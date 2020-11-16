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ВР (28734) КС (2131) Вениславский (200)

Если будет целенаправленное вредительство со стороны КС, то нардепы поддержат законопроект Зеленского о Суде, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если будет целенаправленное вредительство со стороны КС, то нардепы поддержат законопроект Зеленского о Суде, - Вениславский

Нардеп фракции "Слуга народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, как будет реагировать парламент, если Конституционный Суд и в дальнейшем будет упираться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Худший сценарий, который может быть, который я рассматриваю - это если КСУ продолжит заниматься антигосударственной деятельностью. А сейчас даже если мы проанализируем некоторые публичные выступления некоторых судей по поводу тех дел, которые находятся на рассмотрении КСУ - то они уже намекают, фактически происходит определенный шантаж, что они могут нам поломать законодательные акты, принятые Верховной Радой и обеспечивающие реформаторское направление развития Украины", - подчеркнул представитель президента в КС.

По словам Вениславского, если будет видно, что "уже действительно идет целенаправленное вредительство со стороны КСУ, то... худший вариант - это принятие политико-правового решения".

"А именно того закона, проект которого зарегистрировал Зеленский в Раде. Я думаю, что если депутаты увидят, что есть очень большие угрозы деятельности КСУ, то они поддержат этот законопроект", - подытожил парламентарий.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
А что эта цепная сявка по фамилии Вениславский считает "целенаправленным вредительством"? Свое тупорылие или тупорылие табуреток из ВР, которые приняли подобные законы?
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16.11.2020 09:26
+3
Є цілеспрямованне шкідівництво, збоку припіздєнта... Де ініціатива імпічменту, збоку парламенту???
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16.11.2020 09:30
+3
И президент и парламент главные вредители. В первую очередь это закон о земле в том виде в котором они приняли. Он является аферой тысячелетия. Необходимы неотложно новые выборы президента и парламента. А закон о земле конечно остановить навсегда. КС неотложно должен этот закон оценить негативным.
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16.11.2020 09:41
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Сначала озабоченность ? Да они уже навредили , а себе сделали очень хорошо . На пожизненное заработали . А если будем поглядеть , то нечего было и шум поднимать .
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16.11.2020 09:20 Ответить
Яке ще чекати єслі від цих ворогів? Після того що вони прийняли,гнати сраною мітлою і притягати до відповідальності за зраду і,корупцію з конфіскацією і позбавлення довічного утримання. Если будет целенаправленное вредительство со стороны КС, то нардепы поддержат законопроект Зеленского о Суде, - Вениславский - Цензор.НЕТ 6438 .
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16.11.2020 09:24 Ответить
А что эта цепная сявка по фамилии Вениславский считает "целенаправленным вредительством"? Свое тупорылие или тупорылие табуреток из ВР, которые приняли подобные законы?
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16.11.2020 09:26 Ответить
Я знал Вениславского как порядочного и профессионального юриста но это было в 2015 если не изменяет память. То что произошло в КСУ это явное вредительство и здесь я поддерживаю Вениславского. Такой "суд" опасен для страны,гораздо опаснее всех внешних врагов и с этим нужно что то делать.К сожалению кроме бла-бла-бла мы так ничего и не увидели более. Собственно и ожидать от этих болтунов- недоумков чего то другого и не приходится.
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16.11.2020 09:50 Ответить
Я не знав Вєніславського до того знаменитого судового засідання в КСУ по розгону парламента,де вся країна мала можливість посміятись разом з суддями над його тупістю.
Що таке поняття «загальновідомий факт», з'ясовують на цьому відео суддя Конституційного суду Ігор Сліденко та Федір Веніславський - представник Зеленського.
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16.11.2020 10:00 Ответить
А его, вредительства, ещё нет?!
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16.11.2020 09:26 Ответить
Є цілеспрямованне шкідівництво, збоку припіздєнта... Де ініціатива імпічменту, збоку парламенту???
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16.11.2020 09:30 Ответить
Це вони з"їли зерно в Держрезерві. Сільгосп шкідники.
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16.11.2020 09:38 Ответить
И президент и парламент главные вредители. В первую очередь это закон о земле в том виде в котором они приняли. Он является аферой тысячелетия. Необходимы неотложно новые выборы президента и парламента. А закон о земле конечно остановить навсегда. КС неотложно должен этот закон оценить негативным.
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16.11.2020 09:41 Ответить
Кс обнулил все дела против депутатов.... и Зеленского. Дело которе велось три месяца, этот вениславский типо не заметил. Даже на принятие решение не пришёл. Когда Ес возмутилось, и стало угрожать безвиз, зеля изобразил возмущение. как они так могли. потому что без виз дл нашего народа усё, только попробуй. в итоге без копейки мвф, посланы нах. и ждут байдена, а пока поддержка по городам пиллионикам меньше 10 процентов. третью неделю родить не могут
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16.11.2020 09:41 Ответить
Арест 2-3 судей КС и проблемы больше нет!
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16.11.2020 09:43 Ответить
Щось сталінізмом смердить. Спочатку "врєдітєлєй" шукатимуть серед суддів КС, потім серед лікарів, потім по всім галузям і прошаркам суспільства. Нащадки НКВСних людожерів
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16.11.2020 09:43 Ответить
Мерзавцы хотят распустить КС и собрать новый из "юристов" карабаса Коломойского.
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16.11.2020 09:43 Ответить
Фракция СН на 99% состоит из номенклатуры УССР и их детей и внуков. А номенклатура УССР на 99% имеет прямых предков исполнителей голодомора. Неотложно разогнать парламент и назначить новые выборы.
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16.11.2020 09:51 Ответить
А коли т.зв. "кс" благословив незаконний розпуск блаЗЄнським ВР, то це не було шкідництвом? Щоб ви видохли разом зі своїми ручними "судами".
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16.11.2020 09:54 Ответить
Членовредительство?
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16.11.2020 10:08 Ответить
Автомайдан приносили виселицу к дому главы КС. Спрашивается, почему они не приносили ее к парламенту когда он принимал аферу тысячелетия - закон о земле. Всем должно быть ясно что автомайдан это шавки Коломойского.
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16.11.2020 10:10 Ответить
А шо Федя, ты еще не видишь целенаправленного вредительства банды КСУ, вся скамейка запасных шоумена состоит из коллаборантов и, в лучшем случаев, совков, самое мудрое решение, за свою короткую наденцию, клоун должен признать свое поражение, уйти добровольно и не мешать Украине идти в Европу.
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16.11.2020 10:16 Ответить
" целенаправленное вредительство КС" як кажуть слуги. Тут два варіанти. Або це свідомі неправомірні дії КС для шкоди Україні, То це зрадники . І займатися ними повинне СБУ. Або закони України були прийняті нардепами Ради з порушенням , нестиковкою з Конституцією, суперечать другим законам, формулювання їх неправомірне. І КС вказав на все це неподобство. А слугам це не до вподоби. От вони і метушаться тепер і погрожують.
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16.11.2020 11:02 Ответить
..ще і ще раз АКТУАЛЬНО ..

..ШАНОВНІ і Дорогі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися . їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО .... ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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16.11.2020 12:43 Ответить
 
 