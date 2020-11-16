Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв
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Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии на утро понедельника достигло 54 млн 818 тыс. 483 случая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным, на утро понедельника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 324 тыс. 530. Выздоровели почти 38,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 17-е месте мирового рейтинга и на 8-е в Европе.
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Жрут, что попало, высокая плотность населения и жуткая антисанитария.
Перший запис про спалах у Гонконзі з'явився 13 липня 1968 року. До кінця липня 1968 року у В'єтнамі та Сінгапурі було зафіксовано великі спалахи. Незважаючи на летальність азіатського грипу 1957 року в Китаї, мало що покращилось щодо боротьби з такими епідеміями. Газета "Таймс " стала першим джерелом тривоги щодо цієї нової можливої пандемії . Є ймовірність, що цей спалах насправді почався в материковому Китаї до його розповсюдження в Гонконг, але це не підтверджено.[5]
А сыпной тиф и холера, туберкулез и туляремия в 1-ю мировую в Европе и свои были.
До сих пор не совсем ясно, где впервые появился очаг пандемии 1918 г. Название «испанская болезнь» ещё не определяет места первого появления гриппозного заболевания, а указывает лишь страну, где эпидемия раньше всего была отмечена как явление, выходящее за рамки обычных гриппозных вспышек. Бесспорно доказано, что уже в начале 1918 г. грипп был широко распространён в Китае, и французские авторы считают, что именно там было место возникновения последней пандемии.
В случае с испанкой, в начале 20 века в Европу китайцев ехало в разы меньше, чем в США. Поэтому вполне логично, что китаезы сначала наградили болезнью американцев.