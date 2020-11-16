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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) кадры (583) ОГА (2376) увольнение (2508) Вениславский (200)

Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции

Нардеп "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24" рассказал, на какие кадровые перестановки намекает президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Думаю, что речь идет прежде всего о председателях областных государственных администраций. Я не могу сказать, я не владею информацией. Но, я думаю, ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции, и, я так понимаю, у президента. Поэтому ожидаем - будут действительно определенные кадровые изменения", - отметил Вениславский.

По словам нардепа, стоит дождаться "официальной реакции тех субъектов, которые имеют право определять, кто эффективно работает, а кто неэффективно".

"Это президент прежде всего и правительство", - подытожил Вениславский.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украине продолжится "губернаторопад".

Также читайте: Если будет целенаправленное вредительство со стороны КС, то нардепы поддержат законопроект Зеленского о Суде, - Вениславский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Що ви там тасуєте ту колоду мічених політиків... Ще пару місяців, і бути у владі від "слуг народу"- це буде як відмітка розумової неповноцінності... як штамп, що саме цих "кадрів" більше на посади не призначати!!!
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16.11.2020 10:13
+2
До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4685
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16.11.2020 10:25
+1
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас.
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16.11.2020 10:25
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До всіх, окрім Житомира, бо ну його нафіг з такими зв'язуватися Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский - Цензор.НЕТ 4656
Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский - Цензор.НЕТ 8744
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16.11.2020 10:01 Ответить
До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4685
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16.11.2020 10:25 Ответить
Это ***...ник этого дебила?
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16.11.2020 15:15 Ответить
Ага, обещали на этой неделе Кучера снять. Вроде как зама Гепы Терехова временно поставят губернатором, чтобы он мог баллотироваться на мера на внеочередных выборах
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16.11.2020 10:02 Ответить
Що ви там тасуєте ту колоду мічених політиків... Ще пару місяців, і бути у владі від "слуг народу"- це буде як відмітка розумової неповноцінності... як штамп, що саме цих "кадрів" більше на посади не призначати!!!
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16.11.2020 10:13 Ответить
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас.
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16.11.2020 10:25 Ответить
А уж скоко вопросов к слугам урода и прыпызденту!
Ожидаются новые захоронения...
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16.11.2020 12:10 Ответить
Володимира Зеленського переконують в тому, що вихід з кризи його президентства полягає в альянсі з цієї старою вертикаллю. Перемовником від якої, швидше за все, зараз виступає Сергій Льовочкін - формальний член ОПЗЖ, зобов'язаний своєю політичною кар'єрою саме Кучмі, а не Медведчуку, з яким у нього тліє багаторічний конфлікт.

Весільні фотографи та інші нові обличчя виявилися прекрасною передвиборчою технологією. Однак на практиці вони виявилися не здатними вибудувати для Зеленського хоч якусь владну вертикаль. Крім того, неодноразово зазначалося, що внутрішній світ Зеленського і його глибоко радянське розуміння самого процесу влади частково ріднить його не стільки з Януковичем, скільки з Кучмою. Зеленський багато в чому - продукт саме кучмівської епохи. Епохи ієрархічності й старанності. Епохи багатовекторності. Ну, й епохи, коли президентська адміністрація була місцем олігархічного арбітражу.
Не вірите? Подивіться хоча б на висловлювання представника Зеленського в Конституційному суді Федора Веніславського - який заявив, що Україні необхідна президентська форма правління. Подивіться на те, як Володимир Зеленський намагається боротися за свої повноваження з президентською ж партією в парламенті. І ви побачите багато нехай і карикатурних, але відсилань до кінця 90-х - початку 2000-х. Відмінність його від Януковича з апаратної точки зору полягає і в тому, що за спиною Зеленського не стоїть якийсь певний клан з його вертикалями й кадрами.

Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України VІІІ-го скликання, фракція «Народний Фронт»
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16.11.2020 14:04 Ответить
цей сайт мені не подобається - він пустий
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16.11.2020 14:57 Ответить
Так было всегда, если "губернатор" не мог обеспечить победу на выборах партии власти, то его увольняли. Общая тенденция говорит о том, что нынешней власти во главе с тряпичной марионеткой наших олигархов скоро пиз...ц.
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16.11.2020 15:10 Ответить
 
 