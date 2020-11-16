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Новости За рубежом
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выборы (24321) Молдова (1686) Додон (136) Майя Санду (177)

Выборы президента Молдовы: проевропейская Санду одерживает победу над пророссийским Додоном. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии государства, передает Цензор.НЕТ.

Так, после подсчета протоколов с 98,74% избирательных участков в Молдове, Санду получила 56,36% голосов избирателей, а ее оппонент, действующий президент Игорь Додон - 43,64%. Разрыв между ними составляет около 200 тыс. голосов - более 889 тыс. за Санду, чуть менее 689 тыс. - за Додона.

Выборы президента Молдовы: проевропейская Санду одерживает победу над пророссийским Додоном 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона

Выборы президента Молдовы: проевропейская Санду одерживает победу над пророссийским Додоном 02
Выборы президента Молдовы: проевропейская Санду одерживает победу над пророссийским Додоном 03

Как отмечает Интерфакс-Украина, за рубежом приняли участие в выборах президента Молдовы более 260 тысяч избирателей, из них за Санду проголосовало более 80%.

Окончательные результаты будут известны в понедельник утром после закрытия участков и подсчета голосов в США и Канаде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят "избирателей". ФОТОрепортаж

Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов, подчеркнув готовность сотрудничать в этом вопросе с другими политическими силами.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон пока свое поражение не признал. Он обещал провести брифинг после заседания высшего руководства страны в понедельник, в 11:00.

По состоянию на 8:25 утра 16 ноября ЦИК Молдовы обработал 99,91% голосов. Лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента, набрав 57.71% голосов. Действующий пророссийский президент Игорь Додон набирает 42.29%.

Выборы президента Молдовы: проевропейская Санду одерживает победу над пророссийским Додоном 04

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+76
Поздоровляю Молдову з позбавленням від кацапського виробу №2.
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16.11.2020 01:55
+66
Молдова оказалась умней Одессы и Харькова .
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16.11.2020 01:58
+43
В Одессе и Харькове, как и в Лугандоне до войны, логика простая - хоть бандит и вор, но наш, родной. Вроде обожглись уже, но нет, до лохтората всё не доходит
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16.11.2020 02:07
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Прикормка для коммуниста Додона из рук Кирилла
Результат подсчета более 98% протоколов на выборах президента Молдовы: Санду одерживает победу - Цензор.НЕТ 8286
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16.11.2020 07:49 Ответить
Вчера выборы- сегодня уже результат. Так и должно быть
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16.11.2020 07:50 Ответить
Единственное ее отличие от додона и тихановской - она твердо знает чей Крым.
А один из первых визитов будет в Москву.
Желание распустить проевропецский парламент тому подтверждение
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16.11.2020 08:12 Ответить
А вот еще одно доказательство,что ты не умный. Говоря,что "этот парламент проевропейский",-ты поставил себе печать на лбу!
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16.11.2020 09:10 Ответить
О, на лахте заступила дневная смена.
Вас теперь набирают в пту?
Раньше, как-то, встречались более развитые в умственном развитии.
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16.11.2020 09:27 Ответить
Я,тебе недоумку,разрешаю набрать 10 000 своих родственников,и чтобы вы попробовали набрать общими усилиями,в тестах IQ более 100 балов! Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 1627 Я набрал самое большее 175 баллов (в новых для себя тестах!). Попробуйте ,-может чего нибудь поймете в этой жизни.
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16.11.2020 09:56 Ответить
Это, явно, какие-то новые тесты, если безграмотный птушник, что-то там набирает.
Они, случайно, не на орангутангов рассчитаны?
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16.11.2020 10:25 Ответить
Да,да,есть и для орангутанов как ты,-но ты и те не сделаешь!
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16.11.2020 11:09 Ответить
Бабуин, сраный, научись хоть писать без ошибок!
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16.11.2020 12:01 Ответить
У всех бабуинов фамилия Ан (это первая половина слова,-а вторая половина слова-ус) ! Спроси своих родителей. Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 6966 Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 8199
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16.11.2020 12:40 Ответить
Валежник уже собрал? Леммингов заготовил,холоп? Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 8832
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16.11.2020 11:10 Ответить
напрасно про тупость молдован сочиняют анегдоты. 57 на 43 и действующий президент проиграл. у белорусов 80 на 20 а бацька все равно победил. так кто тупой?????????
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16.11.2020 08:29 Ответить
Про тупость молдаван анекдоты сочинили сами молдаване (Пэкалэ и Тындалэ)....Я думаю что ее будут лечить румынским подсрачником...
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16.11.2020 21:49 Ответить
Молодці молдавани - і ви важко але все таки вибираєтесь з кацапської багнюки під назвою "рузьке мир" на відміну від України яка в цій багнюці на превеликий жаль скоріш за все потоне!
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16.11.2020 08:43 Ответить
Повторюся ще тут: совковий маятник хитнувся в бік халяви з Європи. Але це ненадовго. Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 52
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16.11.2020 08:49 Ответить
Тупо непризнающие результаты выборов явно не в свою пользу: Лукашеску, Трампон, а теперь уже и Долдон. Случайность или закономерность?
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16.11.2020 09:00 Ответить
еще один нож
в спину )(уйлу
Теперь )(уйло проведет Карабахский сценарий в Молдове
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16.11.2020 09:01 Ответить
Додон отдав пуйлу поклон, теперь в посудной лавке слон.
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16.11.2020 09:09 Ответить
Бугага, что не помогли кацапские "карусели" с молдовской раковой опухоли приднестровья?
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16.11.2020 09:24 Ответить
Коли українці почнуть прокидатись, щоби викинути фєдєрастового клована???
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16.11.2020 09:28 Ответить
То добре.Але загалом на ситуацію не вплине.
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16.11.2020 09:30 Ответить
жаль страну, а веть только экономика зашевелилась.
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16.11.2020 10:02 Ответить
Какая экономика зашевелилась? У тебя совсем мозгов нет,-что пишет тебе пригожин,то и лепишь. Голод не тетка,да,Алень? Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 6079
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16.11.2020 11:18 Ответить
Тому Алєню-В-Лаптях краще видно, що діється в Молдові, аніж Вам. Змиріться з тим, бо все рівно нічого йому не доведете. То ж Алєнь...
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16.11.2020 15:53 Ответить
Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 5412
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16.11.2020 17:32 Ответить
Здається українці тепер нові молдовани.
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16.11.2020 10:22 Ответить
А ты,постордынский рассеянин,вообще тряпка об которую вытирают ноги молдоване и украинцы! Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 2846
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16.11.2020 11:21 Ответить
Цим персонажам дуже пощастило: в українській мові є багато влучних слів про них: москалі, кацапи, козломорди, мишебрат'я, вата, лаптєногіє... Та й у молдавській мові, мабуть, таких термінів вистачає...
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16.11.2020 15:58 Ответить
Страны Россия на карте нет! Откройте карту рфии и Вы увидите много разных стран,например Якутия,Бурятия,Башкирия,Татарстан,Удмуртия,Мордовия и многие другие! А россии нет! Потому и слово русский это имя прилагательное.А "россиянин" -это вообще сброд со всей "империи",союза,федерации,причем туда входят самые мерзкие,отборно-подлые представители украинцев,молдован,армян,грузин,и многих других национальностей! Так что многие просто не догадываются,что россиянин,это совсем не хвалебное слово! Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 3680
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16.11.2020 17:31 Ответить
Абсолютно вірно.
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16.11.2020 17:41 Ответить
В Украине агрессивных и жадных до чужих богатств жителей метрополии - московии - называют москалями, а рабов московии, жителей колоний орды - кацапами.Ватники в Украине мечтают, что после повторного входа в орду Украина будет жить так же, как московия Вибори президента Молдови: проєвропейська Санду здобуває перемогу над проросійським Додоном - Цензор.НЕТ 8123, но будет, если случится, по-другому: орда(московия) захватывает чужие земли только для того, чтобы жить за их счет еще богаче, эксплуатируя жителей и высасывая соки из колоний. Поэтому никакого развития в паразитической московии нет и не будет - паразиты просто не в состоянии что-либо созидать.
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18.11.2020 16:42 Ответить
Нарешті молдовани прокинулися! Респект!
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16.11.2020 22:25 Ответить
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