РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8078 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
2 559 9
карантин (16730) Минздрав (4829) статистика (2307) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

В семи областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В семи областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 16 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в семи областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, ВолынскойЗакарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской.

На Днепропетровщине койки заполнены на 50%.

В то же время, заполненность коек не превышает 50% в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 53,4%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Также читайте: В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели

В семи областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В семи областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1353
показать весь комментарий
16.11.2020 09:42 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
показать весь комментарий
16.11.2020 10:15 Ответить
А як сюди проліз Лаптєстан?
показать весь комментарий
16.11.2020 09:48 Ответить
Вспоминается Хрущев с его волюнтаризмом. Здесь так же - главное сохранения коек. Чем больше незанятых коек - тем спокойнее. Даешь 100% незанятых коек! Поучились бы у Малюськи - сдавали бы за деньги незанятые койки гражданам наперед, с аукциона. Вот бы подняли медицину! Ну, или сами бы поднялись.
показать весь комментарий
16.11.2020 10:07 Ответить
На кой ляд нам ця статистика?!
Ліпше скажіть коли люди матимуть змогу здати тест не виходячи з дому і не очікуватимуть по 7-10 днів на результати.
показать весь комментарий
16.11.2020 10:12 Ответить
А що заважає прийти в лабораторію, трохи заплатити і отримати результати на наступний день?
показать весь комментарий
16.11.2020 10:51 Ответить
Коли мені потрібно було зробити тест - я так і вчинив.
Але оте "трохи заплатити" становить - 1500 грн. Плюс 500грн. ренген + 350грн. консультація лікаря+ 450грн. аналіз крові. Не кожен нині має змогу потратити такі кошти.
показать весь комментарий
16.11.2020 10:57 Ответить
Введите обратно адаптивный карантин! Почему области, где ситуация под контролем, должны гробить свою экономику и убивать малый и средний бизнес?
показать весь комментарий
16.11.2020 10:26 Ответить
 
 