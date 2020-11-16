Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи

Защитные маски и социальная дистанция будут необходимы даже после того как появится вакцина от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в воскресенье, 15 ноября, заявил главный инфекционный врач США Энтони Фаучи.

"Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мероприятий здравоохранения только потому, что вы получили вакцину (от коронавируса. - Ред.)", - заявил Фаучи в интервью телеканалу CNN.

"Потому что даже если в целом для населения вакцина может быть эффективной на 90-95%, вы не всегда знаете, насколько она эффективна для вас", - добавил главный инфекционный врач США.

Фаучи также сказал, что сам он, как только получит вакцину, не сможет спокойно отказаться от всех защитных средств.

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По словам врача, вакцина позволит расслабиться и снимет тревогу из-за возможности заразиться, впрочем он не рекомендует полностью отказаться средств защиты во время пандемии.

Ранее компания "Пфайзер" заявила, что их вакцина при испытаниях показала 90% эффективности. Компания планирует до конца месяца подать заявку на утверждение в Администрацию по контролю за продуктами питания и лекарствами США, чтобы получить разрешение на использование этой вакцины в больницах.