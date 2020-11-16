Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский

Нардеп "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24" рассказал, на какие кадровые перестановки намекает президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Думаю, что речь идет прежде всего о председателях областных государственных администраций. Я не могу сказать, я не владею информацией. Но, я думаю, ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции, и, я так понимаю, у президента. Поэтому ожидаем - будут действительно определенные кадровые изменения", - отметил Вениславский.

По словам нардепа, стоит дождаться "официальной реакции тех субъектов, которые имеют право определять, кто эффективно работает, а кто неэффективно".

"Это президент прежде всего и правительство", - подытожил Вениславский.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украине продолжится "губернаторопад".

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