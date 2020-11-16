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За нарушение карантина выходного дня закрыты более 1,5 тыс. заведений торговли, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За нарушение карантина выходного дня закрыты более 1,5 тыс. заведений торговли, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов, - Клименко

Больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировано в регионах, где местная власть отказывалась выполнять соответствующее решение Кабинета Министров Украины, много нарушителей также было в столице и в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"На протяжении этих выходных полицейские тщательно следили за соблюдением требований карантина "выходного дня", предусмотренного решением правительства. В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла почти 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1500 заведений торговли, почти 800 - питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов", - отметил глава Нацполиции.

По словам Клименко, составлены почти 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантина в отношении ответственных за это лиц, открыто 9 уголовных производств.

При этом глава Нацполиции подчеркнул, что больше всего нарушений карантина "выходного дня" полицейские зафиксировали в тех регионах, где представители местной власти официально заявили, что отказываются выполнять решение Кабмина – это Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области. Много нарушителей карантина "выходного дня" выявили в столице и в Киевской области.

"Я вновь подчеркиваю, что полиция действует в рамках своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства. Если граждане открыто игнорируют закон, то они должны понести соответствующее наказание", - подчеркнул Клименко.

В целом, Клименко отметил, что с начала действия карантинных ограничений в Украине полиция составила 52949 административных протоколов, по результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму более 20 млн грн.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Він теж майстер спорту у боротьбі з коронавірусом?
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16.11.2020 11:40 Ответить
Вот и стало понятно что реальной власти у мэров нет а люди им поверили и не стали закрываться.
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16.11.2020 11:40 Ответить
Парихмахерська це територія підвищенної небезпеки, де можна заразитися ковідом, а от атб чи епіцентр це зона вільної від вірусу, то може будемо відкривати шпиталі на території цих торгівельних мереж. Бо в нас сьогодні черга стоїть до АТБ метрів зі сто і головне що люди про дистанцію і вірус не хвилюються хвилюються щоб було що поїсти, щоб не довелося знову дітей як в 33 -му....
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16.11.2020 11:47 Ответить
Закрити багато ума не треба, а ось перемогти хворобу не кожне бидло при владі може.
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16.11.2020 12:15 Ответить
а як влада має перемогти, коли дебіли вештаються без масок, в повнісінькому автобусі стоїть купа народу фейс ту фейс, чхає, дихає одне одному в обличчя. В цьому також влада винна?
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16.11.2020 12:21 Ответить
не хочете карантин вихідного дня, отримаєте локдаун.
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16.11.2020 12:18 Ответить
За порушення карантину вихідного дня закрито понад 1,5 тис. закладів торгівлі, приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів, - Клименко - Цензор.НЕТ 4756
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16.11.2020 12:54 Ответить
 
 