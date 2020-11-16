Комитет ВР рассмотрит проект постановления о своевременном информировании об усилении карантина, - Радуцкий

Парламентский комитет здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования планирует 16 ноября рассмотреть проект постановления о своевременном информировании относительно усиления карантина.

Об этом сообщил председатель комитета Михаил Радуцкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очень много критики карантина выходного дня касалось не самого факта карантина, а спешки, с которой принималось решение. Бизнес может приспособиться к новым условиям, но ему нужна прогнозируемость. Я сам многие годы занимался бизнесом и полностью разделяю это замечание предпринимателей", - написал Радуцкий.

Радуцкий сообщил, что в комитет обратилась группа народных депутатов с проектом постановления Верховной Рады, которое обязывает Кабмин сообщать о новых ограничениях не позднее чем за семь дней до их введения.

"В понедельник на заседании комитета рассмотрим это постановление. Лично я это предложение поддерживаю. Предпринимателям нужна определенность для планирования работы. Это неправильно - ставить людей перед фактом: с завтрашнего дня вы не работаете. Украинцы должны видеть, что у власти есть четкая стратегия, и она ее придерживается", - подчеркнул нардеп.

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