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За сутки в МВД выявили 431 случай коронавируса, большинство в Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в МВД выявили 431 случай коронавируса, большинство в Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях

За минувшие сутки зафиксирован 431 случай заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2 885.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей выявили в Днепропетровской (+29), Черкасской (+38) и Львовской (+25) областях.

С начала пандемии коронавирусом заболели 17 859 работников МВД, выздоровели - 16 870, умерли - 52.

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Автор: Богдан Гуньковський
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поднять зарплату на 1000% За сутки в МВД выявили 431 случай коронавируса, большинство в Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях - Цензор.НЕТ 8345
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16.11.2020 11:08 Ответить
Не пускати на вулицю цю заразу.Закрити їх в камерах на самоізоляцію. За добу в МВС виявили 431 випадок коронавірусу, більшість у Дніпропетровській, Черкаській та Львівській областях - Цензор.НЕТ 627
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16.11.2020 11:17 Ответить
Стільки розвелось мусарні що окрім них боліти нікому,ще й гроші вимагають дармоїди.
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16.11.2020 12:07 Ответить
Я мусоров давно уже не вижу в городе, разве что изредка проедет их автомобиль. Где и от кого они заражаются? Если друг от друга, то может их следует проверить на наличие у них спида и триппера.
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16.11.2020 14:56 Ответить
 
 