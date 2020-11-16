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В Чехии число новых случаев COVID-19 за время локдауна уменьшилось в восемь раз - с 16 тысяч до 2 тысяч в сутки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Чехии число новых случаев COVID-19 за время локдауна уменьшилось в восемь раз - с 16 тысяч до 2 тысяч в сутки

В Чехии число заболевших COVID-19 за прошедшие сутки опустилось до уровня начала октября – менее 2000 новых случаев.

Неделю назад заболеваемость достигала почти 16 000 новых пациентов в сутки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Минздрав Чехии сообщил о 1887 новых случаях коронавируса за воскресенье. Последний раз такая суточная заболеваемость наблюдалась 4 октября.

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В Чехии за последние недели фиксировался быстрый рост заболеваемости коронавирусом, один из наибольших в Европе. Страна оказалась на первом месте в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения. Но за последнюю неделю, после введения более жестких карантинных мер, заболеваемость снизилась.

Всего с начала эпидемии в Чехии зафиксировали 460 116 заболевших COVID-19, 6208 человек умерли. Население страны – примерно 10,7 млн человек.

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12 октября из-за распространения COVID-19 в Чехии закрыли бары и рестораны, а школы перевели на дистанционное обучение. 21 октября в Чехии ввели локдаун – были закрыты многие магазины, ограничено передвижение граждан.
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Топ комментарии
+7
В отличии от бреда с выходными днями полный локдаун на 2-3 недели реально работает.
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16.11.2020 11:37
+5
+. Или полный карантин для всех, включая герегу и колю-катлету, или не морочьте сраки.
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16.11.2020 11:42
+4
Если бы наши люди были чуть сознательнее и соблюдали бы простые противоэпидемические меры (маски, дистанция, воздержаться от походов в гости и пр.), таких результатов можно было бы добиться и без жесткого карантина.
Украина - страна людей, переходящих дорогу на красный свет.
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16.11.2020 11:42
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С нашими зебилами таких результатов не достичь...
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16.11.2020 11:37 Ответить
с нашим народом ты хотел сказать?)) правители народ не выгоняют на улицу без масок
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16.11.2020 11:56 Ответить
Выгоняют. Маски должны раздавать бесплатно. (По этому поводу даже закон есть)
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16.11.2020 12:01 Ответить
10 масок стоят как пачка сигарет. Так что, Борюсик, не разоришься!
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16.11.2020 16:15 Ответить
Ты ничего не понял, Ваня! Мне с голоду умереть? Я не могу пойти купить еду без маски. А маску я купить не могу. Или не хочу. Не важно! Нельзя требовать от людей что-то за их счёт. Ты требуешь - ты и обеспечь! Ну и во-вторых, если-бы маски выдавали на входе в магазы бесплатно, то и носили бы их больше и выбрасывали бы после использования, а не использовали неделями, что очень опасно!
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16.11.2020 17:16 Ответить
і на мітинги проти закриття.
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16.11.2020 12:05 Ответить
ты еще обращаешь внимание на митинги?))) любой митинг организовывается за 5 тыс уе
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16.11.2020 12:06 Ответить
ой, а ти б не вийшов на мітінг, якби твому бізнесу світила срака? чи вийшов би на нього лише за 5 уе? а у Рівному учора теж була за 5 у.е, чи у Сумах минулого тижня? а мамашкам. що у серпні гасали по площам проти закриття шкіл на дистанційку теж запалатили? не гони. народ виходит, бо вважає, що це щось дасть, а вважає, бо огранічєні у голові.
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16.11.2020 12:13 Ответить
без денег выходят только обезумевшие люди, вот когда сами заразятся или в стране начнется смертность в 10ки тыс, тогда кому будешь что то продавать?))) у меня знакомый так же легкомысленно относился к ковиду пока не загремел в больничку на 3 недели и каждый вечер смотрел как вывозят трупы газелькой из инфекционки. вот тем людям уже не нужно ни бизнеса ни денег
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16.11.2020 12:19 Ответить
а українські фопи багаті тіпа? у них теж є гроші, поки вони працюють. ти про слово "привентивний" чув хоч раз?
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16.11.2020 12:36 Ответить
Карантин - проверенный дедовский способ против всякой заразы.
И нечего изголяться и качать права за Конституцию
Сиди дома, по возможности, и не рыпайся - здоровее будешь!
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16.11.2020 12:44 Ответить
Нужен скзазать всем "запаситесь едой на 3 недели" и потом тупо ввести комендантский час на 3 недели с разрешением выходить из дома только в 2 ситуациях :
- в случае госпитализации в больницу (и только на скорой),
- ну и на работу минимально необходимому количеству работников критических отраслей по списку, который надо утвердить (со спецпропусками) - типа правоохранительные органы, коммунальщики, больницы и так далее.

Тогда всё равно вирус будет распространяться (из-за последних), но скорости упадут сильно и больницы за месяц разгрузятся. И тогда можно будет отменить ограничения - опять пойдёт всплеск, но пока он достигнет критических значений, уже вакцину, по идее, должны начать подвозить.
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16.11.2020 12:47 Ответить
В отличии от бреда с выходными днями полный локдаун на 2-3 недели реально работает.
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16.11.2020 11:37 Ответить
+. Или полный карантин для всех, включая герегу и колю-катлету, или не морочьте сраки.
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16.11.2020 11:42 Ответить
Нeповний карантин тeж працює, тільки гіршe.
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16.11.2020 11:55 Ответить
карантин вихідного дня теж може давати результати. Ти ніколи не модеш знати, де ти зустрінеш носія, який нагородить тебе вірусом. значить у вихідні вдома у тебе більше шансів його не підхопити. А у робочі дні та людина може тобі не зустрітись, бо ходить іншими шляхами на роботу наприклад.
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16.11.2020 12:07 Ответить
сенс карантину виявити захворіших і локалізувати. Людина до 8-ми днів взагалі може не знати що вона захворіла поки не почнуться симтоми. Два дні карантину це дрочєво щоб поазать шо влада "щось робить". І він до одного місця.
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16.11.2020 12:16 Ответить
хахах, откуда ти, велики ум? Сенс карантину - припинити розповсюдження. як передається вірус? при контакті. як зупинити передачу? не контактувати. як не контактувати? не шляться там, де його можна підхопити. Оце - загальний карантин. карантин ще ніколи не мав за ціль повиявляти захворівших. каша у тебе у макітрі.
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16.11.2020 12:32 Ответить
почитай значення слова карантин хоч у вікі чи шо) Людина свій рівень контактів все одно буде мати, незалежно сходить вона на роботу чи ринок в понеділок чи в неділю. Сенс же карантину щоб потенційно хвора людина сиділа вдома весь час латентного захворюювання а не два дні сиди а чотири гуляй. Вкурило розумака)
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16.11.2020 12:59 Ответить
видно тобі читання явно нічого не дало. ти чи в садок не ходив? там постійно карантини по вітрянці і т.п. і дітей відправляють сидіти вдома. єстєствєнно за цй час проявиться той, хто заразився. зато головне, що нові не заразяться. умнійчай далі, тебе занятно читати.
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16.11.2020 13:10 Ответить
...ля) а тепер уяви щоб в твоєму садіку відправляли на "карантин" до обіду, а після обіду хай повертаються. обмежили контакти мовляв)
Це не карантин а профанація. Нема сенсу бмежувати на два дні потенцйно хворих з інкубаційним періодом 14 днів. Або два тижні й більше або нафік треба.
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16.11.2020 13:14 Ответить
дурак ти, у садку у групі - стала контактна група. чи там у тебе прохідний двір?
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16.11.2020 13:17 Ответить
я розжуовувати більше не можу) і не хочу
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16.11.2020 13:20 Ответить
наче тебе хтось просив.
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16.11.2020 22:26 Ответить
хаха, так він може і ніколи не отримати симптоми. буде вважати себе здоровим і вапєть про його хомосапієсні права не носити маску і не сидіти вдома. і ходить усіх заражать. чи ти вже навчився виявляти носіїв? а нука розкажи.
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16.11.2020 13:13 Ответить
ти навіть значення слів не розумієш, вірусолог мамкин)
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16.11.2020 13:18 Ответить
як і ти, експерд інтернетний.
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16.11.2020 22:27 Ответить
Локда́ун (англ. lockdown - карантин, блокування, ізоляція) - це нага́льний протокол дій, який забороняє людям вільно входити або залишати певну зону.
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16.11.2020 11:45 Ответить
ну а так як у нас немає свого протоколу, то не лише чужі протоколи користуємо, а ще і саму назву.
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16.11.2020 12:08 Ответить
"локдаун" вообще-то.
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16.11.2020 11:46 Ответить
Звідки джерело такої інформації? Від степанова та ляшка?
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16.11.2020 11:41 Ответить
Рейтерс. Устраивает?

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech-cases/czech-republic-reports-1887-new-coronavirus-cases-fewest-since-oct-4-idUSKBN27W0LX
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16.11.2020 11:48 Ответить
Если бы наши люди были чуть сознательнее и соблюдали бы простые противоэпидемические меры (маски, дистанция, воздержаться от походов в гости и пр.), таких результатов можно было бы добиться и без жесткого карантина.
Украина - страна людей, переходящих дорогу на красный свет.
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16.11.2020 11:42 Ответить
Херня єто всё, особенно тупые надежды на маски.

Только локдаун, только хардкор
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16.11.2020 11:57 Ответить
Обычная марлевая маска останавливает от 60 (если на здоровом) до 80% (если на больном) вирусов на пути от больного к здоровому. Знаю по своему опыту, что из моих знакомых, которые фанатично носили маску, не заразились.
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16.11.2020 13:26 Ответить
В Чехии чиновники не живут воровством!!!! Сложно верить, что чиновники любого уровня , в Украине хотят чего-то, кроме личной наживы!!!! Это для меня дико, но я уже в это верю!!!
ХРЕНОВО!!!! БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ!
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16.11.2020 11:44 Ответить
просто их чиновников выбирали нормальные люди а не быдломасса как у нас
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16.11.2020 11:54 Ответить
Так ты же сам подтверждаешь его слова своим высоким слогом!
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16.11.2020 12:03 Ответить
Неправда. 2 тыс. это за воскресенье, когда тестируется мало. В пятницу было около 6 тыс. Полного локдауна нет, общественный транспорт работает как обычно, заводы, которые закрывали весной, работают, много магазинов работает, вообще такое впечатление, что всё как обычно.
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16.11.2020 11:49 Ответить
это же чехи, а нашим чем больше запрещаешь тем больше им хочется)))
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16.11.2020 11:52 Ответить
Яка цікава маніпуляція.
Факт перший - дійшовши до оригінальної статті, немає ссилки на офіційне джерело даних.
Факт другий - 1897 хворих - це дані суто за 15 число. Це фактично вихідний. Коли навряд чи масово ткстуються хворі.
І третє недолугий висновок про ефективність карантину через один показник за вихідний день.
Маніпуляція.
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16.11.2020 11:56 Ответить
Просто выходной день, это ничего не значит пока
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16.11.2020 12:17 Ответить
Но так правильно пока держат локдаун падает,а стоит отпустить но отпускать рано или поздно надо он опять набирает оборот как у нас весной как в Италии,Испании где были люди вообще закрыты построже чем у нас и сколько опять? там когда ослабили
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16.11.2020 12:50 Ответить
Не сортесь. Тут наоборот, радоваться надо. Вот, страны молодцы. Побеждают корону. Нам тоже будет легче это сделать, если https://healthfood.wiki/vitaminy/vitamin-b16 будем принимать дружно или другие витамины и питаться правильно.
Нас тоже ждет отмена локдауна, после того как все будут придерживаться правил.
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16.11.2020 12:53 Ответить
никто тут никогда правил придерживаться не будет, такой у нас нарид талантливый
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16.11.2020 16:20 Ответить
Не было там никакого лох-дауна
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16.11.2020 16:38 Ответить
 
 