Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник

В камере одного из столичных СИЗО было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Вчера, 15 ноября, в камере одного из СИЗО Шевченковского района Киева было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.

По данным источника, он является гражданином Грузии, которого задержали в мае 2020 года.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство.

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