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Рада во вторник рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня и законопроект об отсрочке РРО, - нардеп Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Рада во вторник рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня и законопроект об отсрочке РРО, - нардеп Железняк

Верховная Рада на заседании 17 ноября планирует рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня и законопроект об отсрочке РРО.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Голоса Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Железняк рассказал, что в 9:30 состоялось совещание глав парламентских фракций.

Он отметил, что согласована следующая повестка на вторник:

  1. Постановление о предупреждении о карантине за неделю №4320
  2. Постановление про отмену карантина выходного дня
  3. Законопроект об отсрочке РРО для ФОПов №4313
  4. Закон о районных советах №3651д
  5. Закон о долге Укрнафты 4119 и 4120 (это 9 млрд в ковидный фонд)
  6. Также вызовут в Раду премьера с докладом о состоянии борьбы с эпидемией.

По словам нардепа, парламент возможно также рассмотрит вопрос об упрощении регистрации вакцины против коронавируса (№4314).

Железняк отметил, что законопроекты о решении конституционного кризиса пока под вопросом.

"По графику: на данный момент 27 депутатов болеют ковидом. Если вторник будет продуктивный, то в среду-пятницу депутаты перейдут на онлайн режим в комитетах. Заседаний Рады соответственно не будет. Если возникнет необходимость – будет внеочередное заседание", - добавил нардеп.

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Постановление про предупреждение о карантине за неделю

Лишнее, - карантин надо вводить поздно вечером на завтра, - и главное штрафы побольше и видосики. От как счас сделали.
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16.11.2020 11:33 Ответить
Рада во вторник рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня и законопроект об отсрочке РРО, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 292
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16.11.2020 11:33 Ответить
Володимир Зеленський брехун. Записав чергове відео і жодного слова не сказав про проблеми, вдає наче їх не існує. Але браво рапортує про якісь досягнення, які ніхто не бачить.
Діра 300 млрд, ВВП впав, інвестори не йдуть в Україну. В країні криза, ліжок в лікарнях не вистачає, жодного ШВЛ не закуплено, кисню не вистачає, 12 тисяч захворівших на день та кількість зростає.
Уманський розповів, що з великого будівництва вкрали 40% грошей, а президент удає, що все добре і що це все наклеп. Гроші з ковід фонду замість підтримки населення та бізнесу осіли в кишенях олігархів наближених до президента.
Лікарям не виплачують страховку, немає масового тестування, немає аудиту фонду на боротьбу з ковід, про вакцину мовчу, бо, як виявилось, інститут, який повинен був її розробляти, за словами Зеленського, зробив заяву, що вони цього не роблять і не планували робити.
Країна летить в безодню і це закономірний результат безглуздої політики дилетантів, яких привів Зеленський до влади.
Semen Kabakaev
Рада у вівторок розгляне постанову про скасування карантину вихідного дня і законопроєкт щодо відтермінування РРО, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 3745
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16.11.2020 11:43 Ответить
Какая отсрочка - полностью отмена,слуги не предупредили бизнес перед выборами про планы на закон о кассовых аппаратов,у вас нет рава на введение этого зверячего закона,и прогоните уже взяточника-афериста гетьмановича.
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16.11.2020 11:45 Ответить
Яка відміна,по 2 шт на кожну торгову очку щоб зЄ-підприємці получили полнєйший кайф від вибраного реформатора, у нас в ТЦ 38 підприємців і 35 голосували за зЄ, а тепер бекають як барани що їм погано і буде ще хуже
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16.11.2020 14:31 Ответить
При воре потрохе они сейчас даже не бегали бы,так хоть год живыми продержались.
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16.11.2020 18:25 Ответить
Очередная победа разума над сарсапариллой!Вы думаете,что слуги поумнели? Они обосцались с перепугу
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16.11.2020 12:50 Ответить
Ни в одной стране мира нет рисковых видов деятельности, один умный Гетманцев придумал в Украине для уничтожения малого бизнеса. Рисковый вид деятельности это торгрвля наркотиками и оружием, что и процветает в Украине, этим займитесь придурки.
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16.11.2020 15:46 Ответить
 
 