2020 00:53
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Царство небесное. Но, все уже потеряли надежду на результат
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16.11.2020 00:49 Ответить
Міністра МОЗ Степанова звільняють, рішення в ОП вже прийняте, голоси депутатів для його зняття вже є, через це Степанов сімулірує хворобу на коронавірус, щоб не вигнали! Знімати Степанова потрібно було відразу після призначення, на другий день, а краще взагалі його не призначати! Потрібно повернути Супрун на посаду міністра МОЗ, вона сьогодні найбільш адекватна кандидатура - має успішний досвід роботи міністром, має наукову ступень в медицині в найкращому медичному університеті світу і має практичні медичні знання як практикуючий лікар для боротьби з епідемією на рівні міністра МОЗ!
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16.11.2020 00:49 Ответить
Никогда не думал что Игорьку-всезнающему плюс поставлю!
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16.11.2020 10:16 Ответить
Спрва умерло Дело, потом следователь... -- после непродолжительной гражданской панихиды, толпа адвокатов спокойно разошлась...
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16.11.2020 00:50 Ответить
Ковид - это как очищающая буря, он показывает все изъяны социальной системы. Они налицо: системы здравоохранения нет, государства, способного мобилизовать ресурсы и эффективно их использовать, нет, элита абсолютно невменяема, и приняв решения, старается на них заработать по максимуму, а народ не хочет их контролировать и влиять. Всем просто наплевать и, когда нет эмпатии в обществе, то, соответственно, мы и получаем то, что сейчас видим.
И всю красоту игры мы увидим тогда, когда войдем в пик эпидемии, к которому мы или уже подошли, или приблизимся к нему в течение месяца. Поэтому дальше вступает в силу дарвинистская логика - каждый сам за себя и выживает сильнейший.(с)
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16.11.2020 00:53 Ответить
Эпидемия бьет по коллективам это и есть тест в натуре. И где она эта эпидемия в армии,тюрмах, магазинах. барах. ресторанах,школах, вузах которые хотят закрыть, чтоб скрыть несостоятельность коронобесия за ширмой карантина-локдауна. Зачем? Вопрос риторический.
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16.11.2020 05:38 Ответить
Эта буря идет по всему миру . И в развитых странах и в бедных. То есть наилучшая модель - это Китай? Закрыться, изилировать и строжайшая дисциплина и самодисциплина. Ну и как по поводу самодисциплины у нас? А то все время власть виновата, но скучно же ж....
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16.11.2020 11:32 Ответить
Навряд чи покійний намагався якісно дорозслідувати вбивства Небесної Сотні після зміни команди на Банковій; а, скоріше, на Різницькій...
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16.11.2020 01:02 Ответить
А я уже думал от старости...
Шесть лет в никуда
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16.11.2020 01:03 Ответить
Да ты б за два дня расследовал! Литовцы 30 лет штурм телевышки расследовали, такие объемные дела во всём мире годами расследуют!
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16.11.2020 10:18 Ответить
мы конечно все сочувствуем, но у нас Кернес, Зеленский, Ермак, попы УПЦ МП и прочая тварь никак не умрет.. так что звыняйте..
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16.11.2020 01:10 Ответить
Скоріше за все ця влада і розслідування поховають разом зі слідчим.
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16.11.2020 01:43 Ответить
Теоретически милларды ушли в никуда, результат ноль
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16.11.2020 01:58 Ответить
Я конечно соболезную. Но дела Майдана это те расследования, которые до суда никогда не дойдут.
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16.11.2020 06:13 Ответить
Вскрытие проводилось, или снова причина смерти установлена на глазок?
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16.11.2020 06:59 Ответить
 
 