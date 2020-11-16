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В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, зафиксированы 9 832 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 753 человека, умерли 94 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.

Также за минувшие сутки В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 06

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 03госпитализированы - 1 100 человек;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 03летальных случаев - 94;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 03выздоровели - 2 753 человека;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 33 486 (в том числе методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4 801).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 06

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 08заболели - 545 689 человек;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 08выздоровели - 244 197 человек;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 08летальных случаев - 9 697;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 3 941 651.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - сообщил Степанов.

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 11
В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 12
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Топ комментарии
+5
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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16.11.2020 09:08
+4
Проследи хотя бы за пол года.
В выходные статистика всегда показывает меньшее кол-во заражений (читай - обращений).
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16.11.2020 08:24
+2
Во всем мире показатели увеличиваются, а в Украине третий день на спад .
Интересно, в чем причина , или так зелёный чемпион по борьбе с короной ?
Прикольно когда ты можешь печатать любые цифры ))
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16.11.2020 08:19
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Правила форума Совет форумчан
Во всем мире показатели увеличиваются, а в Украине третий день на спад .
Интересно, в чем причина , или так зелёный чемпион по борьбе с короной ?
Прикольно когда ты можешь печатать любые цифры ))
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16.11.2020 08:19 Ответить
Проследи хотя бы за пол года.
В выходные статистика всегда показывает меньшее кол-во заражений (читай - обращений).
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16.11.2020 08:24 Ответить
Статистика идёт с опозданием , и примерно в сутки а то и два, пока ее сгруппируются и проведут общий подсчёт .
Так что статистика которую показывают в субботу и воскресение, это четверг пятница .
Но и это не главное, главное в том, на сколько люди верят в рисованные цифры, или все верят что болезнь решает на выходные меньше заразить людей ?
Вся эта статистика политизированная, и цифры будут рисовать такие, какие нужны для рейтинга правительства, и что б не довести до выплат гражданам в виде помощи, уж лучше бизнесом позаниматься
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16.11.2020 08:30 Ответить
Почему спад?
Врут?
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16.11.2020 08:26 Ответить
В Украине вернули общенациональный карантин, Украина поднялась на 17 место по числу инфицированных и тд
А цифры падают, не правда ли , как то не вяжется, как будто они знают больше чем пишут ?
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16.11.2020 08:36 Ответить
Украина поднялась на 17 место по числу инфицированных и в Украине вернули общенациональный карантин.
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16.11.2020 12:31 Ответить
В воскресенье и понедельник всегда меньше из-за сокращения работы в лабораториях, а вот почему меньше смертность в эти дни непонятно.
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16.11.2020 08:30 Ответить
И я о том.
Перед выходными желающие слетать за границу активно проходят тесты, естественно, пик.
На выходные часть лабораторий не работает - минимум.
Но как объяснить количество смертей?
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16.11.2020 08:34 Ответить
Юра, все просто- считают только умерших с положительными ПЦР тестами, умершие от ПЦР негативных пневмоний( КОВИД неиндифициррванная ) даже если иммуноглобулины положительные, в статистику не идут
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16.11.2020 09:28 Ответить
Потому что не подають данные, потому что на выходных некому подписывать выписки и справки , всегда в больницах в выходные дни только дежурные врачи , все ждут понедельника .
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16.11.2020 08:35 Ответить
Ну это только ваши фантазии,это дело на контроле, а вот ковиднегативные(ПЦР негативные) пневмонии не подают- это верно
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16.11.2020 09:31 Ответить
Все очень просто, в пятницу было сделано 70 тыс тестов а вчера только 33 тыс.
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16.11.2020 08:32 Ответить
Выходные у нас всегда меньше,а результаты польза или нет от карантина выходного дня покажут себя только через 3 недели так сказал Степаша
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16.11.2020 08:38 Ответить
в выходные люди тоже меньше умирают?
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16.11.2020 08:43 Ответить
Вау! Вірус був зелений, став червоний. Певно дозрів, пора гоя стригти.
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16.11.2020 08:40 Ответить
и чего ...... локдаун ввели а показатель не изменился .ну да на тысячу меньше но убытков на миллиард.при этом шо экономике жопа
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16.11.2020 08:51 Ответить
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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16.11.2020 09:08 Ответить
Брехня зебильная, уже пол страни переболело.
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16.11.2020 09:47 Ответить
Что было меньше случаев, необходимо прекратить тестирование, тогда ковид будут обнаруживать только паталогоанатом. А кто нибудь считал, если сделать полный локдаун на 20 дней, сколько потом можна сэкономить на кислороде, на дорогих лекарствах по лечению сотни тысяч заболевших в медзакладах. Может эту экономию отдать на поддержание малого и среднего бизнеса на период локдауна ?
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16.11.2020 10:19 Ответить
В Україні виявлено 9832 нові випадки COVID-19: померли 94 людини, 2753 - одужали - Цензор.НЕТ 1232
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16.11.2020 13:14 Ответить
 
 