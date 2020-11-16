Разумков предложил создать рабочую группу для подготовки решения по выходу из конституционного кризиса
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает создать рабочую группу для подготовки компромиссного решения относительно выхода из конституционного кризиса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил во время заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.
"Мы должны переходить во второй этап - создать рабочую группу, которая бы непосредственно уже начала нарабатывать те законодательные инициативы, которые мы с вами планировали", - отметил спикер.
В то же время Разумков подчеркнул, что законопроект № 4304 о восстановлении некоторых отельных положений закона "О противодействии коррупции" и Уголовного кодекса Украины остается актуальным. Также председатель Рады напомнил, что этот законопроект разрабатывали и поддерживали практически все политические силы в Верховной Раде.
По словам Разумкова, депутаты очень быстро отреагировали на то, что Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. А также добавил, что задание данного законопроекта было "быстро отреагировать и вывести ситуацию в статус-кво, а далее уже нарабатывать совместную законодательную инициативу, которая помогла бы урегулировать и выйти из этой кризисной ситуации".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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