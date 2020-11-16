Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники

В воскресенье, 15 ноября, на "Маршах сильных" в Беларуси задержали более тысячи человек.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что в Минске задержания проводились в районе Пушкинской и Притыцкого. Также известно о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске.

В данный момент в списках правозащитников 1127 человек.

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Напомним, в Беларуси на 15 ноября запланировали протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков. Маршрут марша от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко. Задержания начались почти сразу.