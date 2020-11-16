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Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы

Верховная Рада пригласила премьер-министра Дениса Шмыгаля и весь состав Кабинета Министров на пленарное заседание во вторник, 17 ноября. Правительство должно отчитаться по карантину выходного дня.

Об этом заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк во время согласительного совета Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Пригласить завтра главу правительства вместе со всем составом Кабинета Министров, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина. Есть ли действительно этот план. Особенно это касается, конечно, вопроса карантина выходного дня. И основное - каково состояние выполнения постановления Верховной Рады о мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии. И самое главное, почему вместо выполнения этого постановления, которая дает правительству четкий план действий и шагов, который необходимо сделать для усиления возможности именно медицинской системы противостоять ковиду, Кабмин перешел к так званым "неоднозначным решениям", которые ставят многих граждан в безвыходное положение", - отметила Кондратюк.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

Также читайте: Вице-спикер Кондратюк сообщила, что исполняет обязанности председателя Рады с 12 ноября

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 2097
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16.11.2020 12:05
+6
Шмыгаль расскажет про рост надоев на душу населения и пообещает создать комиссию, по расследованию работы предыдущей комисии. А потом нужно будет создать штаб и начать бороться.
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16.11.2020 12:16
+5
то есть нихера не делать "работа в комитетах" Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 8350
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16.11.2020 12:04
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то есть нихера не делать "работа в комитетах" Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 8350
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16.11.2020 12:04 Ответить
Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 4386
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16.11.2020 12:18 Ответить
А что у нас карантин?
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16.11.2020 12:05 Ответить
эээ, адаптивный.
власти раскрашивают карту Украины в разные цвета, а народ кто что хочет, то и делает.
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16.11.2020 12:14 Ответить
Эээ, уже нет, обычный
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16.11.2020 12:16 Ответить
Да, сорян, пропустил.
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16.11.2020 12:19 Ответить
Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 2097
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16.11.2020 12:05 Ответить
"Вихода из карантина" ? Що вона курить? Те саме, що і зе?
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16.11.2020 12:07 Ответить
Та не,намного круче!Они хотят назавтра узнать результат о инфекции с недельным инкубационным периодом! Хотят придумать медицинский способ при том что в странах где медицина на порядок круче нашей медицинский способ не работает и они карантиняься вплоть до комендантского часа!
Не, диверсия Зешайки в провале подготовки к осенней вспышке это факт, но опять превратят в говорильню и настоятельные требования спасти бизнес халдеев и лицедеев.
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16.11.2020 12:31 Ответить
Я одно понял : у слуг своя жизнь , у нас своя .
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16.11.2020 12:10 Ответить
Это какой то дурдоМ
Что ж вы натворили пырзыденты(
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16.11.2020 12:11 Ответить
Какое видение? Ничего не вижу,ничего не слышу,ничего никому не скажу.
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16.11.2020 12:14 Ответить
Шмыгаль расскажет про рост надоев на душу населения и пообещает создать комиссию, по расследованию работы предыдущей комисии. А потом нужно будет создать штаб и начать бороться.
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16.11.2020 12:16 Ответить
Може ця тварина розповість про "стройку веку" та мільйон нових робочих міст. Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 2645
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16.11.2020 12:18 Ответить
Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 4564
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16.11.2020 12:20 Ответить
О да.... У Арьева та ещё "пыка". Особенно после того, как он дорвался до корыта. Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 4544
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16.11.2020 13:09 Ответить
а у какого он корыта? Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 32шо таки зеленые щуры жалуются не недостаточность корма?пусть соседей по корыту порасталкивают
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16.11.2020 13:35 Ответить
Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 7225
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16.11.2020 12:37 Ответить
Може не з*явитися. Він на черзі якого ще не "звалила" температура і який ще не "звалив" на лікарняний.
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16.11.2020 12:45 Ответить
Его сразу надо приглашать за решетку.
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16.11.2020 12:47 Ответить
пане Шмиґалю, ось Вам безкоштовна порада: нумо на карантин з "ковід-ом". Мовляв, я також захворів Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 3942
Цікаві були б подальші ходи блаЗЄнських. Рада запросила Шмигаля до парламенту, щоб "почути його бачення виходу з карантину", - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 3942
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16.11.2020 12:48 Ответить
 
 