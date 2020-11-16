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Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В камере одного из столичных СИЗО было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Вчера, 15 ноября, в камере одного из СИЗО Шевченковского района Киева было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.
По данным источника, он является гражданином Грузии, которого задержали в мае 2020 года.
Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство.
Топ комментарии
+11 neverlok lok
показать весь комментарий16.11.2020 11:02
+5 Sequent Valve
показать весь комментарий16.11.2020 11:10
+5 Алексей Достоевский
показать весь комментарий16.11.2020 12:05
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Заключенным ведь они запрещают иметь ножи.
Мля!!! Как оно туда попало???