РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7971 посетитель онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
857 5
карантин (16730) комитет (547) Радуцкий Михаил (285) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Комитет ВР рассмотрит проект постановления о своевременном информировании об усилении карантина, - Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Комитет ВР рассмотрит проект постановления о своевременном информировании об усилении карантина, - Радуцкий

Парламентский комитет здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования планирует 16 ноября рассмотреть проект постановления о своевременном информировании относительно усиления карантина.

Об этом сообщил председатель комитета Михаил Радуцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очень много критики карантина выходного дня касалось не самого факта карантина, а спешки, с которой принималось решение. Бизнес может приспособиться к новым условиям, но ему нужна прогнозируемость. Я сам многие годы занимался бизнесом и полностью разделяю это замечание предпринимателей", - написал Радуцкий.

Радуцкий сообщил, что в комитет обратилась группа народных депутатов с проектом постановления Верховной Рады, которое обязывает Кабмин сообщать о новых ограничениях не позднее чем за семь дней до их введения.

"В понедельник на заседании комитета рассмотрим это постановление. Лично я это предложение поддерживаю. Предпринимателям нужна определенность для планирования работы. Это неправильно - ставить людей перед фактом: с завтрашнего дня вы не работаете. Украинцы должны видеть, что у власти есть четкая стратегия, и она ее придерживается", - подчеркнул нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Итальянские ученые выявили антитела к COVID-19 в крови, взятой еще в сентябре 2019 года: "Нужно понять, почему сразу же не появились первые очаги заражений"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага,за неделю сообщат-локдаун,ура!
показать весь комментарий
16.11.2020 10:30 Ответить
Екс-міністр фінансів і радник Єрмака Ігор Уманський одразу після звільнення з ОП заявив, що гроші з коронавірусного фонду, виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, наближених до влади.
Серйозні заяви.
Ці факти обов'язково мають бути належним чином розслідувані.
І факти продажу захисних масок , КРадуцьким , теж підлягають негайному розслідуванню !
показать весь комментарий
16.11.2020 10:33 Ответить
І головне, про касові апарати для кожної бабці, яка молоко подає, повідомте завсючасно, щоб бабця могла з рахунку в банку бабло зняти. Цей піклувач про інтереси малого бізнесу теж займається мастурбацією замість реального сексу - прохання і пропозиції цього бізнесу про полегшення на час пандемії для його ведення ігноруються, зате всяка непотрібна чухня подається, як турбота.
показать весь комментарий
16.11.2020 10:37 Ответить
Клиника БАРИС рулит!
показать весь комментарий
16.11.2020 11:36 Ответить
дружина екс міністра охорони здоров'я померла після операції,зробленої в Борисі.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:33 Ответить
 
 