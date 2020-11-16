Итальянские ученые выявили антитела к COVID-19 в крови, взятой еще в сентябре 2019 года: "Нужно понять, почему сразу же не появились первые очаги заражений"
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Итальянские исследователи выяснили, что вирус COVID-19 распространялся в стране уже в сентябре 2019 года.
"Мы провели анализ и изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови 959 человек, которым был проведен скрининг на опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Антитела на Sars-Cov-2 RBD обнаружены у 111 человек из 959 (11,6%)", - говорится в докладе, подготовленном совместно Институтом онкологии Милана и Университетом Сиены, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В исследовании отмечается, что наибольшее количество случаев пришлось на итальянскую область Ломбардия, затем следуют Пьемонт, Лацио, Эмилия-Романья, Тоскана и Венето.
"Это исследование указывает на выявление вируса Sars-Cov-2 у бессимптомных пациентов в Италии значительно ранее, чем появился первый пациент. Исследование антител к Sars-Cov-2 у людей без симптомов еще до объявления эпидемии COVID могло бы изменить историю этой пандемии", - заявили итальянские эксперты.
Между тем Массимо Гали, директор клиники инфекционных заболеваний "Луиджи Сакко" в Милане, сомневается в том, что этот вирус "настолько стар", что присутствует в Италии с сентября 2019 года.
"Мне сложно поверить в то, что этот вирус настолько стар, я жду конкретных подтверждений. Если он действительно существовал уже с сентября 2019 года, нужно понять, почему сразу же не появились первые очаги заражений", - сказал Гали журналистам.
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В частности, исследователи обнаружили специфические антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2, в организме пациентов, которые не болели COVID-19 во время пандемии, но инфицировались другими коронавирусами ранее.
Ученые полагают, что это "может дать надежду на создание универсальной вакцины, защищающей как от текущих, так и от будущих коронавирусов".
В августе о существовании перекрестного иммунитета заявила группа украинских исследователей. Они, в частности, обнаружили, что антитела в крови пациентов с COVID-19 проявляют защитные функции не только к коронавирусу SARS-CoV-2, но и к коронавирусу MERS-CoV, который вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома в 2011-2012 годах. В работе отмечалось, что существует высокая вероятность того, что может иметь место и обратный эффект: иммунитет, полученный при заражении MERS-CoV или другим видом коронавируса, может сработать против COVID-19.
ковід не перший і не останній вірус який буде косити людей. Така природа вірусів.