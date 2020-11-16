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Полиция открыла производство против горисполкома Ивано-Франковска из-за объявления субботы и воскресенья рабочими днями

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полиция открыла производство против горисполкома Ивано-Франковска из-за объявления субботы и воскресенья рабочими днями

В Ивано-Франковске полиция открыла уголовное дело из-за решения исполнительного комитета города, которым суббота и воскресенье были объявлены рабочими днями.

Об этом говорится в сообщении Сектора коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранителями начато одно уголовные производства по ч. 1 ст. 325 ( Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины относительно решения исполнительного комитета, согласно которому субботы и воскресенья до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТГ. Такое решение исполкома противоречит постановлению №641 (КМУ опубликовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится локдаун выходного дня) и тем самым нарушает правила и нормы по предотвращению эпидемических и других инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

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В цьому млядському цирку уже попкорну не вистачає, щоб дивитись на усе це лайно...
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16.11.2020 13:04 Ответить
А чому ще не відкрито провадження по Садовому А., більш відомому за прізвиськом "Доля".
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16.11.2020 13:28 Ответить
Где ж оно противоречит? Кабмин сказал в выходные а у них нету выходных. Всё почеснаку.
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16.11.2020 13:32 Ответить
Открыть дело можно и на пень. Закон не нарушен.
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16.11.2020 13:48 Ответить
І що? Як відкрили, так і закриють.
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16.11.2020 15:18 Ответить
А проти Епіцентру - яйця повтікали?? Паперова полюція..
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16.11.2020 18:05 Ответить
 
 