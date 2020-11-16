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За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, восемь - выздоровели, выявили 879 случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, восемь - выздоровели, выявили 879 случаев, - Кличко

В Киеве с начала пандемии 51 499 подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Динамика распространения вируса у нас, к сожалению, - крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве еще 879 больных. Это при том, что в выходные, как правило, регистрируют меньше инфицированных. Поскольку работают не все лаборатории. Умерли 11 человек. Всего от коронавируса в столице 976 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 51 499", - отметил Кличко.

Среди заболевших: 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 28 девочек от девяти месяцев до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 24 мальчика от трех до 16 лет. Заболели в том числе и 43 медика.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки восемь человек. Всего коронавирус побороли 18 767 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 125, в Оболонском - 115 и по 112 случаев в Подольском и Соломенском районах.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Чемто напоминает фильм ,,матрица,, все говорчт про аоронавирус, но никто заболевших невидел !
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16.11.2020 12:14
+2
Допустим, а где хоть 25% гарантии, что хоть один из этих людей болеет коронавирусом ???
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16.11.2020 12:18
+1
сходите в инфекционку. в идеале без маски сходите, чтоб наверняка быть тебе уверенным, что там никого нету
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16.11.2020 12:16
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Только он не сильно переживал , когда за него голосовали . Давайте будем честными . За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, восемь - выздоровели, выявили 879 случаев, - Кличко - Цензор.НЕТ 3539
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16.11.2020 12:14 Ответить
Чемто напоминает фильм ,,матрица,, все говорчт про аоронавирус, но никто заболевших невидел !
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16.11.2020 12:14 Ответить
сходите в инфекционку. в идеале без маски сходите, чтоб наверняка быть тебе уверенным, что там никого нету
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16.11.2020 12:16 Ответить
Допустим, а где хоть 25% гарантии, что хоть один из этих людей болеет коронавирусом ???
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16.11.2020 12:18 Ответить
Как можно о чем-то говорить, если реальная суть это заразы до сих пор не определена мировой медицинской элитой, до сих пор спорят - это вирус или микроб? Нет конкретики ни в механизме заболевания, ни в способах ее распространения, кругом одни предположения, мало отличающиеся от пневмонии. Наконец-то начала пробиваться информация, что эту заразу можно причислить к группе гриппов. Посмотрите, что творится с тестами - есть пример - моряк должен уходить в рейс, естественно нужна правка и по Covid обязательно - в гос.поликлинике ему дали срок - две недели + 430 грн., в частой клинике за 3500 грн. сделали за сутки, а потом судоходная компания ещё продублировала его в своей клинике (бесплатно!) и главное - все тесты разные. Как это может быть за трое суток? Что это за тесты? А как и чем тогда определяют выздоровивших? А почему люди заболевают сразу после выздоровления? Отсюда вопрос - это каждый день озвучиваемые МОЗ цифры - это подозрение, это заболевшие или это уже положенные в больницы или в реанимации, что это за статистика? Это стало напоминать результаты голосования на выборах - сколько нужно, столько и объявят (!?). Ели такая чехарда с тестами, то как можно вести речь о вакцинации. Если не известна суть болезни, то о какой вакцине вообще идет речь? За 4-6 месяцев не создают и не запускают в практику лечения самые простые лекарства, для этого нужно 1,5-2 года, а вакцина - сложнейший медикаментозный комплекс. А ее уже в Интернете продают!? Видимо правильно сегодня некоторые шутят - фармацевты должны уложиться с созданием и запуском этой вакцины до окончания эпидемии (!?)
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16.11.2020 13:07 Ответить
P.S, В Украине прецендент - Министр здравохранения - хирург по образованию, но с нулевым стажем медицинской работы (???). Как он может принимать профессиональные решения в такой сложнейшей отрасли, как обеспечение здоровья людей, если он даже не владеет профессиональным лексиконом?
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16.11.2020 13:13 Ответить
Я ниразу неслыхал и не встречал за год ни одного. На моём предприятии около 1000 рабочих, ниукого небыло короны, хоть и ходят без масок !
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16.11.2020 12:22 Ответить
На своём предприятии дворником работаешь?
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16.11.2020 12:29 Ответить
1. "ниразу"
2. "неслыхал"
3. "ниукого"
4. "небыло"
2-
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16.11.2020 12:31 Ответить
"Некороновируса, непростуды ниукого небыло. А я неуч в школе неучился и на уроки неходил")))
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16.11.2020 12:35 Ответить
Что значит "никто"?
Тебя кто уполномочил писать от имени "всех"?
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16.11.2020 12:27 Ответить
Не свисти. У меня треть знакомых уже заболели. Им твои высеры не кажутся забавными.
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16.11.2020 12:29 Ответить
Главное хозяева рыгаловок митингуют против карантина.
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16.11.2020 12:28 Ответить
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в "моей" наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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16.11.2020 12:37 Ответить
 
 