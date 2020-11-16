В ОРДЛО в этом году закрыли более 40 шахт, а шахтеров вербуют на работу в РФ, - представитель омбудсмена Лисянский

Вербовщики РФ заманивают шахтеров из оккупированных территорий Донбасса на работу в РФ.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил представитель уполномоченного по правам человека Верховной Рады в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей работают так называемые рекруты из РФ, осуществляющие набор желающих шахтеров трудоустроиться на шахты РФ в Кемеровскую, Ростовскую области, Хабаровский край. Обязательное условие, это оформление паспортов РФ по упрощенной процедуре", - говорится в сообщении.

По словам Лисянского, известно, что в этом году в ОРЛО оккупационные службы РФ закрыли 19 шахт, а в ОРДО 22 шахты.

"В то же время начали усиленно работать рекруты из РФ. По нашей информации на шахты РФ выезжают целые бригады шахтеров из ОРДЛО, они объясняют это тем, что на шахтах РФ зарплату выплачивают более или менее вовремя, в то время, как оккупанты в ОРДЛО многим шахтерам до сих пор не погасили задолженность, а выехать на заработки в другие страны во время пандемии практически невозможно", - подчеркнул представитель омбудсмена.

Лисянский добавил, что В РФ на шахтах зарплаты низкие в сравнении с нагрузкой и объемом работы.

"Граждане РФ, работающие на тех шахтах очень часто протестуют, но РФ решила сделать такую конкуренцию за счет жителей ОРДЛО, граждан Украины. То есть шахты закрыли, а трудоспособное население интегрировали к себе на шахты", - подытожил Лисянский.

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