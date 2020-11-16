В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией открыли пешеходное движение, - Госпогранслужба

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией с 14 ноября открыто пешеходное движение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Оформление и пропуск лиц в пешем порядке осуществляется через пункт пропуска "Ужгород – Вышнее Немецкое" с 14.11.2020 года. Такие изменения введены в связи с временным закрытием словацкой стороной пункта пропуска "Вельке-Слеменце" (с нашей стороны – "Малые Селменцы") и прекращением оформления пешеходов в пункте пропуска "Убля" (с нашей стороны – "Малый Березный"), - сказано в сообщении.

Отмечается, что контрольные операции в отношении лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Ужгород" будут осуществляться с 8:00 до 20:00 (по киевскому времени).

"Транзитный проезд лиц и движение грузового автотранспорта как на въезд, так и на выезд остается без ограничений и осуществляется круглосуточно", - добавили в ведомстве.

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