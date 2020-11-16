РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13031 посетитель онлайн
Новости Происшествия Коронавирус и карантин
2 873 31
карантин (16730) статистика (2307) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии на утро понедельника достигло 54 млн 818 тыс. 483 случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным, на утро понедельника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 324 тыс. 530. Выздоровели почти 38,1 млн человек.

Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 17-е месте мирового рейтинга и на 8-е в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточной заболеваемости и выявила, в какие дни недели регистрируют больше всего новых случаев

Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Зеленский похвалил себя за борьбу с коронавирусом: "Мы одни из лучших" Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 3387
показать весь комментарий
16.11.2020 08:05
+1
"У меня замечаний к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистике. Потому что вовремя все сделали, не ждали всех контрактов от МОЗа. Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 9698
показать весь комментарий
16.11.2020 08:06
+1
Студенты из Африки и Азии. Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 7260
показать весь комментарий
16.11.2020 08:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский похвалил себя за борьбу с коронавирусом: "Мы одни из лучших" Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 3387
показать весь комментарий
16.11.2020 08:05 Ответить
Пока на 17 месте, ещё есть куда стремится этому чемпиону
показать весь комментарий
16.11.2020 08:22 Ответить
Надеюсь ему шею свернут раньше, чем оно ушатает страну Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 7590
показать весь комментарий
16.11.2020 19:15 Ответить
"У меня замечаний к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистике. Потому что вовремя все сделали, не ждали всех контрактов от МОЗа. Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 9698
показать весь комментарий
16.11.2020 08:06 Ответить
Судя по стабильному росту 17 место это еще не предел.
показать весь комментарий
16.11.2020 08:07 Ответить
Это прорыв Зеленского.
показать весь комментарий
16.11.2020 08:12 Ответить
Степанов,давай первое место по китайским соплям.... Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 4270
показать весь комментарий
16.11.2020 08:12 Ответить
Це що якісь змагання ??? Яке нахрн мєсто може бути в країні де треба платити за мазок на роботі і за медикаменти в лікарні.
показать весь комментарий
16.11.2020 08:14 Ответить
Про це потрібно запитувати у роботодавця.
показать весь комментарий
16.11.2020 08:18 Ответить
Работодатель за это не отвечает .
показать весь комментарий
16.11.2020 08:23 Ответить
Мазок і видача масок на роботі повинні бути безкоштовні і за це відповідає держава.
показать весь комментарий
16.11.2020 08:28 Ответить
Держава умила руки(я вам ничего не должен), а власники заводів (ахметки та бєні) повинні бути зацікавлені в цьому. Інакше нікому буде працювати.
показать весь комментарий
16.11.2020 08:43 Ответить
А народ зацікавлений?
показать весь комментарий
16.11.2020 08:47 Ответить
У Ахметки на заводах щодо цього жорстко. Побачили тебе без маски - штраф і мінус з зарплати. Штрафи на кожному кроці. Маски видають.
показать весь комментарий
16.11.2020 09:03 Ответить
Нема шо базарити... То трагедія нації.
показать весь комментарий
16.11.2020 09:14 Ответить
ССср был зоной закрытой,за бугор ездили только дипломаты,коммунисты и прочая торговая шушера высшего руководства.Простое быдло годами сидело в будке и не высовывалось.Вопрос.Каким способом завозили в ССср гриппы и прочие эпидемии типа Кори Холеры... Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 8320не говоря о сегодняшнем дерьме
показать весь комментарий
16.11.2020 08:18 Ответить
То були проіскі імперіалізьма і міравова сіанізьма.
показать весь комментарий
16.11.2020 08:21 Ответить
Студенты из Африки и Азии. Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 7260
показать весь комментарий
16.11.2020 08:39 Ответить
Если посмотреть эпидемии 20 века, то большинство из них в Европу пришло из Китая. Насколько я помню, только Эбола пришла из Африки (СПИД не в счет).
показать весь комментарий
16.11.2020 08:46 Ответить
Вспышка легочной чумы в Индии в 1994 не была из Китая. Про вспышку чумы в 1919 в Окленде (США) источника заразы не знаю.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:27 Ответить
Если посмотреть эпидемии 20 века, то большинство из них в Европу пришло из Китая.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:10 Ответить
Ну ладно. Вспышка натуральной оспы в 1959-60 в Москве. Привез из Индии художник.
показать весь комментарий
16.11.2020 13:26 Ответить
Ну, в принципе, та же фигня - индо-китай.
Жрут, что попало, высокая плотность населения и жуткая антисанитария.
показать весь комментарий
16.11.2020 14:23 Ответить
Там не только в жратве дело (хотя это тоже ойц), а и в обилии грызунов, клещей, блох . Ну и высокая плотность населения и общая антисанитария, как Вы очень верно подметили.
показать весь комментарий
16.11.2020 14:36 Ответить
Гонконгський грип (також відомий як пандемія грипу 1968 року[1]) - пандемія грипу, внаслідок спалаху якої в 1968 та 1969 рр. загинуло приблизно мільйон людей у всьому світі.[2][3][4] Він був викликаний штамом вірусу грипу A грипу H3N2, який походив від H2N2 через антигенний зсув - генетичний процес, при якому гени з декількох підтипів переасортировані, щоб утворити новий вірус.
Перший запис про спалах у Гонконзі з'явився 13 липня 1968 року. До кінця липня 1968 року у В'єтнамі та Сінгапурі було зафіксовано великі спалахи. Незважаючи на летальність азіатського грипу 1957 року в Китаї, мало що покращилось щодо боротьби з такими епідеміями. Газета "Таймс " стала першим джерелом тривоги щодо цієї нової можливої пандемії . Є ймовірність, що цей спалах насправді почався в материковому Китаї до його розповсюдження в Гонконг, але це не підтверджено.[5]
показать весь комментарий
16.11.2020 13:28 Ответить
Испанский грипп в Европу завезли из США.
А сыпной тиф и холера, туберкулез и туляремия в 1-ю мировую в Европе и свои были. Україна піднялася на 17-те місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі 54,8 млн заразилися і 1,3 млн жертв - Цензор.НЕТ 9988
показать весь комментарий
16.11.2020 13:32 Ответить
Я очень тебя удивлю.

До сих пор не совсем ясно, где впервые появился очаг пандемии 1918 г. Название «испанская болезнь» ещё не определяет места первого появления гриппозного заболевания, а указывает лишь страну, где эпидемия раньше всего была отмечена как явление, выходящее за рамки обычных гриппозных вспышек. Бесспорно доказано, что уже в начале 1918 г. грипп был широко распространён в Китае, и французские авторы считают, что именно там было место возникновения последней пандемии.
показать весь комментарий
16.11.2020 14:21 Ответить
Вы писали "у большинства из тех, что пришли в Европу, первоисточником был Китай" или "большинство из них в Европу пришло из Китая"?
показать весь комментарий
16.11.2020 14:24 Ответить
Я наверное не правильно выразился. Первоисточником был Китай. Если шире, то Индо-китай.

В случае с испанкой, в начале 20 века в Европу китайцев ехало в разы меньше, чем в США. Поэтому вполне логично, что китаезы сначала наградили болезнью американцев.
показать весь комментарий
16.11.2020 14:51 Ответить
10 марта 2020 года дупататы Ведмедчук и Рабинович на частном самолете привезли Короновирус из Москвы в Борисполь....Путлер наградил своего Кума Витю этой гадостью по братски...,вечером на телеканале 112,зик и ньюс уван выступил Рабинович и сказал..беда пришла открывай ворота...самоизоляция и карантин...иначе смерть...обрадовал короче... Итог вы знаете...
показать весь комментарий
16.11.2020 08:26 Ответить
Число инфицированных прямо-пропорционально кол-ву населения страны и % числу тестирования этого населения, какие тут места, где не тестируют - те не в рейтинге.
показать весь комментарий
16.11.2020 09:40 Ответить
 
 