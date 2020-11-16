Рада во вторник рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня и законопроект об отсрочке РРО, - нардеп Железняк
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Верховная Рада на заседании 17 ноября планирует рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня и законопроект об отсрочке РРО.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Голоса Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Железняк рассказал, что в 9:30 состоялось совещание глав парламентских фракций.
Он отметил, что согласована следующая повестка на вторник:
- Постановление о предупреждении о карантине за неделю №4320
- Постановление про отмену карантина выходного дня
- Законопроект об отсрочке РРО для ФОПов №4313
- Закон о районных советах №3651д
- Закон о долге Укрнафты 4119 и 4120 (это 9 млрд в ковидный фонд)
- Также вызовут в Раду премьера с докладом о состоянии борьбы с эпидемией.
По словам нардепа, парламент возможно также рассмотрит вопрос об упрощении регистрации вакцины против коронавируса (№4314).
Железняк отметил, что законопроекты о решении конституционного кризиса пока под вопросом.
"По графику: на данный момент 27 депутатов болеют ковидом. Если вторник будет продуктивный, то в среду-пятницу депутаты перейдут на онлайн режим в комитетах. Заседаний Рады соответственно не будет. Если возникнет необходимость – будет внеочередное заседание", - добавил нардеп.
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Лишнее, - карантин надо вводить поздно вечером на завтра, - и главное штрафы побольше и видосики. От как счас сделали.
Діра 300 млрд, ВВП впав, інвестори не йдуть в Україну. В країні криза, ліжок в лікарнях не вистачає, жодного ШВЛ не закуплено, кисню не вистачає, 12 тисяч захворівших на день та кількість зростає.
Уманський розповів, що з великого будівництва вкрали 40% грошей, а президент удає, що все добре і що це все наклеп. Гроші з ковід фонду замість підтримки населення та бізнесу осіли в кишенях олігархів наближених до президента.
Лікарям не виплачують страховку, немає масового тестування, немає аудиту фонду на боротьбу з ковід, про вакцину мовчу, бо, як виявилось, інститут, який повинен був її розробляти, за словами Зеленського, зробив заяву, що вони цього не роблять і не планували робити.
Країна летить в безодню і це закономірний результат безглуздої політики дилетантів, яких привів Зеленський до влади.
Semen Kabakaev