Укравтодор - Уманскому: "В 2020 году по отношению к нам проведено рекордное количество проверок закупок"

В Укравтодоре в ответ на критику экс-министра финансов Игоря Уманского касательно аспектов "Великого будівництва" заявили, что в 2020 году Государственная аудиторская служба Украины проводит рекордное количество проверок закупок Укравтодора - более 260 процедур, и каждый день эта цифра растет.

Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook.

Как отметили в Укравтодоре, все торги проводятся через систему Прозорро - это открытые процедуры, которые можно изучать и отслеживать.

Комментируя тему новых правил тендерной документации, в "Укравтодоре" отметили, что впервые в истории Украины тендерная документация прописана не под конкретных подрядчиков, а под компании, которые имеют соответствующий опыт, материально-техническое обеспечение, работников, возможности финансового обеспечения тендера.

"Правила, которые стали новыми для украинского рынка - основываются на правилах закупок ЕБРР, Всемирного банка, Евросоюза. В 2020 году это позволило привлечь к работам на объектах "Великого будівництва" более 60 компаний. По состоянию на 13 ноября 20 подрядчиков Укравтодора выполняют контракты стоимостью более 1 млрд грн. Как видим, это никак не соответствуют обвинению в "картеле" для 6 игроков рынка", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, согласно соцопросу "Рейтинг", 53% украинцев довольны работой команды Укравтодора, а 56% - отмечают, что ремонты дорог увеличились, по сравнению с прошлыми годами.