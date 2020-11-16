Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе: вел огонь из гранатомета и стрелкового оружия, боевых потерь нет, - штаб ОС
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За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 15 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку от Старогнатовки применил подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих ОС не было", - сказано в сообщении.
Таке сообщается, что с начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.
"С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ОС.
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И на Сирии тоже.
А теперь и в Азербайджане.
Впродовж березня-жовтня 2020 р. у результаті бойових дій на Донбасі загинув 21 військовослужбовець та 199 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України з посиланням на слова очільниці відомства Ірини Венедиктової.
Водночас, за словами Венедиктової, небойові втрати українських військ за 7 місяців поточного року склали 979 осіб: 276 загинули, з них 44 смерті настало у зоні проведення ООС, та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження.
Як зазначили в ОГПУ, саме через такі втрати у Спеціалізованій прокуратурі об'єднаних сил утворено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях з питань розслідування причин смертей військовослужбовців у небойовій обстановці.