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оккупация (9519) шахтеры (649) Донбасс (26945) Лисянский Павел (96)

В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский

Вербовщики РФ заманивают шахтеров из оккупированных территорий Донбасса на работу в РФ.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей работают так называемые рекруты из РФ, осуществляющие набор желающих шахтеров трудоустроиться на шахты РФ в Кемеровскую, Ростовскую области, Хабаровский край. Обязательное условие, это оформление паспортов РФ по упрощенной процедуре", - говорится в сообщении.

По словам Лисянского, известно, что в этом году в ОРЛО оккупационные службы РФ закрыли 19 шахт, а в ОРДО 22 шахты.

"В то же время начали усиленно работать рекруты из РФ. По нашей информации на шахты РФ выезжают целые бригады шахтеров из ОРДЛО, они объясняют это тем, что на шахтах РФ зарплату выплачивают более или менее вовремя, в то время, как оккупанты в ОРДЛО многим шахтерам до сих пор не погасили задолженность, а выехать на заработки в другие страны во время пандемии практически невозможно", - подчеркнул представитель омбудсмена.

Лисянский добавил, что В РФ на шахтах зарплаты низкие в сравнении с нагрузкой и объемом работы. 

"Граждане РФ, работающие на тех шахтах очень часто протестуют, но РФ решила сделать такую конкуренцию за счет жителей ОРДЛО, граждан Украины. То есть шахты закрыли, а трудоспособное население интегрировали к себе на шахты", - подытожил Лисянский.

Также читайте: Кабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривен до 2021 года, - Буславец

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8991
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16.11.2020 10:22
+11
Нічого... Все правильно... Скоро "кємеровчанє" почнуть бить морди "штрейкбрехерам"... Хай "путинприди", на своїй шкурі "нюхнуть" "любовь русскава народа"... Їм подібним "морди чистить почали в Тюмєні, ще в 2014-му...
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16.11.2020 10:22
+10
В гудок гудіть намагалися?В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 9916
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16.11.2020 10:12
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Правила форума Совет форумчан
А, где же "шахтерская гордость"? Украина не смогла с нею справится, а эти похоже справляются.
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16.11.2020 10:10 Ответить
Эрефия сама свои шахты позакрывла
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16.11.2020 10:10 Ответить
там Кузбасс в убытках от цен на уголь в Мире
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16.11.2020 10:18 Ответить
В Ростовській області сім років тому працювало,вірніше допрацьовувало, дві шахти.
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16.11.2020 10:41 Ответить
В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 8861
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16.11.2020 10:12 Ответить
Там,как утверждали самые правдивые в мире россми,ещё каждому нацгвардейцу по два раба положено.Так что пусть далеко гордые лугандонцы не разбегаются,им ещё на фазендах нацгвардейцев пахать.😄
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16.11.2020 10:45 Ответить
Вернули и без помощи , - Машины времени в 90 года , ну и пускай колбасятся и на себе ощущают все прелести русского мира.
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16.11.2020 10:12 Ответить
В гудок гудіть намагалися?В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 9916
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16.11.2020 10:12 Ответить
пытались стучать касками)) но им начали стучать по каскам прикладами В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5628русский мир он такой)) фашизм не пройдёть))
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16.11.2020 11:06 Ответить
То есть пока не уехали платили "гроши" а теперь перестанут?
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16.11.2020 10:21 Ответить
В чем новость-то? Это называется ЭКОНОМИКА. А как надо было? Как у нас? При себестоимости добычи 1500 грн/т, потребители платят 800 -1 000 грн./т А разница в цене ложится непосильным грузом на бюджет Украины. Учитесь у Тэтчер, как надо проблемы решать.
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16.11.2020 10:15 Ответить
Где ето ты вилел чтобы в Украине потребители платили за уголь 800-1000грн/т угля? Цены на уголь видел? От 5000 до 9000тыс/т уголь на рынке стоит. Не понятно даже куда девается уголь из ЮАР который стоил по $80-120 который так пафосно возили в Одессу. Барыги совсем ужрались, накручивают по 300% на перепродаже.
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16.11.2020 10:21 Ответить
Не было задачи экспертно дать оценку тонны угля. Согласен, что цены другие. Но схема именно такая. Себестоимость добычи выше, чем цена по которой потребители (ТЭЦ в основном) готовы его покупать.
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16.11.2020 11:03 Ответить
Правильно. Пускай теперь к кремлю идут касками стучать.
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16.11.2020 10:17 Ответить
будуть стукати касками але тихо і в бараці В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 3678
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16.11.2020 10:31 Ответить
И в Магадане
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16.11.2020 10:36 Ответить
Это уже не касками стучать, а котелками греметь. В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 112
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16.11.2020 11:25 Ответить
Ну или в Ниццу, как вариант😮☝
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16.11.2020 10:35 Ответить
Крысы Кремля сегодня шахтеров и трактористов ДАУНбасса вербуют в Карабах...
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16.11.2020 10:18 Ответить
В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 8324 В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 4196 нищеброды даже дяревню назвали именем фюреера всея СаРая
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16.11.2020 10:20 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8991
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16.11.2020 10:22 Ответить
Я тоже выражаю "глубокую озабоченность". В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6787
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16.11.2020 10:23 Ответить
Лучший комментарий!
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16.11.2020 10:47 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2927
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16.11.2020 10:22 Ответить
Нічого... Все правильно... Скоро "кємеровчанє" почнуть бить морди "штрейкбрехерам"... Хай "путинприди", на своїй шкурі "нюхнуть" "любовь русскава народа"... Їм подібним "морди чистить почали в Тюмєні, ще в 2014-му...
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16.11.2020 10:22 Ответить
Они и без вербовки ломятся на роSSию, шо чумовые. Думают, если им дали корки c двуглавой общипанной курицей, и они припрутся на роSSию, то их сравнят в правах с гражданами московии, дадут хорошую работу с хорошей зарплатой. Наивные!
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16.11.2020 10:23 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 4968
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16.11.2020 10:26 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5970В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 4911 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 217
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16.11.2020 10:29 Ответить
Тепер накінець то нажеруться "калбасы по 2,20" В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2249
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16.11.2020 10:29 Ответить
Лугандоны едте на кузбасс. Там хорошо, будете гаварить парузке и нет биндер. Скатертью дорога
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16.11.2020 10:33 Ответить
На кузбассе свои шахтеры без работы, и лугандонам только морды начистят. Разве что на север к белым медведям уголь добывать поедут откуда даже кацапы поубегали.
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16.11.2020 10:44 Ответить
Тиха, не пали кантору😷
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16.11.2020 10:54 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 7546РАБссия 1913 год
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16.11.2020 10:33 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5324 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 9185
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16.11.2020 10:35 Ответить
Ой ой ой, как жалко! ))))
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16.11.2020 10:38 Ответить
денег нет но вы держитесь даже в Подмосковье... В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 3114
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16.11.2020 10:38 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6814
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16.11.2020 10:39 Ответить
От і добре. Сподіваюсь їдуть на завжди.
Нам залишиться лише москальську наволоч витурити.
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16.11.2020 10:41 Ответить
Интересно, где же Жопоблок,Бойко, Королевская и остальные рыги которые так топили за Рашку и рассказывали что дамбас только с Расией может працветать? Ну видим как дамбас працветает, что даже шахтеры пошли с торбами по Рашке гастарбайтерами в качестве самой дешовой рабочей силы.
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16.11.2020 10:41 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6859Якутия самая богатая на природные ресурсы,а живет в полной нищете... В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 4940
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16.11.2020 10:43 Ответить
Якби шахти не були б закриті донецькими макаками, то їх закрили б солдати НАТО разом з бєндєравцамі.
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16.11.2020 10:44 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 9229 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8809 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8809
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16.11.2020 10:46 Ответить
Воістіну Русь - Дєрєвня Дураков...лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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16.11.2020 11:16 Ответить
Шо?! ДоЛбас на кАлЄні пАставілі? В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5262 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8339 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 663
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16.11.2020 10:48 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6918
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16.11.2020 10:48 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 1199
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16.11.2020 10:49 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 9735В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8823Мавзолейные хмыри во все стороны равны,как ни крути В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 3120
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16.11.2020 10:53 Ответить
Хватит кормить нахлебников из Европы!
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16.11.2020 10:54 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5911где В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 8349 то в глубинке штата Иллинойс... 2018 год
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16.11.2020 10:56 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 5980 В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 1917 украинское село в КАРПАТАХ...
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16.11.2020 10:58 Ответить
на шахты РФ в Кемеровскую, Ростовскую области Источник: https://censor.net/ru/n3231246
что за чушь! это типа реклама ОРДЛО, на подконтрольной территории ситуация на шахтах тоже не фонтан! в ОРДЛО шахтёров в эрефию пригласят а в Украине будете хрен с солью дожовывать
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16.11.2020 10:59 Ответить
В Польше на шахтах, целые бригады с Украины работают уже, только не все об этом знают, в Чехии и Польше зарплата как в Рфиии только условия другие
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16.11.2020 13:23 Ответить
В ОРДЛО цього року закрила понад 40 шахт, а шахтарів вербують на роботу в РФ, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6275
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16.11.2020 11:00 Ответить
123
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16.11.2020 11:10 Ответить
123
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16.11.2020 11:11 Ответить
Обезьянам шахты не нужны. Они на бюджет, в Киевские ВУЗы поступают. Без документов и экзаменов.
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16.11.2020 11:21 Ответить
я как шахтер на пенсии скажу . чем меньше этого племени в Украине тем лучше для будушего . бо шахтер это тот кто думаеш шо он кормит всю Украину . и это еще с СерАСера пошло .а еще используется антиукраинскими силами для разшатывания . привет с Павлограда .25 стажа .
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16.11.2020 11:27 Ответить
И как бы хер с ним, с тем углем и шахтами. Но после того, как те шахты вода затопит, придет писец местной экологии и жить там будет не очень весело. В общем памятник пришедшему "рсукому миру" там будет очень надолго.
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16.11.2020 11:31 Ответить
Майже велике переселення народів- шахтарів з ОРДЛО на РФ, а на їх місце - росіяни на ПМЖ.
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16.11.2020 11:44 Ответить
Росіяни БМЖ в Україну на ПМЖ.
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16.11.2020 12:09 Ответить
Росіяни на ПМЖ в ОРДЛО? Щось я сильно сумніваюсь.
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16.11.2020 12:18 Ответить
россия большая. Там много мест, где жизнь хуже чем в украинских городах, даже находящихся под оккупацией.
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16.11.2020 12:33 Ответить
Спитайте бурятів.
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16.11.2020 12:34 Ответить
Тьі настоящей расейки не видел, вот там гораздо хуже чем в ордло.
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16.11.2020 12:53 Ответить
Знаю шахтера с Селидово,на вахте в рахе 3 года,100-120 тыс.р в месяц,но это Воркута,на ахметовской 18грн
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16.11.2020 11:57 Ответить
...на ахметовской 18грн в месяц?
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16.11.2020 12:08 Ответить
И свои регресы, купленные в подавляющем большинстве пусть кацапам показывают
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16.11.2020 13:47 Ответить
Украинский Донбасс столетиями заселяли переселенцами из России, пора домой...
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16.11.2020 15:07 Ответить
 
 