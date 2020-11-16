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COVID-19: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточной заболеваемости и выявила, в какие дни недели регистрируют больше всего новых случаев

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточной заболеваемости и выявила, в какие дни недели регистрируют больше всего новых случаев

В течение двух суток в ВОЗ фиксируют рекордные показатели количества выявленных новых случаев коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано почти 54 миллиона случаев инфицирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой информагентство AFP.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали рекордное ежедневное число новых случаев заболевания COVID-19.

Согласно обнародованным в воскресенье, 15 ноября, данным, накануне сообщалось о 660 905 случаях коронавируса, что составляет новый рекорд. Прежнее высокое число было зафиксировано днем ​​раньше - 13 ноября - и составил 645 410 случаев. Предыдущий рекорд ВОЗ фиксировала 7 ноября, когда было 614 013 случаев.

Как отметили в ВОЗ, прослеживается четкая тенденция, наибольшее количество новых случаев заражения коронавируса фиксируют по пятницам, субботам и воскресеньям, а также по вторникам и средам. Всего с начала пандемии аналитиками ВОЗ было зафиксировано 53,7 миллиона подтвержденных случаев заболевания в мире, одновременно более 1,3 миллиона человек, в которых был диагностирован COVID-19 умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлен 10 681 новый случай COVID-19: умерло 95 человек, 2 633 - выздоровели

13 ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус предостерег, что придется преодолеть "долгий путь", чтобы взять вирус под контроль во всем мире. Он также выразил уверенность в том, что дальнейшее распространение вируса можно сдержать даже без прорыва в разработке необходимой вакцины.

"Мир не может надеяться только на одно и пренебрегать многими другими инструментами, которые эффективны для того, чтобы взять этот вирус под контроль", - сказал он.
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Топ комментарии
+3
Очень полезные данные - когда человечество и COVID-19 садаптируются друг к другу, этой команде исследователей две премии и почетную грамоту!
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16.11.2020 07:38
+2
а чо, тепер видно, коли у ковіда вихідні дні. усі інтернет експерти задаються питанням чого субота та неділя стали карантинними. ось вам основа.
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16.11.2020 08:01
+2
Причем больные свободно расхаживают по городу. Прилитевший из за границы должен самоизолироваться, а подтвержденный больной должен самостоятельно добираться до больнички с тестами. И никто его не заставляет сидеть дома. Железобетонная логика, браво
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16.11.2020 08:21
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Правила форума Совет форумчан
Очень полезные данные - когда человечество и COVID-19 садаптируются друг к другу, этой команде исследователей две премии и почетную грамоту!
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16.11.2020 07:38 Ответить
а чо, тепер видно, коли у ковіда вихідні дні. усі інтернет експерти задаються питанням чого субота та неділя стали карантинними. ось вам основа.
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16.11.2020 08:01 Ответить
А п'ятницю чому не включили?
Втім, думаю, усі ці висновки зі стелі.
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16.11.2020 08:20 Ответить
Т.е. если человек заразился в воскресенье, то результаты теста будут всегда получены тоже в воскресенье? Гениальное открытие!
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16.11.2020 08:34 Ответить
там не уточнено що саме вони мають під "зафіксовано" - день, коли було узято тест чи коли той тест вийшов з результатом з лаболаторії? У Німеччині день зараження вирховують йдучи від дати тесту назад і саме з тих днів вираховують контактне коло. Якщо дані тесту підганять під це, то дані кожен день профанація. бо від дати зараження до симптоматики і позитивног результатут проходить дофіга днів.
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16.11.2020 11:55 Ответить
я стібуся з вихідними днями у віруса, якщо ти не поняв.
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16.11.2020 11:56 Ответить
Прошу простить: сейчас сложно понять, кто стебется, а кто нет.
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16.11.2020 13:06 Ответить
Хто має потонути- той не згорить. Усе інше- фігня.
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16.11.2020 07:40 Ответить
Я знаю другое - Бережёного Бог бережёт.
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16.11.2020 08:20 Ответить
Очень немногих волнует число заболевших в своём городе.... А уж мировая статистика - не интересует никого...
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16.11.2020 07:44 Ответить
COVID-19: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточной заболеваемости и выявила, в какие дни недели регистрируют больше всего новых случаев - Цензор.НЕТ 7160 COVID-19: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточной заболеваемости и выявила, в какие дни недели регистрируют больше всего новых случаев - Цензор.НЕТ 8686
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16.11.2020 07:44 Ответить
ось і визначилось, коли у ковіда вихідні дні: понеділок - день важкий.
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16.11.2020 07:59 Ответить
Так, понеділок і четвер. Щось пррпустив найсвітліший. Можливо не дочитав.
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16.11.2020 08:10 Ответить
народ паше увесь тиждень, до п"ятниці дотягує, бо за два дні вихідних можна загнуться, ідуть до лікаря нарешті.
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16.11.2020 08:12 Ответить
Туфта на постном масле. В семье пять больных, признаки ковид19, где взять деньги на тесты? Тесты не сделали и таких много. В больницу не ложат, мест нет. Лечимся сами, какой смысл тратиться еще и на тесты? Привет ковидовским дорогам
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16.11.2020 08:09 Ответить
Як це в лікарню не ложать? А Феофанія*? Президент сказав, що лежить як всі і лікується, як всі. Звичайну по статусу охорони у Вас не буде, але дружину і дітей Ви маєте з собою взяти.
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16.11.2020 08:12 Ответить
В яку Феофанію! Там така охорона, куди там "Вовчому лігву" Гітлера! Підвищенна готовність навіть ППО, "закрито небо" і оголошена 30-кілометрова зона. Існує загроза "прориву" Марусі.
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16.11.2020 08:46 Ответить
тетка работает контролером в водоканале, сказала примерно в каждой третьей квартире больные
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16.11.2020 08:14 Ответить
Причем больные свободно расхаживают по городу. Прилитевший из за границы должен самоизолироваться, а подтвержденный больной должен самостоятельно добираться до больнички с тестами. И никто его не заставляет сидеть дома. Железобетонная логика, браво
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16.11.2020 08:21 Ответить
Метод дослідів "довідник Стеля" житиме вічно COVID-19: ВООЗ зафіксувала новий рекорд добової захворюваності і виявила, в які дні тижня реєструють найбільше нових випадків - Цензор.НЕТ 7741
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16.11.2020 08:23 Ответить
Все почти дни недели перечислили, афигеть как просчитали и я так могу...
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16.11.2020 08:34 Ответить
Понедельник и четверг рыбный день
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16.11.2020 11:00 Ответить
 
 