Больной коронавирусом Степанов позвонил на горячую линию Минздрава: "Все без исключения советы соответствовали протоколу лечения"
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Министр здравоохранения Максим Степанов, ранее заболевший коронавирусом, позвонил на горячую линию Минздрава, чтобы ему предоставили возможность подписать декларацию с семейным врачом и получить необходимые рекомендации по лечению COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил во время онлайн-трансляции.
"Как вы знаете, в субботу я заболел COVID-19, получил положительный результат и решил пройти весь путь пациента. Я позвонил на горячую линию Минздрава, потому что у меня нет семейного врача. В этом не было необходимости до ковида, потому что у меня жена врач, доктор медицинских наук, у нашей семьи не было необходимости во враче", - отметил министр.
По словам Степанова, он позвонил на гарячую линию, чтобы ему предоставили возможность подписать декларацию с семейным врачом. Глава Минздрава подчеркнул, что в результате разговора основным итогом стало то, что необходимо как можно быстрее найти решение, как подписывать онлайн-декларацию с семейным врачом.
"Мне на горячей линии предоставили номер телефона, по которому я связался с врачом, мне предоставили соответствующие советы, какие лекарства мне принимать, как лечиться, как себя вести. Хочу отметить, что все без исключения советы соответствовали протоколу лечения, никаких лишних лекарств, никаких антибиотиков, никаких других вещей. Только витамин D3, цинк, витамин С, еще принимаю "Аспирин-кардио", - рассказал министр здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
Какой министр,такой и протокол лечения.
Больше всего болеют там, где этих витаминов в организме переизбыток
Кто-то очень хотел почистить залежи ненужных медикаментов.
А я вот звонила сегодня на скорую соединили с врачом консультантом))) и так три раза(((
И тишина. Что вы хотите на линии 2врача
Уже ничего...
Сказки степашки
Бугагагага. Ребят. Вы все еще хотите реформу?))))
І все рівно нехай падлюка скаже - чому сімейні лікарі видають лікарняні хворим на "ковід" лише на 10 днів з дати здачі тесту?!
А из подушки сновидения.
На цыпочках подкравшись к себе
Я позвонил и убежал.
Ехал бы ты в Ухань, Степанов.
И только привычка к контрастному душу и небольшой закалке не позволили мне простудиться.
Не болейте.
1. Всё закрыто. Куда вам ходить в субботу-воскресенье?
2. В продуктовых супермаркетах бывают в продаже тапочки. На выходные вам хватит.
Теперь действия нынешнего минздрава ассоциируются с этими тапочками.
Алло! Минздрав? Это ваш министр звонит...
уволили. ушел на больничный. зп всё равно получает. и как один так действуют.
если уволили. сразу на х... и не смотреть больничный или нет. болеешь болей но если уволили без зп..
а то в виде государства дурака нашли. доят и доят. доят и доят. куда вам это лезет?