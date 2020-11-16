В семи областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 16 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в семи областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской.

На Днепропетровщине койки заполнены на 50%.

В то же время, заполненность коек не превышает 50% в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 53,4%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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