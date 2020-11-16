За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, восемь - выздоровели, выявили 879 случаев, - Кличко

В Киеве с начала пандемии 51 499 подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Динамика распространения вируса у нас, к сожалению, - крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве еще 879 больных. Это при том, что в выходные, как правило, регистрируют меньше инфицированных. Поскольку работают не все лаборатории. Умерли 11 человек. Всего от коронавируса в столице 976 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 51 499", - отметил Кличко.

Среди заболевших: 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 28 девочек от девяти месяцев до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 24 мальчика от трех до 16 лет. Заболели в том числе и 43 медика.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки восемь человек. Всего коронавирус побороли 18 767 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 125, в Оболонском - 115 и по 112 случаев в Подольском и Соломенском районах.

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