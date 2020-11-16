Кандидат на пост головы Украинской ОТГ от "ЕС" Туренко побеждает во втором туре выборов, - нардеп Сюмар

Кандидат на пост головы Украинской ОТГ от "Европейской Солидарности" Александр Туренко набрал во втором туре 2 852 голоса, кандилдат от "Слуги народа" Кирилюк Оксана - 2 450.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("ЕС") Виктория Сюмар, передаент Цензор.НЕТ.

"Только что закончился подсчет голосов в Украинской ОТГ. Кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Туренко уверенно победил кандидата от партии власти.

2 852 голоса получил Туренко (ЕС)

2 450 - Кирилюк Оксана (Слуга народа)

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Несмотря на то, что 25 октября эти два кандидата набрали равное количество голосов, сейчас преимущество "Европейской Солидарности" более, чем ощутима.

На нескольких участках якобы нашли около 30 фальшивых бюллетеней за нашего кандидата, что нас сильно удивило. Достаточно очевидная технология конкурентов для того, чтобы иметь основания идти в суд.

Думаю, это технология слабости, побеждать надо убедительно. И достойно признавать поражение.

И да. Украинку считали так же долго, как всю Молдову", - рассказала Сюмар.

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