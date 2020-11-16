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Львовщина (2684) несчастный_случай (314)

17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция

15 ноября около 13.00 в Буское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории железнодорожной станции "Красное" травмирован 17-летний местный житель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Как установили правоохранители, пострадавший залез на один из железнодорожных вагонов, который находился на отстое, чтобы товарищ сделал ему фото. При этом он схватился руками за высоковольтную линию электропередач, в результате чего получил поражение током и упал с вагона. Другой участник происшествия не пострадал.

В больнице, куда доставили парня, медики поставили ему диагноз "ожоги тела, поражение электрическим током".
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

"Правоохранители Львовщины еще раз предостерегают: железнодорожные станции - не место для развлечений. Ни в коем случае не пытайтесь подниматься на вагоны или локомотивы. Помните - высоковольтная контактная сеть находится под высоким напряжением и результатом таких поступков обычно становится поражение электрическим током, часто с летальным исходом. Кроме того, часто граждане, которые пытаются подняться на крышу вагонов, срываются и получают травмы, иногда - погибают, попадая под колеса подвижного состава", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии
+14
Теориа Дарвина в действии
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16.11.2020 11:55
+14
17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 4573
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16.11.2020 11:57
+10
Жаль , что почти во всех школах забили на физику . Теперь они спрашивают : "А если ток течёт , то почему из розетки не вытекает ? " 17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2028
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16.11.2020 11:58
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Теориа Дарвина в действии
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16.11.2020 11:55 Ответить
Вот что должно быть в голове чтоб ради фотки полезть на вагон до еще за оголенные провода хвататься.
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16.11.2020 11:56 Ответить
В голове ничего нет, просто пустая черепная коробка, вот и результат.
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16.11.2020 12:21 Ответить
Это бред что он дотронулся до проводов. Если бы он и достал до провода, и схватился за провод, то упасть обугленное тело смогло только после того как отгорела рука. И в больничку бы его уже 100% не везли.
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16.11.2020 13:45 Ответить
"При этом он схватился руками за высоковольтную линию электропередач..."

Поколение идиотов. В 17 лет уже мог бы и знать кое-что из законов физики.
Выздоровления конечно. Может это заставит переосмыслить многое и начать дружить с головой
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16.11.2020 11:57 Ответить
теперь он электрик)) ПТУ уже электриков не обучает и парень решил сам себя обучить, теперь напругу в розетке будет мерять двумя пальцами (если они у него остались по 27000 вольт) если в вольтаже ошибся поправьте.
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16.11.2020 12:38 Ответить
17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 4573
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16.11.2020 11:57 Ответить
Жаль , что почти во всех школах забили на физику . Теперь они спрашивают : "А если ток течёт , то почему из розетки не вытекает ? " 17-летний парень получил поражение электрическим током при попытке сделать фото на крыше ж/д вагона на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2028
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16.11.2020 11:58 Ответить
- как работает трансформатор?
- у-ууууу....
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16.11.2020 12:03 Ответить
Не смешно . Моему 20 лет . Сам с ним занимался . Рассказывал основы электротехники , учил работе и безопасности при работе с электроинструментом .
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16.11.2020 12:07 Ответить
Ну і що? Знайомий - сапер. Кілька разів показував сину, як спрацьовує порох і інші ВР, в умовах "вільного горіння" і "в замкнутому просторі"... Синок умудрився "всобачить" петарду, в Новорічну ніч, в унітаз... Сім"я 1-2 січня ходила срать на відро...
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16.11.2020 12:43 Ответить
Ех, жаль шо хлопчина вчасно в ютубчік не зазирнув. Там би йому розказали шо тре робити з відром із лайном, і шо його невинна витівка з унітазом - це ацтой. 😁
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16.11.2020 12:52 Ответить
Может как раз и заглянул. Но решил попробовать сам.
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16.11.2020 13:20 Ответить
17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 7901 в детстве мне один дед рассказывал как его поймали после войны в подвале и отправили учиться в ремесленное училище, там было две группы электрики и столяра, он попал к электрикам, учителем был фронтовик без ноги на костылях, в общем учились учились и начались практические занятия, учитель подключает кабель к электродвигателю в этот момент ученик с криком ВКЛЮЧАЮ )) дергает за рубильник, костыли летали по всему классу)) прийдя в себя учитель спросил - зачем ты это сделал, ученик ответил - я хотел посмотреть как ЭЛЕКТРИЧЕСТВА БЫСТРО БЕГАЕТ ПО ПРОВОДАМ)) учитель подумал и сказал - не будет с тебя электрик перевожу в столяра.
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16.11.2020 13:15 Ответить
Жалко парня!!!!
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16.11.2020 12:00 Ответить
Жалко . Дальше будет только хуже . Молодые не понимают , что опасно . Их этому не учат .
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16.11.2020 12:03 Ответить
Цього вже навчило. Буде лампочки мінять в діелектричних перчатках😁
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16.11.2020 12:05 Ответить
Нормально. Його знайомі вже знають що провода це бо бо. Буде вава. А хто фізику не гуляв і так знав.
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16.11.2020 12:07 Ответить
Вы надеетесь, что у его знакомых отложилось в голове, что бо-бо это следствие касания или приближения к проводам? 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 4559Что-то большие
сомнения, что там хоть какие-то причинно-следственные связи образуются! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 8826
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16.11.2020 17:25 Ответить
Шкода, звичайно, що таку дурість зробив власноруч. Батьків теж шкода , на лікування коштів піде дуже багато , але все одно вже здоровим не буде, а вони будуть нести цей хрест і звинувачувати себе... Журбинка , одним словом.
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16.11.2020 12:09 Ответить
да, родителей жаль, слезы и растраты на долгие месяцы. его не жалко, в таких случаях лучше сразу смерть, раз переплакать и все.
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16.11.2020 14:52 Ответить
А кто виновен в этом, как не он сам, такой здоровый лоб, а ума, как у грудного ребёнка.
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16.11.2020 16:08 Ответить
дуже пощастило,що залишився живий..
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16.11.2020 12:04 Ответить
такие дурачки остаются живыми если полез правой рукой с поднятой левой ногой, в такой позе дедушка Дарвин сердится меньше, но пальцы отгарают в любом случае.
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16.11.2020 12:50 Ответить
Лучше в розетку засунуть палец, больше шансов остаться среди живых.
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16.11.2020 12:11 Ответить
И чудное селфи можно снять в это время.
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16.11.2020 13:29 Ответить
Не факт, не факт! Особенно в мокрых носочках! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 8919
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16.11.2020 17:28 Ответить
Интересно, а повторные случаи были?
Или с первого раза учатся на всю жизнь? Типа "антитела"
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16.11.2020 12:11 Ответить
Овощи, обычно, два раза в одну розетку не лазят! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 700
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16.11.2020 17:29 Ответить
це побочка від передоза кон\дітеркою
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16.11.2020 12:14 Ответить
Поражение мозга там с рождения.
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16.11.2020 12:17 Ответить
Получил сильный удар током, ожёг, а потом ещё, упал с вагона.
Надеюсь фотка удалась.
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16.11.2020 12:24 Ответить
а тё? но только ее подписать надо - лузёр, почти дарвинист
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16.11.2020 13:16 Ответить
Руки тряслись. Фотка расплывчатая. Нужно повторить.
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16.11.2020 13:30 Ответить
Довбодятлів не жалко...
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16.11.2020 12:31 Ответить
Надо
подать в суд и получить многомилионную компенсацию. От ЖД. Потом на каждом вагоне
будет надпись. Не влезай, это можетбыть вредно для здоровья. На каждом проводе.
Не прикасайся! Бо, может вп*здяч**. Обов'язково на трех языках. Спасем
генофонд.
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16.11.2020 12:31 Ответить
Сразу видно, что Вы-то не страдаете этой ху..ней! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5711 Все эти надписи есть, но писаны они не для придурков, не умеющих читать! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5775
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16.11.2020 17:33 Ответить
В такому віці в мена бажання було дівчат щупати, а не фоткатись на вагоні...
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16.11.2020 12:37 Ответить
не нада! тоже може ударіть ))
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16.11.2020 15:04 Ответить
Ну якщо не підготовиш, а зразу почати ШШупать то може 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 3022 Але ж це не 27,5 кіловольт 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 852
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16.11.2020 15:12 Ответить
Да ладно! Девичье нет не всегда - НЕТ! Даже произнесенное кулачком! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 4501
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16.11.2020 17:35 Ответить
естественный отбор . так вседа было . мы в детстве глаза выбивали самопалами и рогатками . кому то везло .а кому то не очень . было и будет .
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16.11.2020 12:45 Ответить
Улюбене прислів"я старшини роти, Колі Сумбаєва, : "Родине нужны герои, а пи.да рожает дураков...".
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16.11.2020 12:47 Ответить
Зато фото крутое в инстаграм сделал!
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16.11.2020 12:54 Ответить
Як оригінально! (Мається на увазі фінал цього "дійства"!) 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 5849
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16.11.2020 13:10 Ответить
Де ставить лайк и подписываться на канал?
Продолжение будет?
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16.11.2020 13:21 Ответить
А в электротрансформаторе можно получить эксклюзивные фото!
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16.11.2020 13:34 Ответить
Нужно на каждой станции поставить вагон с надписью «Для селфи придурков».
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16.11.2020 14:08 Ответить
всё было не так. электропоезд остановился на проходе возле гаражей, где все люди ходят с одного микрорайона на другой. парни полезли через цистерну, но они не знали, что провода касаться не обязательно, тело замкнёт дугу на цистерну, даже если до провода будет 70-80 см. еще одна нелепая смерть при президенте зеленском
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16.11.2020 14:15 Ответить
Дядя, ты дурак?
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16.11.2020 17:37 Ответить
да, зеленскому не впервой убивать. он ведь убил Эрику
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16.11.2020 18:42 Ответить
Другой раз навряд уже полезет, да и другим будет урок надеюсь.
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16.11.2020 16:14 Ответить
На площади у зевак, пялившихся как рубят руки ворам, больше всего воровали кошельков! 17-річний хлопець зазнав удару електричним струмом під час спроби зробити фото на даху залізничного вагона на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2263
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16.11.2020 17:39 Ответить
Жаль... что фото нету: пацан к успеху шел... пришел, а тут его фото не выкладывают
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16.11.2020 17:33 Ответить
 
 