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детсад (418) карантин (16730) Кличко (4517) школа (2888) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 2 детских сада. COVID-19 болеют 486 педагогов и 615 учеников, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 2 детских сада. COVID-19 болеют 486 педагогов и 615 учеников, - Кличко

В столице закрыты на карантин 7 школ и 2 детских сада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Ситуация в школах и детских садах столицы пока контролируемая. На сегодня в городе закрыты на карантин 7 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. На дистанционном обучении находятся 646 классов в 194-х школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 615. Также болеют 486 педагогов, - сообщил мэр.

По совам Кличко, в детских садах, из-за выявленных случаях вируса, временно закрыта 81 группа в 65-ти садах. Полностью на карантин закрыты два садика. Наполненность детей в детсадах - более 53%.

Он также отметил, что город обеспечил учебные заведения необходимыми дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, восемь - выздоровели, выявили 879 случаев, - Кличко
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а остальные школы и детсады уже не распространяют заразу? шапито 95 или эксперимент проводит или с головой вообще плохо, каждый день считают койки по больницам, закрывают кафе и кинотеатры дискотеки и т.д. НО при этом поощряют учебные классы носик к носику и между партами пол метра, цирковые идиоты, больше слов нет.
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16.11.2020 12:28 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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16.11.2020 18:33 Ответить
Ага. Я вот прочитала что школы можно закрыть если50Проц на самоизоляциИ!! Это просто караул!
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16.11.2020 12:39 Ответить
главное дороги на кладбища отремонтировали, так сказать в последний путь с комфортом, а бабы ещё нарожают, если будет кому и от кого.
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16.11.2020 13:01 Ответить
Почему Кличко говорит об Одессе?
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16.11.2020 12:40 Ответить
Для того чтобы детки не болели и не было пандемии , надо укреплять организм, https://healthfood.wiki/prodykty/chernika и желательно и свой тоже, не только детский. Здесь вопрос ведь не в том, что школы закрывают.. А понятно же почему
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16.11.2020 12:46 Ответить
Це вже катастрофа! По тисячі за день... Основна причина - це школи та інші навчальні заклади. Діти дуже активні, близько спілкуються один з одним, але легко переносять, а потім несуть ковід домашнім. Зараження у класах де 30-35 учнів відбувається миттєво - тому ми і бачимо спалах вірусу після літніх канікул. Була невелика павза після осінніх канікул, але зараз ковід знову набирає оберти. Всі країни-сусіди перевели школи на дистанційну освіту: Польша, Румунія, Чехія, а в них медицина куди краще нашої. У нас буде колапс та народні бунти, коли люди будуть помирати під дверима лікарень. Мовчу вже про те, що лікування середніх форм обходиться у 20-40 тисяч гривень. А про важкі - страшно й казати...
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16.11.2020 18:33 Ответить
 
 