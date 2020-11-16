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Минздрав оценит эффективность карантина выходного дня по динамике госпитализаций за 10-14 дней, - замминистра Микичак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав оценит эффективность карантина выходного дня по динамике госпитализаций за 10-14 дней, - замминистра Микичак

Министерство здравоохранения Украины проведет оценку влияния карантина выходного дня на динамику госпитализаций, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Основной целью внедрения карантина выходного дня является снижение нагрузки на медицинскую систему. Мы оценим действенность карантина выходного дня по динамике госпитализаций. Это не будет по сегодняшним показателям, а когда пройдет 10-14 дней. После оценки того, как действует карантин выходного дня, будем предлагать следующие шаги, следующие решения",-сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом замминистра отметила, что местные власти, которые не выполняют правительственных решений по карантину выходного дня, нарушают закон и ставят под угрозу жизнь граждан.

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Помимо этого, Микичак призвала предпринимателей "найти другие дополнительные виды заработка во время карантина – онлайн, дистанционно, на вынос".

"Наши медучреждения предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые в вынужденном простое. Больницам и центрам экстренки очень нужны сильные и здоровые рабочие руки – это экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной и кухни, электрики, водители, сторожа, вахтеры, разнорабочие", - сказала она.
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Топ комментарии
+3
МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 1238
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16.11.2020 11:26
+2
Так і є: зєля - барига, стєпанов - доктор смерть і барига кацапськми тестами в одній особі.
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16.11.2020 11:17
+1
МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 8989
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16.11.2020 11:25
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Правила форума Совет форумчан
Ідіоти - вирішіть питання нормальної діагностики а потім оцінюйте по кількості захворівших.
Нині велика кількість людей які хворіють в легкій формі вже і не здають навіть тест. А який сенс здавати коли результати лише через 7-10 днів?!

Я так розумію, що геноцид жителів України, розпочатий баригою і "доктор смерть" - триває!
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16.11.2020 11:12 Ответить
Так і є: зєля - барига, стєпанов - доктор смерть і барига кацапськми тестами в одній особі.
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16.11.2020 11:17 Ответить
Не чіпай зебіла. У них остання радість - "прі баріге біло есчьо хуже")
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16.11.2020 11:29 Ответить
Та да, як цибулю згадає, починає задихатися.
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16.11.2020 11:33 Ответить
Як який сенс,а 1500 грн в касу. Мені здається що сенс є....
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16.11.2020 11:28 Ответить
чего ждать от динамики с регулируемой статистикой?...
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16.11.2020 11:14 Ответить
похоже госпитализировть вообще не будут шоб доказать "ефективность"
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16.11.2020 11:14 Ответить
МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 8989
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16.11.2020 11:25 Ответить
МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 1238
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16.11.2020 11:26 Ответить
МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 6834 МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 6834 МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 6834 МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 1171 МОЗ оцінить ефективність карантину вихідного дня за динамікою госпіталізацій за 10-14 днів, - заступниця міністра Микичак - Цензор.НЕТ 8431
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16.11.2020 11:27 Ответить
 
 