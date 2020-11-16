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Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник

В камере одного из столичных СИЗО было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Вчера, 15 ноября, в камере одного из СИЗО Шевченковского района Киева было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.

По данным источника, он является гражданином Грузии, которого задержали в мае 2020 года.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство.

Также читайте: Труп 45-летней женщины обнаружили посреди улицы в Харькове, - полиция

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Инсульт ?
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16.11.2020 11:02
+5
В камере одного из столичных СИЗО - что за бред написали?
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16.11.2020 11:10
+5
"Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО"

Мля!!! Как оно туда попало???
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16.11.2020 12:05
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Инсульт ?
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16.11.2020 11:02 Ответить
Угу.Геморагический.Оттуда и кровь. Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник - Цензор.НЕТ 5903
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16.11.2020 11:09 Ответить
короновирус, зуб даю!
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16.11.2020 11:57 Ответить
Короновирус и сопутствующие заболевания
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16.11.2020 12:04 Ответить
Ну не так коронавирус,как осложнения после него. Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело - Цензор.НЕТ 8503
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16.11.2020 12:22 Ответить
Наверное по неосторожности несколько раз упал на нож из столового прибора,которым сервируют в СИЗО столы обеденные.
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16.11.2020 12:14 Ответить
Обычное дело ,тыр-тыр -восемь дыр ... Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник - Цензор.НЕТ 5860
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16.11.2020 11:03 Ответить
напомнило круга: "раз два три по почкам, раз два три по печени, потерпи браток, а мы тебя подлечим"
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16.11.2020 11:58 Ответить
Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник - Цензор.НЕТ 1159
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16.11.2020 11:06 Ответить
В камере одного из столичных СИЗО - что за бред написали?
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16.11.2020 11:10 Ответить
"Посковзувся на шкірці апельсину і впав на ніж 8 разів" (с)
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16.11.2020 11:14 Ответить
а шо в столиці є більше ніж 1 СІЗО???
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16.11.2020 11:20 Ответить
можливо ІТТ СБУ ще мається на увазі...
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16.11.2020 11:49 Ответить
Ойойой, а кто это сделал???
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16.11.2020 11:23 Ответить
Это охранники зарезали!
Заключенным ведь они запрещают иметь ножи.
Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело - Цензор.НЕТ 5535
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16.11.2020 11:39 Ответить
Злочинця знайти буде важко. Коло підозрюваних необмежене.
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16.11.2020 11:40 Ответить
"Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО"

Мля!!! Как оно туда попало???
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16.11.2020 12:05 Ответить
Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайдено в камері одного зі столичних СІЗО, - джерело - Цензор.НЕТ 2924
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16.11.2020 12:24 Ответить
Ну и как такое могло случиться, ведь камеры все закрыты, кто мог такое сделать, кроме как с надзирателей.
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16.11.2020 16:38 Ответить
 
 