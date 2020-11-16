Рада может провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о выходе из конституционного кризиса, - Корниенко

Первый заместителя главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о возможном проведении внеочередного заседания Верховной Рады, на котором рассмотрят подготовленные рабочей группой законопроекты о выходе из конституционного кризиса.

Об этом сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надо понимать, что время истекает, решать вопрос возвращения декларирования тоже надо. Возможно, при активной работе рабочей группы (по подготовке законопроектов. - Ред.) у нас есть потенциал на внеочередное заседание, инициированное, например, президентом", - сказал Корниенко.

Он напомнил, что у Верховной Рады есть практика проведения внеочередных заседаний, как это было весной этого года.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.