Комитет ВР рассмотрит проект постановления о своевременном информировании об усилении карантина, - Радуцкий
Новости Цензор.НЕТ Общество
Парламентский комитет здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования планирует 16 ноября рассмотреть проект постановления о своевременном информировании относительно усиления карантина.
Об этом сообщил председатель комитета Михаил Радуцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Очень много критики карантина выходного дня касалось не самого факта карантина, а спешки, с которой принималось решение. Бизнес может приспособиться к новым условиям, но ему нужна прогнозируемость. Я сам многие годы занимался бизнесом и полностью разделяю это замечание предпринимателей", - написал Радуцкий.
Радуцкий сообщил, что в комитет обратилась группа народных депутатов с проектом постановления Верховной Рады, которое обязывает Кабмин сообщать о новых ограничениях не позднее чем за семь дней до их введения.
"В понедельник на заседании комитета рассмотрим это постановление. Лично я это предложение поддерживаю. Предпринимателям нужна определенность для планирования работы. Это неправильно - ставить людей перед фактом: с завтрашнего дня вы не работаете. Украинцы должны видеть, что у власти есть четкая стратегия, и она ее придерживается", - подчеркнул нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Серйозні заяви.
Ці факти обов'язково мають бути належним чином розслідувані.
І факти продажу захисних масок , КРадуцьким , теж підлягають негайному розслідуванню !