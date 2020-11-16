В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 2 детских сада. COVID-19 болеют 486 педагогов и 615 учеников, - Кличко

В столице закрыты на карантин 7 школ и 2 детских сада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Ситуация в школах и детских садах столицы пока контролируемая. На сегодня в городе закрыты на карантин 7 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. На дистанционном обучении находятся 646 классов в 194-х школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 615. Также болеют 486 педагогов, - сообщил мэр.

По совам Кличко, в детских садах, из-за выявленных случаях вируса, временно закрыта 81 группа в 65-ти садах. Полностью на карантин закрыты два садика. Наполненность детей в детсадах - более 53%.

Он также отметил, что город обеспечил учебные заведения необходимыми дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса умерли 11 киевлян, восемь - выздоровели, выявили 879 случаев, - Кличко