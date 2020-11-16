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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Германия (6025) Россия (91317) Франция (3080) Донбасс (26945) пункт пропуска (658) КПВВ (330)

Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников

Федеральное министерство иностранных дел Германии и Министерство иностранных дел Франции сделали совместное заявление о завершении работ над новыми пунктами пропуска на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства ФРГ в Украине.

"Германия и Франция приветствуют завершение работ над двумя новыми пунктами пропуска на линии разграничения. Это может увеличить количество переходов вдоль 450-километровой линии разграничения до семи. Этим Украина выполняет свои обязательства, о которых Россия, Украина, Франция и Германия договорились в выводах Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Таким образом, Украина создала возможности для улучшения тяжелых условий на пунктах пропуска в начале зимы и облегчения бедственного положения людей на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Также МИД приветствуют поддержку Европейского союза в обеспечении инфраструктуры на новых пунктах пропуска в Золотом и Счастье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в ОБСЕ Гилмор о новых пунктах пропуска на Донбассе: Они, безусловно, улучшили бы жизнь, но без российской агрессии в них не было бы необходимости

"Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие пункты пропуска на линии разграничения в Донецкой области. Сейчас тысячам людей, которые посещают врачей, получают пенсионные выплаты или хотят увидеть своих близких, запрещены поездки через линию разграничения. Конфликт не может и дальше продолжаться за счет страданий населения, а противостояние не должно углубляться дальше.

Несмотря на договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы, сепаратисты не выполнили своих обязательств по созданию возможности открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье, запланированного на 10 ноября. Мы призываем Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения этих договоренностей. Как член Трехсторонней контактной группы Россия также ведет прямые переговоры с Украиной и несет общую ответственность за успешное выполнение выводов Парижского саммита.

Германия и Франция и в дальнейшем будут придерживаются цели полной реализации договоренностей, достигнутых на саммите 9 декабря", - подчеркивается в публикации.

Также читайте: Оккупанты на Донбассе не пропускают людей через КПВВ даже несмотря на то, что все пункты пропуска начали работу, - Госпогранслужба

Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников 01

Напомним, 10 ноября Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.

Читайте также: Украина выполнила договоренности по открытию двух новых пунктов пропуска и ожидает таких же шагов со стороны РФ, - Кравчук

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Русня никогда не выполняла ни одного взятого на себя обязательства !!! КРАПКА

Зе и Ермак в цейтноте по выполнению своих обещалок данных кремлю.
Какой может быть Нормандский формат при полном отсутствии стратегии у зеленых? Может стратегия это есть маразматический план Кравчука? хм..тогда в итоге Украина возьмет на себя новые обязательства, чтобы снова их выполнять в одностороннем порядке !? пздц..маразм.
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16.11.2020 02:22
+12
А ТИМ ЧАСОМ...
США кільканадцять хвилин тому запустили в політ до МКС космічний корабель Crue Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами одночасно.
Роскосмос, від послуг якого відмовились в NASA, втратив за ці хвилини
ТРИСТА ШІСТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ, що складає
ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ МІЛЬЯРДІВ РУБЛІВ.
-+-+-
А Україна приєдналась до програми освоєння Місяця. Це означатиме участь в *********** дослідженнях, розробці та виготовленні космічного обладнання тощо.
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16.11.2020 03:07
+6
Поэтому никакие переходы нам не нужны.... Заборы повыше, колючая проволока на них погуще и широченная минная полоса....Пусть живут там, как в СССР, за "железным занавесом"....
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16.11.2020 07:38
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Правила форума Совет форумчан
как они посмели, у нас принято гворить не россию а "ту сторону" а то пуло обидется
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16.11.2020 02:17 Ответить
Русня никогда не выполняла ни одного взятого на себя обязательства !!! КРАПКА

Зе и Ермак в цейтноте по выполнению своих обещалок данных кремлю.
Какой может быть Нормандский формат при полном отсутствии стратегии у зеленых? Может стратегия это есть маразматический план Кравчука? хм..тогда в итоге Украина возьмет на себя новые обязательства, чтобы снова их выполнять в одностороннем порядке !? пздц..маразм.
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16.11.2020 02:22 Ответить
Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников

-- взаимовыгодной капитуляции, чы шо?

Чего токо Германия и Франция не ждали от Росиии во все века -- всегда токо репарации и котрибуции выплачивали в итоге...
Едут, едут по Берлину наши козаки... ...бистро, бистро! (с)

Я против! *)
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16.11.2020 02:52 Ответить
Ее... А що саме Германія та Франція повинні робити? Вони нам обрали президентом та головнокомандувачем клоуна-наркомана-зрадника?
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16.11.2020 03:02 Ответить
Так и я ж про то -- ни *****, ни зелинский народ никто не учитывает -- лепят какую-то хебню безадресную... ...Корона бошки муляет, мабудь? *)
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16.11.2020 03:08 Ответить
А ТИМ ЧАСОМ...
США кільканадцять хвилин тому запустили в політ до МКС космічний корабель Crue Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами одночасно.
Роскосмос, від послуг якого відмовились в NASA, втратив за ці хвилини
ТРИСТА ШІСТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ, що складає
ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ МІЛЬЯРДІВ РУБЛІВ.
-+-+-
А Україна приєдналась до програми освоєння Місяця. Це означатиме участь в *********** дослідженнях, розробці та виготовленні космічного обладнання тощо.
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16.11.2020 03:07 Ответить
Не Crue, a Crew. Це мій телефон помилився.
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16.11.2020 03:09 Ответить
Motley Crue
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16.11.2020 03:12 Ответить
Не в Тему -- но всю падлоту на Луну! -- згоден...*)
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16.11.2020 03:09 Ответить
Дуже в тему. Чим гірше рашистам, тим краще цивілізації.
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16.11.2020 03:12 Ответить
***** насрать.Оно на другой планете
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16.11.2020 03:14 Ответить
Луке тоже было насрать четверть века. А потом под ногами загорелась картошка...
Вот таки и у ***** рано или поздно ракеты под ногами загорятся.
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16.11.2020 03:19 Ответить
Лука сидит крепко, как репка! -- собирай братву: Дедку, Бабку, Внучку, Жучку... ...и Мышку с хвостиком -- шо б яичко упало и опухло...*)
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16.11.2020 04:15 Ответить
Весь олигархат
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16.11.2020 03:13 Ответить
С нашим президентом и менталитетом "все украсть" нам светит только стартовую площадку подметать, а не передовые технологии разрабатывать.
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16.11.2020 06:58 Ответить
Совместнэое заявление )))) и так понятно германия и франция окупирован идеалогиой "неповторимые" .сукииии когда начелос строитерство северный паток 2 ??? Аааааааа ???все ненавидели Трампа кроме меня.посмотрим при Байдене достроят этот русский ванючий паток к простетутке европе
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16.11.2020 03:25 Ответить
-- ты этой "проститутке" -- последние трусы отдашь... ...и предпоследние тоже... -- с того и кормиться будешь...
Как житель Европы -- знаю я вас -- сам таким был. *)
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16.11.2020 03:29 Ответить
Не дождетесь. И вообще-"расея нипричём...храшданскаявайна"
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16.11.2020 03:27 Ответить
Бандера -имя дастойное . Вернемса к простетутке ))) не думаю шо трусы маи тебя волнует .но если они тебе тебя интересует ману тебе по почте отправит - в европу.тыже бывший
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16.11.2020 03:42 Ответить
Я тут -- года с три -- Историей Запорожского Козачества интересовался... -- нарыл такого, шо ни в какие Царские ворота не влазит! *)
...изначально -- тотально антигосударственная голодранщина... -- под кого токо не лягала -- под татар, под панов, под турок и даже под шведов... -- но всегда, в итоге, под Московию приползала -- из плена, с галер, в полной нищете.
Чего не скажешь о тех же Донцах -- они фишку сразу срубили -- пошли в почётное услужение Царю Батюшке -- 200 лет почти жировали... -- пока их Сталин лишенцами не сделал, и Фадеев, от этого кровного горя, спился и застрелился.

Их, после Войны, англичане Совку назад сдавали -- так мамки с детьми с моста в пропасть скидались...
Щас Сечи на Украйне нету -- сеча є -- слёзы, позы и грёзы...
Надо Новую Историю Украины ваять! ...но: : "богатыри не мы"

Тапки и шапки свои -- оставьте при себе! -- я ничего не придумал -- научно-историческое пересказал... ...очень вкратце...

Данкаю и дякую -- херцлихь и щиро! *)
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16.11.2020 03:54 Ответить
Если трындеть, то на Волгу, там центр голодранщины. Кто не рыпался ни под кого, окромя как к татарам и туркам , дык это лаптеунты-москали. В 1240-ом как ушли лизоблюдить к татарам, так у турок закончили в 1700-х годах, бо до этого времени продолжали исправно платить дань в Крымское ханство... Козаки никому дань не платили.
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16.11.2020 04:39 Ответить
...аааа -- зеваю... Нищие дань не платят... ...ну, ещё про Мазепу лень вспоминать -- под Полтавой...*)
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16.11.2020 05:09 Ответить
Никакого государства Запорожцы не создали... ...последние, так вообще -- в Турции, как политические беженцы ошивались -- потом в Москву, всё ж, припхались... -- на милость Царскую сдались.
Ну да ладно.

Жизнь, вообще страшная штука! -- а с похмелья, совсем ужас... -- я спатки. Покец! *)
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16.11.2020 05:28 Ответить
ЦЕ ТОЧНО, БОГАТИРЬ НЕ ТИ.
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16.11.2020 06:23 Ответить
"бандера роса" выскозалса ?? напесал что хотел ? БРОГАДАЛИ ЗА ЭТО УКРАИНСКУЮ КОЗАКСКУЮ СЕЧ,МАЙДАНЦОВ И АТОВЦОВ !!! ПОКА В УКРАИНЕ БИЕТСА СВОБОДНОЕ СЕРДЦА -ты все можеш сказат и напесат.тваю европу простетутке и ее главаря рассию отправим в прошлое в каменную век с помошю СВОБОДЫ
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16.11.2020 04:03 Ответить
-- я тебе новую клаву подарю -- ничего пальцами трогать не надо -- с голоса пишет -- со всеми падежами и запятыми... -- на любых языках -- включая твою безграмотность ... *)
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16.11.2020 04:24 Ответить
Бандера )))) спасибо тебе ты так заботишса о без грамотных ))) наверно насмотрелса российских фильмов 28 педиков .прости панфиловцов .прошу тебя купи в маркете еду для собак и кошок .бездомные нуждаютса в еде и любви.Я как не буд пережеву сваю безграмотност
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16.11.2020 04:30 Ответить
Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников - Цензор.НЕТ 349 Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников - Цензор.НЕТ 7159
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16.11.2020 06:52 Ответить
Дипломатический ход - выбивают "почву из под ног" рашистов, привычно заявляющих, что это Украина не выполняет Минские соглашения.
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16.11.2020 07:02 Ответить
Вовік піде на все для кацапів.
Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников - Цензор.НЕТ 7108
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16.11.2020 07:11 Ответить
Вот они падлюки почему так рьяно тему пробивают. И паРаша выполнит требования в лучшем виде.

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Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников - Цензор.НЕТ 5429
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16.11.2020 07:15 Ответить
Поэтому никакие переходы нам не нужны.... Заборы повыше, колючая проволока на них погуще и широченная минная полоса....Пусть живут там, как в СССР, за "железным занавесом"....
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16.11.2020 07:38 Ответить
Может Франция и Германия возьмут на содержание этих пенсионеров? Вот это была бы кака-то польза от них,а так просто бла-бла Особенно:"Сейчас тысячам людей, которые посещают врачей..." Спільна заява Франції та Німеччини про роботу КПВВ на Донбасі: Україна виконала свої зобов'язання, чекаємо того самого від Росії та її найманців - Цензор.НЕТ 812
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16.11.2020 12:02 Ответить
Не сепаратисты, а Россия не выполнила свои обязательства! Пора Западу вещи называть своими именами: Россия агрессор и оккупант! Давно пора остановить Путина!
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16.11.2020 12:54 Ответить
 
 