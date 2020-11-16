Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников
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Федеральное министерство иностранных дел Германии и Министерство иностранных дел Франции сделали совместное заявление о завершении работ над новыми пунктами пропуска на линии разграничения на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства ФРГ в Украине.
"Германия и Франция приветствуют завершение работ над двумя новыми пунктами пропуска на линии разграничения. Это может увеличить количество переходов вдоль 450-километровой линии разграничения до семи. Этим Украина выполняет свои обязательства, о которых Россия, Украина, Франция и Германия договорились в выводах Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Таким образом, Украина создала возможности для улучшения тяжелых условий на пунктах пропуска в начале зимы и облегчения бедственного положения людей на востоке Украины", - говорится в заявлении.
Также МИД приветствуют поддержку Европейского союза в обеспечении инфраструктуры на новых пунктах пропуска в Золотом и Счастье.
"Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие пункты пропуска на линии разграничения в Донецкой области. Сейчас тысячам людей, которые посещают врачей, получают пенсионные выплаты или хотят увидеть своих близких, запрещены поездки через линию разграничения. Конфликт не может и дальше продолжаться за счет страданий населения, а противостояние не должно углубляться дальше.
Несмотря на договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы, сепаратисты не выполнили своих обязательств по созданию возможности открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье, запланированного на 10 ноября. Мы призываем Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения этих договоренностей. Как член Трехсторонней контактной группы Россия также ведет прямые переговоры с Украиной и несет общую ответственность за успешное выполнение выводов Парижского саммита.
Германия и Франция и в дальнейшем будут придерживаются цели полной реализации договоренностей, достигнутых на саммите 9 декабря", - подчеркивается в публикации.
Напомним, 10 ноября Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.
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Зе и Ермак в цейтноте по выполнению своих обещалок данных кремлю.
Какой может быть Нормандский формат при полном отсутствии стратегии у зеленых? Может стратегия это есть маразматический план Кравчука? хм..тогда в итоге Украина возьмет на себя новые обязательства, чтобы снова их выполнять в одностороннем порядке !? пздц..маразм.
-- взаимовыгодной капитуляции, чы шо?
Чего токо Германия и Франция не ждали от Росиии во все века -- всегда токо репарации и котрибуции выплачивали в итоге...
Едут, едут по Берлину наши козаки... ...бистро, бистро! (с)
Я против! *)
США кільканадцять хвилин тому запустили в політ до МКС космічний корабель Crue Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами одночасно.
Роскосмос, від послуг якого відмовились в NASA, втратив за ці хвилини
ТРИСТА ШІСТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ, що складає
ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ МІЛЬЯРДІВ РУБЛІВ.
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А Україна приєдналась до програми освоєння Місяця. Це означатиме участь в *********** дослідженнях, розробці та виготовленні космічного обладнання тощо.
Вот таки и у ***** рано или поздно ракеты под ногами загорятся.
Как житель Европы -- знаю я вас -- сам таким был. *)
...изначально -- тотально антигосударственная голодранщина... -- под кого токо не лягала -- под татар, под панов, под турок и даже под шведов... -- но всегда, в итоге, под Московию приползала -- из плена, с галер, в полной нищете.
Чего не скажешь о тех же Донцах -- они фишку сразу срубили -- пошли в почётное услужение Царю Батюшке -- 200 лет почти жировали... -- пока их Сталин лишенцами не сделал, и Фадеев, от этого кровного горя, спился и застрелился.
Их, после Войны, англичане Совку назад сдавали -- так мамки с детьми с моста в пропасть скидались...
Щас Сечи на Украйне нету -- сеча є -- слёзы, позы и грёзы...
Надо Новую Историю Украины ваять! ...но: : "богатыри не мы"
Тапки и шапки свои -- оставьте при себе! -- я ничего не придумал -- научно-историческое пересказал... ...очень вкратце...
Данкаю и дякую -- херцлихь и щиро! *)
Ну да ладно.
Жизнь, вообще страшная штука! -- а с похмелья, совсем ужас... -- я спатки. Покец! *)
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