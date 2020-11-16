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Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе: вел огонь из гранатомета и стрелкового оружия, боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки дважды нарушил режим

За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 15 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку от Старогнатовки применил подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих ОС не было", - сказано в сообщении.

Таке сообщается, что с начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

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"С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки дважды нарушил режим тишины на Донбассе: вел огонь из гранатомета и стрелкового оружия, боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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Особенности «грашданской» войны на Донбассе.
И на Сирии тоже.
А теперь и в Азербайджане.
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із гранатомета і стрілецької зброї, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7949
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16.11.2020 07:57 Ответить
А якого хріна його поперло на Донбас, його що, влада України туди запрошувала?
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16.11.2020 08:54 Ответить
А "миротворец"-в Феофании-спрятался.. Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі: вів вогонь із гранатомета і стрілецької зброї, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7341
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16.11.2020 08:03 Ответить
Це добре, бо ще щось "намиротворив" би. Бажано приписати ще якісь ліки щоб і не "бложив".
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16.11.2020 08:59 Ответить
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Впродовж березня-жовтня 2020 р. у результаті бойових дій на Донбасі загинув 21 військовослужбовець та 199 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України з посиланням на слова очільниці відомства Ірини Венедиктової.
Водночас, за словами Венедиктової, небойові втрати українських військ за 7 місяців поточного року склали 979 осіб: 276 загинули, з них 44 смерті настало у зоні проведення ООС, та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження.
Як зазначили в ОГПУ, саме через такі втрати у Спеціалізованій прокуратурі об'єднаних сил утворено відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях з питань розслідування причин смертей військовослужбовців у небойовій обстановці.
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16.11.2020 13:48 Ответить
 
 