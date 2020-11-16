17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция

15 ноября около 13.00 в Буское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории железнодорожной станции "Красное" травмирован 17-летний местный житель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Как установили правоохранители, пострадавший залез на один из железнодорожных вагонов, который находился на отстое, чтобы товарищ сделал ему фото. При этом он схватился руками за высоковольтную линию электропередач, в результате чего получил поражение током и упал с вагона. Другой участник происшествия не пострадал.

В больнице, куда доставили парня, медики поставили ему диагноз "ожоги тела, поражение электрическим током".

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

"Правоохранители Львовщины еще раз предостерегают: железнодорожные станции - не место для развлечений. Ни в коем случае не пытайтесь подниматься на вагоны или локомотивы. Помните - высоковольтная контактная сеть находится под высоким напряжением и результатом таких поступков обычно становится поражение электрическим током, часто с летальным исходом. Кроме того, часто граждане, которые пытаются подняться на крышу вагонов, срываются и получают травмы, иногда - погибают, попадая под колеса подвижного состава", - сказано в сообщении.

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