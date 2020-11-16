РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4876 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Силовики
3 431 29
правоохранительные органы (2944) СБУ (18702) гарантия (121) Баканов Иван (299)

Сотрудники СБУ должны быть уверены в соцгарантиях от государства, ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Сотрудники СБУ должны быть уверены в соцгарантиях от государства, ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная, - Баканов

Государство должно обеспечивать базовые социальные гарантии сотрудникам Службы безопасности Украины, работающим в условиях высокого риска, в том числе на территории проведения операции Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Центральным пунктом реформы СБУ должен стать человек, рядовой сотрудник, он и только он является основой сильной Службы. Военнослужащие - кадровый резерв для изменений в стране. Эти люди защищают нашу страну каждый день, но им нужно иметь уверенность, что их и их семьи защищает государство. Что они имеют социальные гарантии и не будут выброшены на улицу во время очередного реформаторского сокращения", - подчеркнул глава СБУ

Такие гарантии, в частности, необходимы в случае гибели или ранения сотрудника. Причем во время лечения нужно соблюдать конфиденциальность, что возможно обеспечить только в ведомственном медучреждении.

К базовым социальным гарантиям Баканов СБУ относит также медицинское обслуживание, образование и профессиональное развитие сотрудников спецслужбы.

"Государство предлагает им рискованную, сверхурочную и стрессовую работу, в том числе на территории проведения ООС на Донбассе, но ... не готово гарантировать лечение и реабилитацию", - подчеркнул Баканов.

Например, ведомственные медучреждения Службы в процессе реформы предлагается передать Минобороны, а Национальную академию СБУ ликвидировать, как высшее учебное заведение.

"Военные профессионалы, сотрудники СБУ - это не наемники, которые рискуют своей жизнью за деньги. Это - лучшие сыны и дочери нашей Родины, которые делом своей жизни выбрали ее защиту. Но им тоже нужна мотивация. Уверенность, что государство будет выполнять свои обязательства постоянно, а не время от времени", - подытожил глава СБУ.

Читайте: Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ"

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
В Криму вже бачили, як левова частина СБУшників себе "проявила" Сотрудники СБУ должны быть уверены в соцгарантиях от государства, ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная, - Баканов - Цензор.НЕТ 10000
показать весь комментарий
16.11.2020 10:40
+15
зедрисня - брехливе падло
воно тут буде розповідати про "нещасних, обездолених" сбушників!
подивіться на їх статки при їх держзарплатні - серце краятиметься довіку!
показать весь комментарий
16.11.2020 10:45
+12
"ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная" - шмонать ФОПы , 7-ой КМ и посылки из китая. Служба Брелков Украины всё-таки
показать весь комментарий
16.11.2020 10:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Криму вже бачили, як левова частина СБУшників себе "проявила" Сотрудники СБУ должны быть уверены в соцгарантиях от государства, ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная, - Баканов - Цензор.НЕТ 10000
показать весь комментарий
16.11.2020 10:40 Ответить
- Революция! - ответил бывший слепой. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа!(с)
показать весь комментарий
16.11.2020 11:10 Ответить
Дополню: Одесса, 7-км - героическая операция по изъятию тюли. Конверцентры - постоянные героические операции, где по странному стечению обстоятельств, налички ну совсем нет (в смысле "официально изъято". Таможня - "теперь будете решать с нами". Топ-коррупционеры - "порешаем, но оочень дорого" и пр. и пр.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:13 Ответить
Ага также как государство Украина -в гарантиях фсбу. Всю работу этой конторы мы видели в лугандоне и крысме☝
показать весь комментарий
16.11.2020 10:42 Ответить
О а тут уже пішли не прикриті погрози та шантаж від тих хто кришує горішників та торгує державними інтересами та секретами.
показать весь комментарий
16.11.2020 10:42 Ответить
Сємочко не дасть збрехати краще!
показать весь комментарий
16.11.2020 10:44 Ответить
"ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная" - шмонать ФОПы , 7-ой КМ и посылки из китая. Служба Брелков Украины всё-таки
показать весь комментарий
16.11.2020 10:44 Ответить
зедрисня - брехливе падло
воно тут буде розповідати про "нещасних, обездолених" сбушників!
подивіться на їх статки при їх держзарплатні - серце краятиметься довіку!
показать весь комментарий
16.11.2020 10:45 Ответить
ага, проталкивать за откаты разрешение на строительство новостроев - акуительно срессовая работа
показать весь комментарий
16.11.2020 10:46 Ответить
В першу чергу позбавтесь зрадників бо платники податків проти того щоб їх утримувать за свій рахунок.
показать весь комментарий
16.11.2020 10:48 Ответить
Статья 7 Всеобщей декларации прав человека гласит: Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Сотрудники СБУ должны быть уверены в соцгарантиях от государства, ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная, - Баканов - Цензор.НЕТ 5101
показать весь комментарий
16.11.2020 10:51 Ответить
Ну да этим рэкетирам еще и молоко за вредность нужно давать.
показать весь комментарий
16.11.2020 10:52 Ответить
При диабетике офшорном СБУ орехи собирали а при зели что ?
показать весь комментарий
16.11.2020 10:54 Ответить
Ну действительно -не власть,а нелюди.Оставьте им право внеплановых проверок бизнеса.Где же они харчеваться то будут? Співробітники СБУ мають бути впевнені в соцгарантіях від держави, адже робота ризикована, стресова і понаднормова, - Баканов - Цензор.НЕТ 7595
показать весь комментарий
16.11.2020 11:18 Ответить
якщо мені покажуть хочаб одного сбушника який не їздить мінімум на прадо, тоді я б повірив про їх бідність і нещасність... особливо ті хто "бориться" з економічною злочинністю...
показать весь комментарий
16.11.2020 10:57 Ответить
абота рискованная, стрессовая и сверхурочная" - особенно отдел "К" рисковый...
показать весь комментарий
16.11.2020 11:01 Ответить
Судя по их автопарку и пентхаузах так оно и ЕСТЬ,,,((( Только все на женах и тещах..)))
показать весь комментарий
16.11.2020 11:05 Ответить
"Военные профессионалы, сотрудники СБУ - это не наемники, которые рискуют своей жизнью за деньги. Это - лучшие сыны и дочери нашей Родины, которые делом своей жизни выбрали ее защиту. Но им тоже нужна мотивация. Уверенность, что государство будет выполнять свои обязательства постоянно, а не время от времени" - і як вам цей понос від гімнюка якого під час призначення на посаду, першим привітав ворог і зрадник України та українського народу Мертвечук??!?!?! далі говорити нема про що, хіба про "досягнення" відділу "К" при СБУ у боротьбі за власні збагачення в обмін на кришування корупціонерів і всякої іншої мерзоти яка грабувала країну і її природні ресурси 25 років не без "допомоги" цієї кантори і продовжує цим займається при цьому гівнюку.
і ще одне, зі слів нинішнього очільника СБУ випливає, що солдати на передовій, особливо в період 2014-2017 року, мали зовсім іншу мотивацією.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:07 Ответить
поки що три критерії відбору - не приймати (звільняти) співробітників - народились не на території України, громадянство набули по факту мешкання, родичі в РФ до третього коліна. і анкети співробітника та його дружини - до третього покоління включно.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:16 Ответить
Такой молодой (каких-то 45 годков), а уже лейтенант БакЛанов уверенной поступью шёл по зданию Службы безопасности Украины. Все детали оперативного гардероба были безупречны - и будёновка на голове, и красная рубаха-косоворотка, и скрипящие лыком лапти (тут БакЛанов невольно задумался - директивы из Центра о замене лаптей на валенки ещё не поступало, значит ещё не время, в Центре знают когда надо, на то он и Центр), и гармонь-тальянка в руках, невольно играющая «Камаринскую», - ничто не могло его выдать. Абсолютно всё внушало несокрушимую уверенность - БакЛанов шёл руководить украинской спецслужбой.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:33 Ответить
кошмарить бизнес и политических оппонентов это тяжелая работа?
нормальных идейных там практически уже не осталось...((
показать весь комментарий
16.11.2020 11:35 Ответить
...чому, корисні ідіоти, яких використовують в сліпу, завжди найдуться.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:44 Ответить
СБУ повинна вночі ловити шпійонів, а ранком розстрілювати.
А взагалі служба "плаща і гінжала" повина не висовуватись і робити свою справу.
Собак не годують перед полюванням.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:43 Ответить
Каков наглец. Больше 90% СБУшников в Крыму предали Украину.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:09 Ответить
На Донбасі теж: в Луганську будинок СБУ став символом сепарів і зрадників.
показать весь комментарий
16.11.2020 15:04 Ответить
Як ви вважаєте люди, які збагачувалися і збагачуються злочинним шляхом, можуть кваліфіковано, якісно та чесно виконувати свої службові обовязки по захисту народу України та держави вцілому? Очевидно, що ні ? Бо вони злочинці ! І цим все сказано.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:13 Ответить
Как кошмарить бизнес им льготы не нужны !!!
показать весь комментарий
16.11.2020 14:15 Ответить
кримнашистських і даунбасських зрадників теж треба соцзахистити і вони простять неньку, що вона недостатньо про них турбувалась?
показать весь комментарий
16.11.2020 15:02 Ответить
Баканов, ты сам и твои сотрудники пошли на эту службу под дулом пистолета? Кто их вынудил идти туда? Нет, никто? Тоді в чому справа, пишіть заяви и до побачення.
показать весь комментарий
16.11.2020 16:14 Ответить
 
 