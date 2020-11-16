Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24" рассказал, на какие кадровые перестановки намекает президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Думаю, что речь идет прежде всего о председателях областных государственных администраций. Я не могу сказать, я не владею информацией. Но, я думаю, ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции, и, я так понимаю, у президента. Поэтому ожидаем - будут действительно определенные кадровые изменения", - отметил Вениславский.
По словам нардепа, стоит дождаться "официальной реакции тех субъектов, которые имеют право определять, кто эффективно работает, а кто неэффективно".
"Это президент прежде всего и правительство", - подытожил Вениславский.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украине продолжится "губернаторопад".
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Ожидаются новые захоронения...
Весільні фотографи та інші нові обличчя виявилися прекрасною передвиборчою технологією. Однак на практиці вони виявилися не здатними вибудувати для Зеленського хоч якусь владну вертикаль. Крім того, неодноразово зазначалося, що внутрішній світ Зеленського і його глибоко радянське розуміння самого процесу влади частково ріднить його не стільки з Януковичем, скільки з Кучмою. Зеленський багато в чому - продукт саме кучмівської епохи. Епохи ієрархічності й старанності. Епохи багатовекторності. Ну, й епохи, коли президентська адміністрація була місцем олігархічного арбітражу.
Не вірите? Подивіться хоча б на висловлювання представника Зеленського в Конституційному суді Федора Веніславського - який заявив, що Україні необхідна президентська форма правління. Подивіться на те, як Володимир Зеленський намагається боротися за свої повноваження з президентською ж партією в парламенті. І ви побачите багато нехай і карикатурних, але відсилань до кінця 90-х - початку 2000-х. Відмінність його від Януковича з апаратної точки зору полягає і в тому, що за спиною Зеленського не стоїть якийсь певний клан з його вертикалями й кадрами.
Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України VІІІ-го скликання, фракція «Народний Фронт»