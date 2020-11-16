Разумков предложил создать рабочую группу для подготовки решения по выходу из конституционного кризиса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает создать рабочую группу для подготовки компромиссного решения относительно выхода из конституционного кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил во время заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

"Мы должны переходить во второй этап - создать рабочую группу, которая бы непосредственно уже начала нарабатывать те законодательные инициативы, которые мы с вами планировали", - отметил спикер.

В то же время Разумков подчеркнул, что законопроект № 4304 о восстановлении некоторых отельных положений закона "О противодействии коррупции" и Уголовного кодекса Украины остается актуальным. Также председатель Рады напомнил, что этот законопроект разрабатывали и поддерживали практически все политические силы в Верховной Раде.

По словам Разумкова, депутаты очень быстро отреагировали на то, что Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. А также добавил, что задание данного законопроекта было "быстро отреагировать и вывести ситуацию в статус-кво, а далее уже нарабатывать совместную законодательную инициативу, которая помогла бы урегулировать и выйти из этой кризисной ситуации".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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