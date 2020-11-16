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вакцина (3815) США (23212) COVID-19 (18600) Фаучи (18)

Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи

Защитные маски и социальная дистанция будут необходимы даже после того как появится вакцина от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в воскресенье, 15 ноября, заявил главный инфекционный врач США Энтони Фаучи.

"Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мероприятий здравоохранения только потому, что вы получили вакцину (от коронавируса. - Ред.)", - заявил Фаучи в интервью телеканалу CNN.

"Потому что даже если в целом для населения вакцина может быть эффективной на 90-95%, вы не всегда знаете, насколько она эффективна для вас", - добавил главный инфекционный врач США.

Фаучи также сказал, что сам он, как только получит вакцину, не сможет спокойно отказаться от всех защитных средств.

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По словам врача, вакцина позволит расслабиться и снимет тревогу из-за возможности заразиться, впрочем он не рекомендует полностью отказаться средств защиты во время пандемии.

Ранее компания "Пфайзер" заявила, что их вакцина при испытаниях показала 90% эффективности. Компания планирует до конца месяца подать заявку на утверждение в Администрацию по контролю за продуктами питания и лекарствами США, чтобы получить разрешение на использование этой вакцины в больницах.
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Топ комментарии
+10
Верить никому нельзя. Но фаучи можно. Только пусть он сначала докажет и обоснует свои проповеди в открытом диспуте с представителями асоциации врачей противников ковида коих тысячи. Иначе это сказки в стране дураков для буратин.
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16.11.2020 07:47
+8
Во как им страшно что население осознает это вселенское нае*алово, и пригласит старика Линча разобраться с авторами.
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16.11.2020 08:13
+5
Эффект от ремней безопасности не равен нулю, но даже пристегнувшись ими, не стоит ездить на 200 км в час.
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16.11.2020 07:35
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Вот именно.. Никто не знает как вирус бомбанет по вас... Одни чаи дома гоняют и говорят что легко перенесли а другие под ивл....вот счас знакомые в италии.. темп 38.5 обоняние и вкус отсутствуют..
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16.11.2020 07:27 Ответить
Тобиш эффект от вакцины равен нулю ...Если в омериканские судах докажут что вакцина фуфел -юристы обанкротят компанию а алхимиков посодют
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16.11.2020 07:28 Ответить
Та ні, просто вакцина не для довбойобів і не для кацапів, вона на них не реагує, тому 90%.
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16.11.2020 07:34 Ответить
Эффект от ремней безопасности не равен нулю, но даже пристегнувшись ими, не стоит ездить на 200 км в час.
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16.11.2020 07:35 Ответить
Якщо ви про російську вакцину то таки да ефект 0%, а якщо про американську то читайте уважно статтю.
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16.11.2020 07:53 Ответить
Хто в темі- зрозуміють.
Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 90
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16.11.2020 07:33 Ответить
Забагато мавп на цій планеті розвелося...
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16.11.2020 07:37 Ответить
Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 5305 Даже после вакцинации от COVID-19 желательно будет носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, - главный инфекционист США Фаучи - Цензор.НЕТ 6948
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16.11.2020 07:39 Ответить
Верить никому нельзя. Но фаучи можно. Только пусть он сначала докажет и обоснует свои проповеди в открытом диспуте с представителями асоциации врачей противников ковида коих тысячи. Иначе это сказки в стране дураков для буратин.
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16.11.2020 07:47 Ответить
Во как им страшно что население осознает это вселенское нае*алово, и пригласит старика Линча разобраться с авторами.
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16.11.2020 08:13 Ответить
Обидно то, что не оправдается первоначальная гипотеза врачей о формировании коллективного иммунитета. Может, когда-нибудь мы и начнем болеть COVID, как обычным гриппом, но сейчас эта зараза уносит много жизней и заболеть ею можно не однократно, к сожалению.
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16.11.2020 08:24 Ответить
Проститут
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16.11.2020 08:28 Ответить
Фаучі сушить сухарі.
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16.11.2020 08:38 Ответить
Фаучи - друг Гейтса, мразь ещё та.
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16.11.2020 09:17 Ответить
Це тільки початок операції "вакцина". Ще буде конкуренція виробників вакцин в бажанні якомога більше впарити свій фуфломіцин. Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі - Цензор.НЕТ 499
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16.11.2020 09:44 Ответить
Как тут кто-то про него говорил - аналог ляшка.
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16.11.2020 10:01 Ответить
Всі ці ляшки з аналогами - це маріонетки задля презентацій. Рішення приймаються за лаштунками сцени іншими зацікавленими особами. Навіть після вакцинації проти COVID-19 бажано буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції, - головний інфекціоніст США Фаучі - Цензор.НЕТ 1507
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16.11.2020 14:48 Ответить
 
 