В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
В Украине по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, зафиксированы 9 832 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 753 человека, умерли 94 пациента.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 100 человек;
летальных случаев - 94;
выздоровели - 2 753 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 33 486 (в том числе методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4 801).
За все время пандемии в Украине
заболели - 545 689 человек;
выздоровели - 244 197 человек;
летальных случаев - 9 697;
проведено ПЦР-тестов - 3 941 651.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - сообщил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Интересно, в чем причина , или так зелёный чемпион по борьбе с короной ?
Прикольно когда ты можешь печатать любые цифры ))
В выходные статистика всегда показывает меньшее кол-во заражений (читай - обращений).
Так что статистика которую показывают в субботу и воскресение, это четверг пятница .
Но и это не главное, главное в том, на сколько люди верят в рисованные цифры, или все верят что болезнь решает на выходные меньше заразить людей ?
Вся эта статистика политизированная, и цифры будут рисовать такие, какие нужны для рейтинга правительства, и что б не довести до выплат гражданам в виде помощи, уж лучше бизнесом позаниматься
Врут?
А цифры падают, не правда ли , как то не вяжется, как будто они знают больше чем пишут ?
Перед выходными желающие слетать за границу активно проходят тесты, естественно, пик.
На выходные часть лабораторий не работает - минимум.
Но как объяснить количество смертей?