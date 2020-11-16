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Новости Общество
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Укравтодор (661) Уманский (139)

Укравтодор - Уманскому: "В 2020 году по отношению к нам проведено рекордное количество проверок закупок"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Укравтодор - Уманскому:

В Укравтодоре в ответ на критику экс-министра финансов Игоря Уманского касательно аспектов "Великого будівництва" заявили, что в 2020 году Государственная аудиторская служба Украины проводит рекордное количество проверок закупок Укравтодора - более 260 процедур, и каждый день эта цифра растет.

 Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook.

Как отметили в Укравтодоре, все торги проводятся через систему Прозорро - это открытые процедуры, которые можно изучать и отслеживать.

Комментируя тему новых правил тендерной документации, в "Укравтодоре" отметили, что впервые в истории Украины тендерная документация прописана не под конкретных подрядчиков, а под компании, которые имеют соответствующий опыт, материально-техническое обеспечение, работников, возможности финансового обеспечения тендера.

"Правила, которые стали новыми для украинского рынка - основываются на правилах закупок ЕБРР, Всемирного банка, Евросоюза. В 2020 году это позволило привлечь к работам на объектах "Великого будівництва" более 60 компаний. По состоянию на 13 ноября 20 подрядчиков Укравтодора выполняют контракты стоимостью более 1 млрд грн. Как видим, это никак не соответствуют обвинению в "картеле" для 6 игроков рынка", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, согласно соцопросу "Рейтинг", 53% украинцев довольны работой команды Укравтодора, а 56% - отмечают, что ремонты дорог увеличились, по сравнению с прошлыми годами.
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Топ комментарии
+10
А кто "проверял"? 100% прокурор? Укравтодор - Уманскому: "В 2020 году по отношению к нам проведено рекордное количество проверок закупок" - Цензор.НЕТ 1240
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16.11.2020 11:12
+4
Непереконливо. Не таку відповідь ви маєте надати. А за кожним пунктом звинувачень Уманського.
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16.11.2020 11:17
+4
...або подати на нього в суд за наклеп та про захист ділової репутації. Інакше не повірю.
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16.11.2020 11:18
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А кто "проверял"? 100% прокурор? Укравтодор - Уманскому: "В 2020 году по отношению к нам проведено рекордное количество проверок закупок" - Цензор.НЕТ 1240
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16.11.2020 11:12 Ответить
Ну а як же вони знають, де можна перевіряючи підживитися. Так що в наших реаліях кількість перевірок ніколи не мала великого значення для покарання злодіїв та ворів. А з такою кількістю перевірок, то можна з впевненістю сказати, що крали і ділилися справно.
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16.11.2020 11:20 Ответить
Є пряма вимога МВФ аудиту витрат фонду Ковід міжнародними аудиторами.
Замість цього нам підсовують "аудит" від бенядіктової. Какая, тіпа, разніца. Укравтодор - Уманському: "У 2020 році щодо нас проведена рекордна кількість перевірок закупівель" - Цензор.НЕТ 9799
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16.11.2020 11:26 Ответить
Непереконливо. Не таку відповідь ви маєте надати. А за кожним пунктом звинувачень Уманського.
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16.11.2020 11:17 Ответить
...або подати на нього в суд за наклеп та про захист ділової репутації. Інакше не повірю.
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16.11.2020 11:18 Ответить
- Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Вове (с)
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16.11.2020 11:22 Ответить
Та навіть діти знають - по 800 метрів без тендеру - і крадеш безперешкодно .
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16.11.2020 11:26 Ответить
Пускай вас МВФ проверит. Вам скрыват не чего (по вашему мнению), а нам и МВФ приятно.
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16.11.2020 11:26 Ответить
Там опять дорога отваливается (Р-68).
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16.11.2020 11:29 Ответить
Другого ответа никто и не ждал. Только внешнему аудитору можно доверять, например от МВФ.
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16.11.2020 11:31 Ответить
сами себя проверяли под чутким надзором 100% неподкупной прокуратуры на крузаках и лексусах....
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16.11.2020 11:34 Ответить
Варто би перевірити і перевіряючих.
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16.11.2020 11:36 Ответить
Шо і справка є!?
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16.11.2020 11:44 Ответить
Перевіряючі задоволені відкатами?
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16.11.2020 11:56 Ответить
А вот на TZinform сегодня пишут, что на дороге Талалаивка-Ичня отслаивается асфальт хитроремонтированный. Маловато проверок наверное.
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16.11.2020 14:30 Ответить
 
 