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Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники

В воскресенье, 15 ноября, на "Маршах сильных" в Беларуси задержали более тысячи человек.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что в Минске задержания проводились в районе Пушкинской и Притыцкого. Также известно о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске.

В данный момент в списках правозащитников 1127 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силовики жестко задерживают людей в минском магазине. ВИДЕО

Напомним, в Беларуси на 15 ноября запланировали протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков. Маршрут марша от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко. Задержания начались почти сразу.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8093 Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5829
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16.11.2020 06:57
+1
В нас котиків на виставках розганяють, в Білорусі протестувальників. Сидіть всі вдома, бо коронавірус нападе.
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16.11.2020 01:47
+1
Без масового загальнонаціонального страйку відірвати від влади "бацку" у білорусів не вийде. Протести вихідного дня - це красива картинка для телебачення , без жодного впливу на розвиток протесту. Вже два з половиною місяці йде тупцювання на місці. Незатримані на протестах білоруси , сьогодні всі дружно почимчикують на свої робочі місця.
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16.11.2020 01:54
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Лука же ясно дал понять .... сидите дома мазохисты.
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16.11.2020 01:39 Ответить
Девы воевали!
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16.11.2020 01:39 Ответить
В нас котиків на виставках розганяють, в Білорусі протестувальників. Сидіть всі вдома, бо коронавірус нападе.
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16.11.2020 01:47 Ответить
цветочки сдулись? Завяли лютики...Гидрид в ангидрид эту Тихановскую.
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16.11.2020 01:51 Ответить
В Україні Януковичу від 31.11.2013 до Ростова, скільки чекати пройшлось ?
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16.11.2020 01:54 Ответить
два месяца, и что ?
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16.11.2020 02:30 Ответить
вообще-то три.
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16.11.2020 03:36 Ответить
На Майдан також лише у вихідні дні приходили?
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16.11.2020 05:44 Ответить
Без масового загальнонаціонального страйку відірвати від влади "бацку" у білорусів не вийде. Протести вихідного дня - це красива картинка для телебачення , без жодного впливу на розвиток протесту. Вже два з половиною місяці йде тупцювання на місці. Незатримані на протестах білоруси , сьогодні всі дружно почимчикують на свої робочі місця.
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16.11.2020 01:54 Ответить
Бюрократический класс уличенный в узурпации власти поголовно увольняется, при вооруженном сопротивлении поголовно истребляется, в силу особой социальности опасности деяния. Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5743 Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5743 Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5743
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16.11.2020 02:01 Ответить
В конце 90-х или начале 2000 был мультик там омоновцы расшифровывали их как Організація мерзенної огидної нечесті. У белорусов можно тоже так расшифровывать. Так в Белоруси ваты не меньше чем на России, так и будут бунтовать стоя на коленях.
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16.11.2020 02:46 Ответить
Вот смотрю я на них и думаю: на сколько ещё хватит их терпения? Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1707 Наши к этому времени уже на Майдане с фонариками у сцены отплясали, если мне не изменяет память. Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 272
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16.11.2020 03:41 Ответить
Майдан почався у кінці листопада. Рівно через 3 місяці кацапи викрали президента України, чим змусили прийняти керування державою Спікера ВР. Отже щось не сходиться у тебе.
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16.11.2020 05:43 Ответить
Оце і є нова тактика протестувальників? Забити СІЗО до повного заповнення, і тоді менти здадуться?
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16.11.2020 05:39 Ответить
Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8093 Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5829
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16.11.2020 06:57 Ответить
Терпилы.....
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16.11.2020 07:20 Ответить
Преодоление страха - вещь непростая, обычным (календарным) меркам не поддается. По факту: протестующие в этом процессе опережают власть, которая боится (судя по ожесточенности) все больше.
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16.11.2020 07:20 Ответить
судя по видео в правой колонке, Украина дала плохой пример. беркт и их помощники не наказаны, белорсские менты надеяться на то же самое + животная страсть, бить и унижать
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16.11.2020 08:23 Ответить
 
 