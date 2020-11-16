Если будет целенаправленное вредительство со стороны КС, то нардепы поддержат законопроект Зеленского о Суде, - Вениславский

Нардеп фракции "Слуга народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, как будет реагировать парламент, если Конституционный Суд и в дальнейшем будет упираться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Худший сценарий, который может быть, который я рассматриваю - это если КСУ продолжит заниматься антигосударственной деятельностью. А сейчас даже если мы проанализируем некоторые публичные выступления некоторых судей по поводу тех дел, которые находятся на рассмотрении КСУ - то они уже намекают, фактически происходит определенный шантаж, что они могут нам поломать законодательные акты, принятые Верховной Радой и обеспечивающие реформаторское направление развития Украины", - подчеркнул представитель президента в КС.

По словам Вениславского, если будет видно, что "уже действительно идет целенаправленное вредительство со стороны КСУ, то... худший вариант - это принятие политико-правового решения".

"А именно того закона, проект которого зарегистрировал Зеленский в Раде. Я думаю, что если депутаты увидят, что есть очень большие угрозы деятельности КСУ, то они поддержат этот законопроект", - подытожил парламентарий.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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