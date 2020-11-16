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Кандидат на пост головы Украинской ОТГ от "ЕС" Туренко побеждает во втором туре выборов, - нардеп Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидат на пост головы Украинской ОТГ от

Кандидат на пост головы Украинской ОТГ от "Европейской Солидарности" Александр Туренко набрал во втором туре 2 852 голоса, кандилдат от "Слуги народа" Кирилюк Оксана - 2 450.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("ЕС") Виктория Сюмар, передаент Цензор.НЕТ.

"Только что закончился подсчет голосов в Украинской ОТГ. Кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Туренко уверенно победил кандидата от партии власти.

2 852 голоса получил Туренко (ЕС)

2 450 - Кирилюк Оксана (Слуга народа)

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Несмотря на то, что 25 октября эти два кандидата набрали равное количество голосов, сейчас преимущество "Европейской Солидарности" более, чем ощутима.

На нескольких участках якобы нашли около 30 фальшивых бюллетеней за нашего кандидата, что нас сильно удивило. Достаточно очевидная технология конкурентов для того, чтобы иметь основания идти в суд.

Думаю, это технология слабости, побеждать надо убедительно. И достойно признавать поражение.

И да. Украинку считали так же долго, как всю Молдову", - рассказала Сюмар.

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Топ комментарии
+8
Слуги пролетіли на зеленій парасольці. Попутного вітру.
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16.11.2020 08:53
+8
Мы выиграли Киев,дебил)
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16.11.2020 09:00
+8
Это ты, зебил ,в Киеве сдался ,хотя да с боем тупой бабы на зонтике))))а мы его взяли.
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16.11.2020 09:07
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16.11.2020 08:59 Ответить
Молодцы ! Так держать !
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16.11.2020 09:42 Ответить
ОТГ - Об'єднана територіальна громада. А город называется Українка)
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16.11.2020 09:02 Ответить
Назва об'єднаної територіальної громади:
Українська сільська, Петропавлівського району Дніпропетровської області.(с)
_______________
До Українки ця новина немає жодного стосунку - це про сільську ОТГ в селищі Українське.
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16.11.2020 09:04 Ответить
Вот как раз эта новость про город Украинка! В Киевской области.
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16.11.2020 09:10 Ответить
Якраз таки Українська ОТГ лише в селищі Українське Петропавлівського району Дніпропетровської області.Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 8325
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16.11.2020 09:30 Ответить
так что не можно было написать
" В городе Украинка Обуховского район Киевской области во втором туре выборов на пост Головы Украинской ОТГ побеждает кандидат от "ЕС" Туренко во втором туре выборов, - нардеп Сюмар"

???
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16.11.2020 09:11 Ответить
У Сюмар замкнуло. Добре, що хоч їй зрозуміло.
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16.11.2020 10:07 Ответить
Украинская ОТГ это где ?
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16.11.2020 08:50 Ответить
Про "гугл" не чули?
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16.11.2020 08:52 Ответить
если введешь "Украинская ОТГ" даже Гугл тебе не выдаст где это
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16.11.2020 09:03 Ответить
Який мудреля назвав ще селище "Українське"? Мабуть, навколо нього живуть лише касапи))
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16.11.2020 10:15 Ответить
Украинка.
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16.11.2020 09:03 Ответить
Под Киевом
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16.11.2020 09:03 Ответить
Вєзде. По всій Україні -- українська))
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16.11.2020 10:09 Ответить
проиграли во всех городах, теперь пиаряться на отг, плохи видать дела в БПП
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16.11.2020 08:52 Ответить
Мы выиграли Киев,дебил)
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16.11.2020 09:00 Ответить
Чегоооо?
Вы в Киеве сдались без боя.
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16.11.2020 09:04 Ответить
Это ты, зебил ,в Киеве сдался ,хотя да с боем тупой бабы на зонтике))))а мы его взяли.
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16.11.2020 09:07 Ответить
Шо вы в Киеве взяли и у кого. Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 8943
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16.11.2020 09:11 Ответить
Да просто в дупу засунули вас ,выиграв выбора в Киевсовет и в областной )
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16.11.2020 09:13 Ответить
Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 9583 Не жмёт?
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16.11.2020 09:16 Ответить
Так обтекай после того,как сделали себя разом)
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16.11.2020 09:19 Ответить
А Мавзолейные Хмыри Орут Порошенко взял реванш... Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 264 Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 264
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16.11.2020 09:01 Ответить
У них ещё Львов в резерве. Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 1277
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16.11.2020 09:04 Ответить
Слуги пролетіли на зеленій парасольці. Попутного вітру.
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16.11.2020 08:53 Ответить
Майя Санду президент Молдовы.Мавзолейное быдло Додон удрал в Росттов... Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 8606Хоть одна хорошая новость за неделю...
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16.11.2020 08:59 Ответить
Походит эра идиотов)
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16.11.2020 09:02 Ответить
Молдова ЕС НАТО!!!Майя Санду Чемпион Европы....Крысам Путлера позор на весь Мир... Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 5953
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16.11.2020 09:03 Ответить
Депутатов от ЕС Порошенко сегодня стало в 4 раза чем было,чем было....Быдло Кучмы-Ведмедчука поплачьте... Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 3174
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16.11.2020 09:10 Ответить
Старое ворьё возвращается. В чем радость? ты среди них?
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16.11.2020 09:24 Ответить
А хтось ще пам'ятає, хто така Ірина Верещук? Кандидат на пост голови Української ОТГ від "ЄС" Туренко перемагає в другому турі виборів, - нардепка Сюмар - Цензор.НЕТ 2372
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16.11.2020 09:10 Ответить
Її пам'ятають у Раві-Руській, за що й витурили.
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16.11.2020 10:24 Ответить
Зегниды , да по-воровсству вы уже всех «папередников» переплюнули , а по иудству вам гнидам , равных нет
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16.11.2020 09:50 Ответить
Это было бы кощунство, если бы в городе с названием Украинке выбрали слугу урода.
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16.11.2020 14:25 Ответить
 
 