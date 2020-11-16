Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику
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Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.
Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.
Как отмечается, подписание правительством Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики стало важным шагом в поиске выхода из кризиса в отрасли - инвесторы добровольно согласились на снижение "зеленого" тарифа, а власть обязалась погасить долги перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.
Меморандум стал основой для принятия парламентом закона № 810 от 21 июля 2020 года, который, в свою очередь, предусматривал сокращение "зеленого" тарифа начиная с 1 августа 2020 года. Ожидалось, что Закон № 810 восстановит платежную дисциплину со стороны "Гарантированного покупателя" (ГП), в частности, путем разблокирования дополнительных источников финансирования для ГП, таких 20% софинансирования платежей по "зеленому" тарифу из государственного бюджета и выпуска государственных облигаций для погашения накопленного долга ГП перед производителями возобновляемой энергии.
"Мы очень обеспокоены тем, что Гарантированный покупатель до сих пор не выполняет своих обязательств восстановить полные и своевременные платежи производителям возобновляемых источников энергии и начать погашение накопленного долга ГП до конца 2020 года. Это является нарушением соглашения согласно меморандуму", - отмечается в обращении.
Послы напомнили, что власть не выполняет свои обязательства. По их мнению, это негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат Украины.
"Украине будет трудно достичь цели по возобновляемым источникам энергии, определенной Энергетической стратегией Украины и международными обязательствами Украины в рамках Парижского климатического соглашения, если инвесторы не могут полагаться на законодательную базу Украины и решимость правительства выполнять свои обязательства", - отметили послы.
"Мы ожидаем от Вас, что Украина выполнит свои обязательства по восстановлению благоприятных и стабильных условий для инвесторов в секторе возобновляемых источников энергии. Это послужит укреплению доверия инвесторов к Украине ", - добавили послы.
Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.
Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.
4 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Законопроект был передан для подготовки ко второму чтению по сокращенной процедуре.
Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.
По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.
Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
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https://generacia.energy/ru/interesnoe/zt-mir-03012020/
«Зелений тариф» для підприємств
Ну вот посравнивай в своей статье с наземными во Франции, Германии, ближайшая Болгария 6-8 евроцентов. Т.е. на порядок бедная Украина закупает в 1.5-2 раза дороже. Может, бедной стране рановато из бюджета тратить громадные деньги улюбленным олигархам, нам бы че-нить попроще, но подешевле
".... Вранье. У нас тарифы как в той-же Италии, Сербии, и т.д, и ниже той-же Бельгии, Хорватии, Боснии, Испании, Швейцарии, местами Франции и т.д. Все зависит стартовых условий и от времени старта реформ. Кто начал раньше -- сейчас имеют более низкие тарифы...." Это раз.
И повторю еще раз. Главное в том, что до прихода зеленой пошести все работало нормально, сбалансированно и без перекосов. И Энергоатом, и тепловая генерация, и зеленка были с прибылью. Все были с прибылью и никто не жаловался. И только в конце лета 2019 все посыпалось, когда Бенины холуи дорвались до энергетики. Тож смачного. Это два.
И кстати, эти "дешевые" тарифы Зели обходятся стране и налогоплательщикам в хренову кучу судебных исков -- на 600 млн. в Украине и более 3 млрд.баксов на Западе. (суммарно уже более 80 млрд.грн !!!) В сворачивании и так скудных теперь инвестиций и в куче скандалов с западными партнерами и т.д. Плюшки получили Беня с Ахметкой и их холуи, а платить за них будет из своего кармана весь народ. Смачного, зебильчик. Не сильно обляпайся.
1. Ахметов
2. Ахметов
3. Ахметов
....
330. Ахметов
Беднее его - только Коломойский ))
Не пишіть дурницбь.
Во список всех "иностранных инвесторов", пытающихся содрать бабло с Украины.
А уж потом задавай вопрос "А кто оставшиеся 37%?"
Два вечно бедных и голодных посла!
нах.... лісом цих послів разом з їхньою енергетикою!
Навіщо переплачувати втридорога маючи атомні електростанції?!
Зєлю геть. Дострокові.
так нет, требуют побороть коррупцию, олигархию
мо послы с мугунии буа и нагариваса тоже
так им прибыльней было бы инвестировать в "казино рояль"
Сулівано, отримай вподобайку... Мужній ти чоловік (ічка?), якщо визнав свою проблему та партії...
Хай засуне свою зелену енергетику собі у дупу, бо вона дорожче ніж енергія АЕС у рази і за все це платить пересічний українець