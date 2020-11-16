Если будет целенаправленное вредительство со стороны КС, то нардепы поддержат законопроект Зеленского о Суде, - Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп фракции "Слуга народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, как будет реагировать парламент, если Конституционный Суд и в дальнейшем будет упираться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Худший сценарий, который может быть, который я рассматриваю - это если КСУ продолжит заниматься антигосударственной деятельностью. А сейчас даже если мы проанализируем некоторые публичные выступления некоторых судей по поводу тех дел, которые находятся на рассмотрении КСУ - то они уже намекают, фактически происходит определенный шантаж, что они могут нам поломать законодательные акты, принятые Верховной Радой и обеспечивающие реформаторское направление развития Украины", - подчеркнул представитель президента в КС.
По словам Вениславского, если будет видно, что "уже действительно идет целенаправленное вредительство со стороны КСУ, то... худший вариант - это принятие политико-правового решения".
"А именно того закона, проект которого зарегистрировал Зеленский в Раде. Я думаю, что если депутаты увидят, что есть очень большие угрозы деятельности КСУ, то они поддержат этот законопроект", - подытожил парламентарий.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Що таке поняття «загальновідомий факт», з'ясовують на цьому відео суддя Конституційного суду Ігор Сліденко та Федір Веніславський - представник Зеленського.
..ШАНОВНІ і Дорогі Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися . їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО .... ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги