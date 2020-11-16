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Больной коронавирусом Степанов позвонил на горячую линию Минздрава: "Все без исключения советы соответствовали протоколу лечения"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Больной коронавирусом Степанов позвонил на горячую линию Минздрава:

Министр здравоохранения Максим Степанов, ранее заболевший коронавирусом, позвонил на горячую линию Минздрава, чтобы ему предоставили возможность подписать декларацию с семейным врачом и получить необходимые рекомендации по лечению COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил во время онлайн-трансляции.

"Как вы знаете, в субботу я заболел COVID-19, получил положительный результат и решил пройти весь путь пациента. Я позвонил на горячую линию Минздрава, потому что у меня нет семейного врача. В этом не было необходимости до ковида, потому что у меня жена врач, доктор медицинских наук, у нашей семьи не было необходимости во враче", - отметил министр.

По словам Степанова, он позвонил на гарячую линию, чтобы ему предоставили возможность подписать декларацию с семейным врачом. Глава Минздрава подчеркнул, что в результате разговора основным итогом стало то, что необходимо как можно быстрее найти решение, как подписывать онлайн-декларацию с семейным врачом.

"Мне на горячей линии предоставили номер телефона, по которому я связался с врачом, мне предоставили соответствующие советы, какие лекарства мне принимать, как лечиться, как себя вести. Хочу отметить, что все без исключения советы соответствовали протоколу лечения, никаких лишних лекарств, никаких антибиотиков, никаких других вещей. Только витамин D3, цинк, витамин С, еще принимаю "Аспирин-кардио", - рассказал министр здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
А кем он представился когда звонил?
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16.11.2020 10:34
+7
суетится, знает, что слетит со схем скоро....
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16.11.2020 10:34
+6
Сраний совок...
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16.11.2020 10:30
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Сраний совок...
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16.11.2020 10:30 Ответить
шоб ты ....
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16.11.2020 10:33 Ответить
А кем он представился когда звонил?
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16.11.2020 10:34 Ответить
как кем - Губкой Бобом
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16.11.2020 10:47 Ответить
Дело не в том,кем он представился, а дело в "порадах" которые при короновирусе,а не дай Бог еще с осложнениями типа воспаления легких, что мертвому припарки. В задницу себе он может засунуть витамины и аспирин-кардио.
Какой министр,такой и протокол лечения.
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16.11.2020 12:11 Ответить
суетится, знает, что слетит со схем скоро....
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16.11.2020 10:34 Ответить
Дивіться щоб не чкурнув, мудозвон. Краще одразу арештувати.
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16.11.2020 10:35 Ответить
А что Максимка, витамин С, витамин Д и цинк уже включены в стандарты лечения коронавирусной инфекции?
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16.11.2020 10:36 Ответить
Кабы фейк.
Больше всего болеют там, где этих витаминов в организме переизбыток
Кто-то очень хотел почистить залежи ненужных медикаментов.
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16.11.2020 10:55 Ответить
Иди-броди,Степанов. Мягко говоря.
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16.11.2020 10:37 Ответить
После слов "позвонил на горячую линию ..." дальше можно не читать. Лучше "Звездный войны" посмотреть. Пользы столько же, но интереснее.
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16.11.2020 10:37 Ответить
а районную больничке он не хочет полечиться?))) пиарщики конченные
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16.11.2020 10:38 Ответить
Да ты что
А я вот звонила сегодня на скорую соединили с врачом консультантом))) и так три раза(((
И тишина. Что вы хотите на линии 2врача
Уже ничего...
Сказки степашки
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16.11.2020 10:52 Ответить
И оба консультируют степанова
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16.11.2020 11:02 Ответить
Что?? У него НЕТ семейного врача?
Бугагагага. Ребят. Вы все еще хотите реформу?))))
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16.11.2020 10:56 Ответить
Так уже ж - бувший міністр...........
І все рівно нехай падлюка скаже - чому сімейні лікарі видають лікарняні хворим на "ковід" лише на 10 днів з дати здачі тесту?!
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16.11.2020 11:01 Ответить
Я всем и каждому советую все делать точно так как делает старушка по кличке Шапокляк
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16.11.2020 11:01 Ответить
Из груши выползал червячок,
А из подушки сновидения.
На цыпочках подкравшись к себе
Я позвонил и убежал.
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16.11.2020 11:16 Ответить
Вранье. Сестра переболела короной недавно. Договориться с кандидатом в "семейные" врачи, чтоб подписать договор - это уже был квест. Убедить раздраженного "семейного" назначить ПЦР тест - тоже задачка не для слабонервных. Прийти на анализ и выстоять пару часов в очереди в государственной клинике, битком забитой потенциальными ковидниками, задыхаясь и отдыхая после каждого шага - это была игра в "русскую рулетку". По итогу диагноз COVID-19 подтвердили, врач назначил "самоизоляцию", и на этом государство посчитало свои обязанности выполненными.

Ехал бы ты в Ухань, Степанов.
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16.11.2020 11:18 Ответить
Всі опити проводити на ньому без виключення.А потім на історичну батьківщину.
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16.11.2020 11:23 Ответить
Путь самурая ))) Не забудь в конце пути сделать себе сепуку - сорвешь овации)))
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16.11.2020 11:26 Ответить
В обуви лопнула подошва и БИНГО! я в субботу и воскресенье не смог купить нову.. Все выходные вынужден был проходить с мокрыми ногами (погода).
И только привычка к контрастному душу и небольшой закалке не позволили мне простудиться.
Не болейте.
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16.11.2020 11:31 Ответить
Ну, мысли правительства примерно таковы:
1. Всё закрыто. Куда вам ходить в субботу-воскресенье?
2. В продуктовых супермаркетах бывают в продаже тапочки. На выходные вам хватит.
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16.11.2020 11:51 Ответить
))) Почему-то когда предлагают тапочки, они у меня ассоциируются с белым цветом.
Теперь действия нынешнего минздрава ассоциируются с этими тапочками.
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16.11.2020 12:02 Ответить
Да, получить такого пациента семейному врачу... Врагу не пожелаешь. А тут еще жена профессор... Медики, блин. Клизму-то они хоть ставить сами умеют? Или они, как модные дизайнеры, шьют то, что нормальный человек не оденет ни за что?
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16.11.2020 12:02 Ответить
Как простой пациент....
Алло! Минздрав? Это ваш министр звонит...
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16.11.2020 12:03 Ответить
А тепер шановний пан Степанов возьміть бл.. і подзвоніть на скору помощь у нас в Луганській області....не спершу подзвоніть терапевту які всі на лікарняних а потім в скору чи щесь куда щоб здати тест на короновірус привсіх симптомах ...а краще скажить ті симптоми при яких повиння класти в лікарню... Подивимось скільки разів вас на Х пошлють.
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16.11.2020 12:09 Ответить
Развлекается, ****! Ну, ну ...
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16.11.2020 12:29 Ответить
а він в лікарні в масці---щоб не впізнали?.Та під чужим прізвищем?
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16.11.2020 12:30 Ответить
Видно сразу , что жена Степанова, липовый доктор медицинских наук и купили докторскую наверняка в Одессе!! Что же до протокола по лечению,. то это тоже одно из достижения Супрун , потому , что в противном случае,каждый врач лечил бы пациетов от КОВИД-19, по своему усмотрению! Так , что спасибо Супрун, что Степанов ещё жив и пользутся её трудами!! А , что ты сделал Степанов за пол-года у руля МОЗ?? Штаны протирал, на каналах ТВ кривлялся и ругал супрун и порошенко!!? Такой же бездарь , как и Зеленский!!
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16.11.2020 13:10 Ответить
С какого раза дозвонился ?
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16.11.2020 14:15 Ответить
и что это за мода такая пошла?
уволили. ушел на больничный. зп всё равно получает. и как один так действуют.
если уволили. сразу на х... и не смотреть больничный или нет. болеешь болей но если уволили без зп..
а то в виде государства дурака нашли. доят и доят. доят и доят. куда вам это лезет?
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16.11.2020 14:28 Ответить
 
 