В Чехии число новых случаев COVID-19 за время локдауна уменьшилось в восемь раз - с 16 тысяч до 2 тысяч в сутки
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В Чехии число заболевших COVID-19 за прошедшие сутки опустилось до уровня начала октября – менее 2000 новых случаев.
Неделю назад заболеваемость достигала почти 16 000 новых пациентов в сутки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Минздрав Чехии сообщил о 1887 новых случаях коронавируса за воскресенье. Последний раз такая суточная заболеваемость наблюдалась 4 октября.
В Чехии за последние недели фиксировался быстрый рост заболеваемости коронавирусом, один из наибольших в Европе. Страна оказалась на первом месте в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения. Но за последнюю неделю, после введения более жестких карантинных мер, заболеваемость снизилась.
Всего с начала эпидемии в Чехии зафиксировали 460 116 заболевших COVID-19, 6208 человек умерли. Население страны – примерно 10,7 млн человек.
12 октября из-за распространения COVID-19 в Чехии закрыли бары и рестораны, а школы перевели на дистанционное обучение. 21 октября в Чехии ввели локдаун – были закрыты многие магазины, ограничено передвижение граждан.
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И нечего изголяться и качать права за Конституцию
Сиди дома, по возможности, и не рыпайся - здоровее будешь!
- в случае госпитализации в больницу (и только на скорой),
- ну и на работу минимально необходимому количеству работников критических отраслей по списку, который надо утвердить (со спецпропусками) - типа правоохранительные органы, коммунальщики, больницы и так далее.
Тогда всё равно вирус будет распространяться (из-за последних), но скорости упадут сильно и больницы за месяц разгрузятся. И тогда можно будет отменить ограничения - опять пойдёт всплеск, но пока он достигнет критических значений, уже вакцину, по идее, должны начать подвозить.
Це не карантин а профанація. Нема сенсу бмежувати на два дні потенцйно хворих з інкубаційним періодом 14 днів. Або два тижні й більше або нафік треба.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech-cases/czech-republic-reports-1887-new-coronavirus-cases-fewest-since-oct-4-idUSKBN27W0LX
Украина - страна людей, переходящих дорогу на красный свет.
Только локдаун, только хардкор
ХРЕНОВО!!!! БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ!
Факт перший - дійшовши до оригінальної статті, немає ссилки на офіційне джерело даних.
Факт другий - 1897 хворих - це дані суто за 15 число. Це фактично вихідний. Коли навряд чи масово ткстуються хворі.
І третє недолугий висновок про ефективність карантину через один показник за вихідний день.
Маніпуляція.
Нас тоже ждет отмена локдауна, после того как все будут придерживаться правил.