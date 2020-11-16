Сотрудники СБУ должны быть уверены в соцгарантиях от государства, ведь работа рискованная, стрессовая и сверхурочная, - Баканов

Государство должно обеспечивать базовые социальные гарантии сотрудникам Службы безопасности Украины, работающим в условиях высокого риска, в том числе на территории проведения операции Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Центральным пунктом реформы СБУ должен стать человек, рядовой сотрудник, он и только он является основой сильной Службы. Военнослужащие - кадровый резерв для изменений в стране. Эти люди защищают нашу страну каждый день, но им нужно иметь уверенность, что их и их семьи защищает государство. Что они имеют социальные гарантии и не будут выброшены на улицу во время очередного реформаторского сокращения", - подчеркнул глава СБУ

Такие гарантии, в частности, необходимы в случае гибели или ранения сотрудника. Причем во время лечения нужно соблюдать конфиденциальность, что возможно обеспечить только в ведомственном медучреждении.

К базовым социальным гарантиям Баканов СБУ относит также медицинское обслуживание, образование и профессиональное развитие сотрудников спецслужбы.

"Государство предлагает им рискованную, сверхурочную и стрессовую работу, в том числе на территории проведения ООС на Донбассе, но ... не готово гарантировать лечение и реабилитацию", - подчеркнул Баканов.

Например, ведомственные медучреждения Службы в процессе реформы предлагается передать Минобороны, а Национальную академию СБУ ликвидировать, как высшее учебное заведение.

"Военные профессионалы, сотрудники СБУ - это не наемники, которые рискуют своей жизнью за деньги. Это - лучшие сыны и дочери нашей Родины, которые делом своей жизни выбрали ее защиту. Но им тоже нужна мотивация. Уверенность, что государство будет выполнять свои обязательства постоянно, а не время от времени", - подытожил глава СБУ.

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