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посол (1727) энергетика (2036) инвесторы (331)

Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Послы 11 стран требуют от Украины выполнить

Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.

Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи.

Как отмечается, подписание правительством Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики стало важным шагом в поиске выхода из кризиса в отрасли - инвесторы добровольно согласились на снижение "зеленого" тарифа, а власть обязалась погасить долги перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

Меморандум стал основой для принятия парламентом закона № 810 от 21 июля 2020 года, который, в свою очередь, предусматривал сокращение "зеленого" тарифа начиная с 1 августа 2020 года. Ожидалось, что Закон № 810 восстановит платежную дисциплину со стороны "Гарантированного покупателя" (ГП), в частности, путем разблокирования дополнительных источников финансирования для ГП, таких 20% софинансирования платежей по "зеленому" тарифу из государственного бюджета и выпуска государственных облигаций для погашения накопленного долга ГП перед производителями возобновляемой энергии.

"Мы очень обеспокоены тем, что Гарантированный покупатель до сих пор не выполняет своих обязательств восстановить полные и своевременные платежи производителям возобновляемых источников энергии и начать погашение накопленного долга ГП до конца 2020 года. Это является нарушением соглашения согласно меморандуму", - отмечается в обращении.

Послы напомнили, что власть не выполняет свои обязательства. По их мнению, это негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат Украины.

"Украине будет трудно достичь цели по возобновляемым источникам энергии, определенной Энергетической стратегией Украины и международными обязательствами Украины в рамках Парижского климатического соглашения, если инвесторы не могут полагаться на законодательную базу Украины и решимость правительства выполнять свои обязательства", - отметили послы.

"Мы ожидаем от Вас, что Украина выполнит свои обязательства по восстановлению благоприятных и стабильных условий для инвесторов в секторе возобновляемых источников энергии. Это послужит укреплению доверия инвесторов к Украине ", - добавили послы.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.
Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

4 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Законопроект был передан для подготовки ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.
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Топ комментарии
+10
Перед этим огласите список инвесторов . Буду очень удивлен , если там не будет наших воров.
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16.11.2020 12:49
+10
Господи, до чего Ахметка только не додумается лишь бы содрать с украинцев последние деньги. Даже зарегистрировал свои фирмы в десяти странах на бомжей. Кто то видел в живую етих *инвесторов*? А вы может сами выкупите у Ахметова его *зеленую енергию* по его *зеленым тарифам*?
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16.11.2020 12:51
+7
Врешь. И как всегда тупо врешь. Законы были приняты еще при Яныке. И договора заключены. Но и главное не в этом. Главное в том, что до прихода зеленой пошести все работало нормально и без перекосов. И Энергоатом, и тепловая генерация, и зеленка были с прибылью. И только в конце лета 2019 все посыпалось. Тож кушай, зебил, свое зеленое и не обляпайся. Смачного.
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16.11.2020 13:02
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Чего они хотят от больных ? Послы 11 стран требуют от Украины выполнить "зеленый" меморандум и погасить долги перед инвесторами в зеленую энергетику - Цензор.НЕТ 3603
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16.11.2020 12:44 Ответить
Чтобы больной пришел в чувство.
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16.11.2020 12:46 Ответить
АНАЛОГИЧНО с Меморандумом Будапешта о гарантиях Украине как нам было сказано НАМ- что ничего не гарантировалось Украине а просто обеЦщали подумать..над гарантиями..во кидок еще какой так и тут Меморандум про зеленый энергетик шоб ее разорвало на халяву аж 11 послов примчалось и с каждый со своим корытом (Деньга давай деньга давай)..(а послать бы их по -русски послов то... на ...и в...) а нет они ТРЕБУЮТ а мы разве вам инвесторам шо то обЦщали? нет мы просто говорили что подумаем чего бы вам такого наобещать то...
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16.11.2020 13:51 Ответить
Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 4195
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16.11.2020 14:08 Ответить
Вовк **** сколько вас Вовкой то раз-велось недовешанных и недобитых маму свою пойди в спальню и сам по имей... у вас евреев такой инцест вполне даже в норме считается...
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16.11.2020 14:21 Ответить
Доигрались зеленые уроды.
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16.11.2020 12:45 Ответить
Таки да. В европейские суды уже поданы иски на общую сумму более 3 млрд.баксов. Плюшки получили Беня с Ахметкой и их холуи, а платить за них будет весь народ.
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16.11.2020 12:53 Ответить
Это при Порошенке установили грабительские тарифы на типа зеленую энергию, которую выкупает государство из бюджета по ценам в 2-3 раза выше европейских, в основном для дружбана Порошенко Ахметова. Зеленский хоть попытался снизить зеленый тариф на 7-15%. Сывочолого мародера Украина будет выхаркивать десятилетиями: кабальная реструктуризация Яресько, Гонтарева убила и распотрошила 100 банков, ОВГЗ под дичайшие проценты в валюте для себя любимого и т.д.
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16.11.2020 15:31 Ответить
Вранье. У нас тарифы как в той-же Италии, Сербии, и т.д, и ниже той-же Бельгии, Хорватии, Боснии, Испании, Швейцарии, местами Франции и т.д. Все зависит стартовых условий и от времени старта реформ. Кто начал раньше -- сейчас имеют более низкие тарифы.
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16.11.2020 16:34 Ответить
Ты тупо врешь. Аргументация, что у нас самые высокие в Европе позволила немного снизить. Порохоботы не умеют пользоваться Гуглом, даже когда легко проверить.
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16.11.2020 18:12 Ответить
Без проблем. Помогу убогому. Изучай.
https://generacia.energy/ru/interesnoe/zt-mir-03012020/
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16.11.2020 18:15 Ответить
===В Україні "зелений тариф" для підприємств дозволяє продавати сонячну електричну енергію Енергоринку по спеціальним цінам: €0,1126/кВт⋅год для наземних станцій, €0,1228/кВт⋅год для станцій, що розміщені на дахах промислових підпримств, офісних чи адміністративних будівель.===

«Зелений тариф» для підприємств

Ну вот посравнивай в своей статье с наземными во Франции, Германии, ближайшая Болгария 6-8 евроцентов. Т.е. на порядок бедная Украина закупает в 1.5-2 раза дороже. Может, бедной стране рановато из бюджета тратить громадные деньги улюбленным олигархам, нам бы че-нить попроще, но подешевле
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16.11.2020 23:10 Ответить
Изучил? Еще раз. Не нужно тупо врать. У нас был не самый низкий и далеко не самый высокий тариф в Европе. И нет такого "европейского тарифа", в каждой стране по-своему в зависимости от условий и продолжительности реформ. США и Англия начали зеленые реформы еще в конце 70х годов прошлого века. И давали льготы инвесторам на 25 лет. Кстати, "солнечному шиферу" Маска до сих пор дают конкретные льготы.
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16.11.2020 23:29 Ответить
Разжевываю. В супербедной стране есть сравнительно дешевый способ генерации (АЭС), но его вытесняют для значительно более дорогого гарантированного(!) зафиксированного на десятилетия(!) зеленого тарифа, который еще и в 1.5-2 раза дороже, чем в гораздо более богатых странах. Это как бедный пенсионер, чтобы ездить на дачу, покупает не старые Жигули, а навороченный Мерседес-кубик, который еще и в 2 раза дороже, чем в Германии
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17.11.2020 10:29 Ответить
Еще раз для упоротого. Не надо было так тупо врать. Я сказал только то, что сказал

".... Вранье. У нас тарифы как в той-же Италии, Сербии, и т.д, и ниже той-же Бельгии, Хорватии, Боснии, Испании, Швейцарии, местами Франции и т.д. Все зависит стартовых условий и от времени старта реформ. Кто начал раньше -- сейчас имеют более низкие тарифы...." Это раз.

И повторю еще раз. Главное в том, что до прихода зеленой пошести все работало нормально, сбалансированно и без перекосов. И Энергоатом, и тепловая генерация, и зеленка были с прибылью. Все были с прибылью и никто не жаловался. И только в конце лета 2019 все посыпалось, когда Бенины холуи дорвались до энергетики. Тож смачного. Это два.
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17.11.2020 10:54 Ответить
Словили на тупом вранье и плющит, убогое? Твои проблемы, меньше нужно врать И дебил читать никак не научен, а только срать? Оно и видно.

И кстати, эти "дешевые" тарифы Зели обходятся стране и налогоплательщикам в хренову кучу судебных исков -- на 600 млн. в Украине и более 3 млрд.баксов на Западе. (суммарно уже более 80 млрд.грн !!!) В сворачивании и так скудных теперь инвестиций и в куче скандалов с западными партнерами и т.д. Плюшки получили Беня с Ахметкой и их холуи, а платить за них будет из своего кармана весь народ. Смачного, зебильчик. Не сильно обляпайся.
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17.11.2020 18:57 Ответить
Перед этим огласите список инвесторов . Буду очень удивлен , если там не будет наших воров.
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16.11.2020 12:49 Ответить
Список інвесторів в зелену енергетику:
1. Ахметов
2. Ахметов
3. Ахметов
....
330. Ахметов
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16.11.2020 13:15 Ответить
100% - Коломойский и Ахметов - единственные два посла, которые что-то требуют ))
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16.11.2020 14:10 Ответить
Балабол. У Ахметов далеко не монополист в зелёном тарифе
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16.11.2020 14:11 Ответить
Ахметов вообще - самый бедный и самый маленький производителе ЗЕ-энергетики и самый ущемленный )))
Беднее его - только Коломойский )) Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3932
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16.11.2020 14:17 Ответить
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)

Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 7789
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16.11.2020 12:50 Ответить
Только ты постеснялся сказать что ети договоры были подписаны еще при Петьке. А при Шмыгале они только начали работать. Так что ЖРИ-ТЕ порохоботы!!
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16.11.2020 12:56 Ответить
Врешь. И как всегда тупо врешь. Законы были приняты еще при Яныке. И договора заключены. Но и главное не в этом. Главное в том, что до прихода зеленой пошести все работало нормально и без перекосов. И Энергоатом, и тепловая генерация, и зеленка были с прибылью. И только в конце лета 2019 все посыпалось. Тож кушай, зебил, свое зеленое и не обляпайся. Смачного.
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16.11.2020 13:02 Ответить
а кто придумал Роттердам+ на уголь и Дюссельдорф + на газ, даже у Юльки в формуле не было " + доставка"
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16.11.2020 13:36 Ответить
Пора закрывать АЭС.У нас "зеленой" энергии девать некуда. Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 6228
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16.11.2020 12:50 Ответить
Ніяка "зеленка" не потягне потужність для металургійного комбінату.
Не пишіть дурницбь.
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16.11.2020 13:32 Ответить
Це був сарказм.Підморгуючий смайлик "каг бы намекает". Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 9009
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16.11.2020 13:48 Ответить
Зелёнки около 3% выроботки от общей
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16.11.2020 14:12 Ответить
А по деньгам как 93%. Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 8878
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16.11.2020 14:33 Ответить
кто тебе такую дурость сказал? Сам придумал? На субсидировании государство теряет больше в разы чем на Зеленом тарифе. Только вы зедебилы почему то не орете об этом, с какого хрена Коломойский получает льготы на электроэнергию.
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16.11.2020 17:13 Ответить
сначала надо погасить внутренних олигархов ( Ахметова, Медведчука, Коломойского, Рабиновича, фирташа и прочих топ 100 богатейших )- а дальше все пойдет как по маслу - судьи и прочая абсолютно бесполезная шушера!
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16.11.2020 12:51 Ответить
Чтобы их погасить, нужны нормальные суды. То есть, начинать надо как раз с судей. Если олигархи будут бояться справедливого суда, то и борзеть не будут.
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16.11.2020 13:08 Ответить
Господи, до чего Ахметка только не додумается лишь бы содрать с украинцев последние деньги. Даже зарегистрировал свои фирмы в десяти странах на бомжей. Кто то видел в живую етих *инвесторов*? А вы может сами выкупите у Ахметова его *зеленую енергию* по его *зеленым тарифам*?
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16.11.2020 12:51 Ответить
Пишуть у мережі, що структури Ахметова займають тільки 17% від виробленої "зеленої" енергії.
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16.11.2020 13:33 Ответить
Да, Ахметов вообще нищий чудак, ни разу с ЗЕ тарифами не связанный Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 1826
Во список всех "иностранных инвесторов", пытающихся содрать бабло с Украины.
Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 8256
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16.11.2020 14:42 Ответить
Это суммарно всего 63% рынка. А кто оставшиеся 37%?
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16.11.2020 17:00 Ответить
И эта таблица кстати учитывает не только ВЭС и СЭС, а и гидроэнергетику.
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16.11.2020 17:01 Ответить
Дорогой друг, если ты ищешь человека, который за тебя будет Гуглить, то подумай сначала, способен ли ты оплачивать эту работу Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 682

А уж потом задавай вопрос "А кто оставшиеся 37%?" Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 1981
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16.11.2020 17:24 Ответить
Нет. Просто в этой таблице нет французов, датчан, норвежцев и т.д. И кстати. В европейские суды уже поданы иски от европейцев на общую сумму более 3 млрд.баксов. Плюс в наши суды на 600 млн.грн. Плюшки получили Беня с Ахметкой и их холуи, а платить за них будет из своего кармана весь народ.
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16.11.2020 17:42 Ответить
И кстати, эта таблица сильно устарела. Доля Ахметки уменьшилась до 14.8%.
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16.11.2020 17:47 Ответить
Цікаво, чому таку відсталу в економічному і промисловому плані країну як Україна "західні друзі" душать зеленими тарифами під приводом боротьби за екологію, зате тихесенько собі мовчать в бік промислових гігантів як США, Китай, Індія і т.д.
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16.11.2020 12:52 Ответить
Никто низакакую екологию не борется. Ети же самые *послы* визжат чтобы Украина не запрещала вырубку лесов и вывоз их в Европу. Ети же *послы* покупают украинскую дешову енергию выработанную АЕС по 90 копеек а не Ахметовскую *зеленую енергию* по 5 грн/кВт. Да и вообще никто никогда етих ни *послов* ни *экспердов* ни *юрыстов* в глаза не видел. Ахметов просто заказывает статьи для постоянных вбросов в украинское общество для расшатывания ситуации во время войны. В нормальной стране Ахметова уже на пожизненное бы закрыли а не слушали его бредни.
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16.11.2020 13:06 Ответить
Чувак, то не тебе там на паровозі телгипнуло?
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16.11.2020 12:56 Ответить
Инвест няня уже не помогает?
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16.11.2020 12:54 Ответить
Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3450
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16.11.2020 12:55 Ответить
Так "послы" требовали, точнее 2 посла - Ахметов и Коломойский!
Два вечно бедных и голодных посла!
Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 4454
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16.11.2020 14:14 Ответить
погнувшись один раз раком- тебя будут ставить в эту позу все кому ни лень
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16.11.2020 13:04 Ответить
Пошліть нах.... лісом цих послів разом з їхньою енергетикою!
Навіщо переплачувати втридорога маючи атомні електростанції?!
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16.11.2020 13:09 Ответить
В тому то і справа, що сильна Україна потрібна тільки українцям, а олігархам, цій владі і міжнародним спекулянтам Україна потрібна слабка і уся в боргах.
Зєлю геть. Дострокові.
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16.11.2020 13:24 Ответить
а шо послы не догадывались или они наивные
так нет, требуют побороть коррупцию, олигархию
мо послы с мугунии буа и нагариваса тоже

так им прибыльней было бы инвестировать в "казино рояль"
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16.11.2020 13:19 Ответить
Как же здОрово зеленские инвесторов в Украину завлекают! И даже инвест-няни не нужны -- очередь уже стоит!
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16.11.2020 13:19 Ответить
Український тариф за зелену енергетику в декілька разів вищий, ні в західних країнах. Ахметов понабудував соячних станцій і вітряків і загнав нашу енергетику в борги. В нього навіть в хмарну погоду сонячні станції видають максимум енергії в мережу, а вітрякі навіть в штиль видають електрики, як у бурю. Тобто це чергова крадійська схема олігарха. І влада цьому підігрує. А західним країам вигідно загнати українську державу в борги, щоб Україна була біьш зговірлива під час продажі української землі іноземцям. Десь так.
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16.11.2020 13:22 Ответить
Украинский зелёный тариф в разы меньший чем был на западе
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16.11.2020 14:13 Ответить
Не вопрос. Пусть эти 11 стран покупают у Украины эту "зеленую" энергию и проблем не будет вообще!
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16.11.2020 13:26 Ответить
Та нє. Дурні живуть тільки по цей бік кордону.
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16.11.2020 13:36 Ответить
Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 6918

Сулівано, отримай вподобайку... Мужній ти чоловік (ічка?), якщо визнав свою проблему та партії...
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16.11.2020 14:25 Ответить
В жопу этих послов - пусть развивают эту грабительскую энергетику в своих странах.
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16.11.2020 13:27 Ответить
Уже развили, пока ты пещерный человек тут вякаешь)))
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16.11.2020 14:15 Ответить
Ахмтову знова грощі заборгували українці Посли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 3421
Хай засуне свою зелену енергетику собі у дупу, бо вона дорожче ніж енергія АЕС у рази і за все це платить пересічний українець
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16.11.2020 13:30 Ответить
Начинать нужно с отмены закона про "зилёную энергетику"!!!
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16.11.2020 13:56 Ответить
ні, почати треба з того хто лобіював, приймав, отримує зиск... А потім, прорахувати після котрого кіловата почалось знищення (заміщення), традиційної генерації...
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16.11.2020 14:29 Ответить
Украина находится в состоянии войны с РФ. Часть территории Украины оккупирована. Послы 11 стран, когда уже потребуют РФ освободить оккупированные территории Украины, когда уже введут против РФ настоящие санкции. Сколько можно только быть озабоченными, помогите Украине
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16.11.2020 14:30 Ответить
чого піною сходите? коли заплатять оцим горе інвесторам,а простіше злодюгам, тоді й вити будете. А поки не бачу причин!!!
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16.11.2020 15:23 Ответить
Litve park solnecni eto dlia 350 semeij ,luce cem zerno sejitПосли 11 країн вимагають від України виконати "зелений" меморандум та погасити борги перед інвесторами в зелену енергетику - Цензор.НЕТ 8069
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16.11.2020 16:40 Ответить
 
 